Украина требует вернуть захваченные в Керченском проливе корабли

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Киев готов забрать военные корабли, которые были захвачены в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива. По его словам, МИД направил ноту с требованием указать координаты и время, когда можно будет это сделать.

«Я продолжаю говорить о том, что мы готовы забрать эти корабли, и более того, МИД направил ноту, в которой просил назвать координаты и время, когда мы можем забрать свои корабли. Как я уже говорил, я хотел бы посмотреть, когда мы получим эти корабли, остались ли последствия обстрела этих кораблей, или эта задержка связана с тем, что они постепенно ремонтируются и исчезают эти дыры от обстрелов наших боевых кораблей»,— сказал господин Пристайко во время пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу (цитата по УНИАН).

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины и 24 члена экипажей в Керченском проливе. Их обвинили в незаконном пересечении границы РФ. В сентябре состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией по формуле «35 на 35».

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Позже Украина анонсировала новый обмен заключенными с Россией. В Кремле заявили, что Москва заинтересована в обмене в формате «всех на всех».

О перспективах нового обмена читайте в материале “Ъ” «Есть кого еще менять и менять».