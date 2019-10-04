Россия заинтересована в обмене с Украиной в формате «всех на всех»

Переговоры об обмене между Россией и Украиной удерживаемых лиц продолжаются, сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, окончательной целью переговоров должен стать обмен «всех на всех». Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе.

«Определенные работы в этом контексте, в этом направлении продолжаются. Работа будет в этом направлении продолжаться»,— сказал господин Песков. По его словам, российская сторона заинтересована в обмене по формуле «всех на всех», но такой результат зависит от готовности как Москвы, так и Киева. Сроки проведения следующего обмена пресс-секретарь российского президента не уточнил.

Как ранее сообщал “Ъ”, в новые списки людей, подлежащих обмену, будет включено несколько сотен человек, находящихся сейчас в местах лишения свободы на территории России и в Донбассе.

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Последний обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом состоялся 7 сентября. Он прошел по формуле «35 на 35» и стал самый масштабный за все время российско-украинского конфликта. В числе тех, кто вернулся на Украину, были режиссер Олег Сенцов и керченские моряки. В числе вернувшихся в Россию были журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении малазийского Boeing MH 17 Владимир Цемах.

Подробнее о перспективах нового обмена читайте в материале “Ъ” «Есть кого еще менять и менять».