Есть кого еще менять и менять В Киеве хотят уже в октябре согласовать с Москвой списки удерживаемых лиц

Офис президента Украины готовится к новому обмену удерживаемыми лицами с Россией. В Киеве ожидают, что списки людей, подлежащих обмену, будут согласованы уже в октябре. Предполагается, что в них будет включено несколько сотен человек, находящихся сейчас в местах лишения свободы на территории РФ и в Донбассе. В Кремле ранее не исключали возможность нового обмена удерживаемыми лицами, но оговаривались: потребуется много «очень кропотливой и наверняка растянутой по времени работы».

После произошедшего 7 сентября «большого обмена» удерживаемыми лицами между Украиной и Россией по формуле «35 на 35» украинский лидер Владимир Зеленский заявил: речь идет лишь о первом этапе. Вчера помощник господина Зеленского Андрей Ермак сообщил изданию «Левый берег» некоторые подробности готовящегося обмена. Он возглавлял украинскую делегацию в ходе переговоров, которые в итоге привели к сентябрьскому обмену, и продолжает работать над новыми освобождениями. С российской стороны в числе прочих процесс курирует вице-премьер Дмитрий Козак, которого Андрей Ермак назвал «грамотным и профессиональным человеком», при взаимодействии с которым рабочие моменты решались «достаточно быстро и эффективно».

По словам помощника Владимира Зеленского, Киев намерен включить в свою часть нового списка на обмен граждан Украины, содержащихся в изоляторах и тюрьмах «на территории России, Крыма и неподконтрольных районов Луганской и Донецкой областей».

Сколько всего человек окажется в финальной версии списка, господин Ермак еще не знает, однако уверен: точное число станет известно в ближайшие недели. «Это сотни людей. Сейчас мы работаем над согласованием числа, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы»,— рассказал помощник украинского президента. Ранее собеседники “Ъ” в Киеве поясняли: речь в числе прочего идет об арестованных российскими властями крымскотатарских активистах, которых в Киеве считают политзаключенными.

В Москве планы нового обмена пока комментируют максимально сдержанно. Так, последнее публичное заявление по этой теме пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал еще 13 сентября. По его словам, подготовка обмена «требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень кропотливой и наверняка растянутой по времени работы». Никаких подробностей он при этом не сообщил.

Напротив, в Киеве на эту тему высказываются охотно. Так, 20 сентября в интервью телеканалу «Громадське» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал: «Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости». В этом же разговоре министр сообщил, что в переговорном процессе принимают участие только представители России и Украины: представители третьих стран сами отказались от участия в переговорах из-за их «деликатности».

Так, по словам господина Пристайко, иностранцы не захотели иметь отношения к принятию таких непростых решений, как, например, включение в обменный список одного из бывших командиров ПВО донецких сепаратистов Владимира Цемаха. Прокуратура Нидерландов, расследующая гибель Boeing рейса MH17 в небе над Донецкой областью летом 2014 года, включила Владимира Цемаха в перечень подозреваемых в совершении этого преступления. По данным следователей, он мог принимать участие в транспортировке установки «Бук», из которой, предположительно, и был сбит самолет. Владимир Цемах оказался в Киеве после спецоперации украинских спецслужб, в ходе которой его вывезли с территории ДНР и поместили в СИЗО. Вскоре после этого и украинские власти, и нидерландские следователи начали делать заявления о его вероятном участии в уничтожении Boeing. 7 сентября господина Цемаха передали российской стороне.

Вместе с тем, по словам Андрея Ермака, Владимир Цемах не представлял особой ценности для украинской стороны и его с самого начала готовы были обменять на режиссера Олега Сенцова, арестованного и осужденного в Крыму еще в 2014 году. Почему человек, до этого упоминавшийся в заявлениях властей едва ли не как основной фигурант дела о гибели самолета, вдруг превратился в лицо, не представляющее особой ценности, господин Ермак уточнять не стал.

Между тем ранее бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук Борис Бабин предположил, что Владимир Цемах имеет к гибели самолета лишь опосредованное отношение, а созданный вокруг него информационный шум целиком искусственный. «Эта ситуация, вопреки всем эмоциональным оценкам, является образцом работы спецслужб Украины,— заявил господин Бабин в интервью "Украинскому радио".— Мы не просто нашли этого человека, мы таким образом выстроили работу с информацией вокруг него, что россияне поверили в ключевой характер Цемаха. И ради получения этого персонажа пошли на определенные уступки».

Матвей Шиманов, Киев