Обмен заключенными увеличивается в масштабе

Украина анонсировала новый обмен заключенными с Россией. Как заявил глава МИД страны Вадим Пристайко, он может пройти уже на следующей неделе. Предыдущий обмен заключенными состоялся в начале сентября по формуле «35 на 35». На Украину вернулись, в частности, моряки, задержанные в Керченском проливе, и режиссер Олег Сенцов. В Москву в числе прочих — журналист Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах. Нидерланды считают его причастным к крушению малазийского Boeing MH 17 в июле 2014 года.

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Как заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко, новый обмен будет более масштабным: «План Владимира Зеленского — дотянуться до людей, которые остались за линией разграничения, отстроить мосты, восстановить связи, прекратить стрельбу, развести войска, начать выплачивать в полном объеме пенсии, вернуть пленных, которые сидят за решеткой в России, в Донецке, в Луганске и оккупированном Крыму. Эти шаги понемногу осуществляются. Нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время мы планируем еще более масштабный обмен».

На днях трехсторонняя контактная группа по Украине подписала так называемую «формулу Штайнмайера». Документ предполагает проведение выборов в Донбассе, после чего регион получит особый статус. На Украине прошли митинги против подписания документа. Если недовольство выйдет на уровень политического истеблишмента, это может помешать проведению обмена пленными, считает руководитель киевского Центра политического и экономического анализа Александр Кава: «Помешать может только неконструктивная позиция одной из сторон этого процесса, не только в вопросе обмена пленными, но и в подготовке к проведению очередной встречи в “нормандском формате” по обсуждению ситуации на востоке страны. Например, Украина может отказаться от каких-то ранее согласованных позиций, используя тот или иной повод во внутриполитической ситуации, которая складывается. Либо в парламенте могут идти какие-то протесты, например, против “формулы Штайнмайера”, блокировка процессов. Сценариев могут быть десятки. Если недовольство “формулой Штайнмайера” будет проявляться только в виде митингов, то однозначно повлиять это не сможет.

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Что касается встречи в “нормандском формате”, в основном в ней участвуют официальные представители глав государств, а также отдельные представители в трехсторонней группе. Но контакт между первыми лицами обязательно должен быть, чтобы находить наиболее приемлемый вариант для обмена такими лицами. Украинская сторона настроена на то, чтобы получить как можно быстрее обмен — это большой плюс для нынешнего главы государства, Владимира Зеленского, который с помощью этого может удержать свой уже начавший снижаться рейтинг.

А для российской стороны все-таки интерес больше не в том, чтобы просто провести обмен пленными, а в том, чтобы продвинуть выполнение “минских соглашений” к более активной фазе, поскольку западные страны в основном обвиняют Россию, а не Украину в невыполнении этих соглашений».

В российском МИД “Ъ FM” отказались комментировать новый обмен пленными. Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявлял, что стороны договариваются о количестве заключенных. По его словам, речь идет о сотнях людей. Андрей Ермак также заметил, что в октябре обмена ждать не стоит.

Илья Сизов