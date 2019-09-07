Кто вернулся из России на Украину

Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35». Киев обнародовал полный список вернувшихся украинцев.
- Олег Сенцов — режиссер, осужден за подготовку терактов в Крыму
- Владимир Балух — осужден за незаконное хранение и ношение боеприпасов и оружия
- Павел Гриб — осужден за содействие терроризму
- Николай Карпюк — осужден за участие в 1990-х в боевых действиях в Чечне и убийстве военнослужащих РФ
- Станислав Клых — осужден за участие в 1990-х в боевых действиях в Чечне и убийстве военнослужащих РФ
- Александр Кольченко — осужден за экстремизм и подготовку терактов
- Евгений Панов — осужден за диверсии в Крыму
- Роман Сущенко — журналист, осужден за шпионаж
- Алексей Сизонович — осужден по обвинению в подготовке теракта
- Эдем Бекиров — обвиняется в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ
- Артур Панов — осужден по обвинению в подготовке теракта
- Роман Мокряк — лейтенант, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Юрий Безъязычный — старший матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Андрей Артеменко — старший матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Андрей Эйдер — матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Богдан Головаш — старший матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Богдан Небылица — старший лейтенант, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Вячеслав Зинченко — старший матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Сергей Цибизов — матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Сергей Попов — капитан-лейтенант, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Владислав Костишин — старшина, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Андрей Опрыско — старший матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Олег Мельничук — старшина, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Михаил Власюк — старший матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Виктор Безпальченко — старший матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Владимир Терещенко — старший матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Евгений Семидоцкий — матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Владимир Лисовый — капитан 3 ранга, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Андрей Шевченко — мичман, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Владимир Варимез — старший матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Сергей Чулиба — старшина, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Юрий Будзило — мичман, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Денис Гриценко — капитан 2 ранга, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Андрей Драч — сотрудник СБУ, арестован после инцидента в Керченском проливе
- Василий Сорока — офицер СБУ, арестован после инцидента в Керченском проливе