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Кто вернулся из России на Украину

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Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35». Киев обнародовал полный список вернувшихся украинцев.


  1. Олег Сенцов — режиссер, осужден за подготовку терактов в Крыму
  2. Владимир Балухосужден за незаконное хранение и ношение боеприпасов и оружия
  3. Павел Грибосужден за содействие терроризму
  4. Николай Карпюкосужден за участие в 1990-х в боевых действиях в Чечне и убийстве военнослужащих РФ
  5. Станислав Клыхосужден за участие в 1990-х в боевых действиях в Чечне и убийстве военнослужащих РФ
  6. Александр Кольченкоосужден за экстремизм и подготовку терактов
  7. Евгений Пановосужден за диверсии в Крыму
  8. Роман Сущенко — журналист, осужден за шпионаж
  9. Алексей Сизонович — осужден по обвинению в подготовке теракта
  10. Эдем Бекиров — обвиняется в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ
  11. Артур Панов — осужден по обвинению в подготовке теракта
  12. Роман Мокряк — лейтенант, арестован после инцидента в Керченском проливе
  13. Юрий Безъязычный — старший матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
  14. Андрей Артеменко — старший матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
  15. Андрей Эйдер — матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
  16. Богдан Головаш — старший матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
  17. Богдан Небылица — старший лейтенант, арестован после инцидента в Керченском проливе
  18. Вячеслав Зинченко — старший матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
  19. Сергей Цибизов — матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
  20. Сергей Попов — капитан-лейтенант, арестован после инцидента в Керченском проливе
  21. Владислав Костишин — старшина, арестован после инцидента в Керченском проливе
  22. Андрей Опрыско — старший матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
  23. Олег Мельничук — старшина, арестован после инцидента в Керченском проливе
  24. Михаил Власюк — старший матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
  25. Виктор Безпальченко — старший матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
  26. Владимир Терещенко — старший матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
  27. Евгений Семидоцкий — матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
  28. Владимир Лисовый — капитан 3 ранга, арестован после инцидента в Керченском проливе
  29. Андрей Шевченко — мичман, арестован после инцидента в Керченском проливе
  30. Владимир Варимез — старший матрос, арестован после инцидента в Керченском проливе
  31. Сергей Чулиба — старшина, арестован после инцидента в Керченском проливе
  32. Юрий Будзило — мичман, арестован после инцидента в Керченском проливе
  33. Денис Гриценко — капитан 2 ранга, арестован после инцидента в Керченском проливе
  34. Андрей Драч — сотрудник СБУ, арестован после инцидента в Керченском проливе
  35. Василий Сорока — офицер СБУ, арестован после инцидента в Керченском проливе
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