США обвинили Россию в причастности к беспорядкам в Чили

Госдепартамент США утверждает, что Россия с помощью троллинга в социальных сетях пыталась повлиять на массовые беспорядки в Чили. Протесты в стране начались в октябре из-за недовольства граждан экономическим положением дел, и в частности ростом цен на проезд в метро. Власти Чили согласились не повышать стоимость проезда, но акции все равно продолжаются.

По словам представителя Госдепа, США зафиксировали «явные признаки» того, что некие люди воспользовались беспорядками в Чили и «исказили ситуацию при помощи использования соцсетей и злоупотребления троллингом». «Мы видели признаки активности России в поддержку негативного исхода дебатов (в обществе.— “Ъ”)»,— заявили в Госдепе (цитата по Reuters).

Как уточнил представитель ведомства, иностранное вмешательство не было единственной причиной эскалации ситуации в Чили, но, по его мнению, Россия «стремилась усугубить разногласия и разжечь конфликт», а также воспрепятствовать проведению «надежных демократических дебатов». Власти Чили пока никак не отреагировали на обвинения в адрес России.

Москвы отвергает обвинения Вашингтона в попытках дестабилизировать ситуацию в Чили, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Администрация США использует непростую внутреннюю ситуацию в Чили для продолжения своих попыток очернить внешнеполитический курс нашей страны,— сказал он "Интерфаксу".— Мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться ни в какие электоральные или иные внутриполитические процессы где бы то ни было».

Господин Рябков заявил, что Россия с уважением относится к суверенитету любого государства. «Я уверен, что чилийские политики, чилийская общественность прекрасно понимают это, и злонамеренные происки США не приведут к искомому для Вашингтона результату»,— сказал он.

Напомним, в связи с протестами в Чили вводили чрезвычайное положение, 28 октября его отменили. В ходе беспорядков пострадало более тысячи человек. Президент Чили Себастьян Пиньера принял решение отменить планировавшийся в стране саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Подробнее об отмене саммита читайте в публикации “Ъ” «Саммит АТЭС пострадал от беспорядков».