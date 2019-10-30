Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за протестов

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не состоится из-за протестов в стране, сообщает радиостанция Bio Bio. Власти также решили отменить конференцию по проблемам климата.

«Это было очень трудное решение <...> но мы руководствовались здравым смыслом. Когда у отца возникают проблемы, он должен отдавать приоритет своей семье. Президент также должен на первое место ставить своих граждан»,— сказал господин Пиньера.

По его словам, власти сейчас должны восстанавливать общественный порядок, обеспечивать безопасность, решать социальные проблемы, установливать диалог с протестующими и постараться выполнить основные требования.

Еще до официальной отмены саммита пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не поедет на это мероприятие. По его словам, это не связано с местными беспорядками. Господин Песков заявил, что президенту необходимо заниматься внутренними проблемами, и поездка на саммит АТЭС в его графике не запланирована.

После саммита АТЭС, как сообщали СМИ, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могли провести встречу для заключения промежуточной торговой сделки. Представитель Белого дома заявил агентству Reuters, что новость об отмене саммита стала сюрпризом для Вашингтона: о решении президента Чили стало известно только из новостных сообщений.

Напомним, протесты в Чили начались больше двух недель назад. Поводом для недовольства стало повышение цен на проезд в метро, однако участники акций стали выражать общее недовольство экономическим положением в стране. В связи с протестами в Чили вводили чрезвычайное положение, 28 октября его отменили. По требованию протестующих повышать стоимость проезда не стали, но акции все равно продолжаются. В ходе беспорядков уже пострадали 1132 человека.

Подробнее об отмене саммита читайте в публикации “Ъ” «Саммит АТЭС пострадал от беспорядков».