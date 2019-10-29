Число пострадавших в ходе протестов в Чили превысило 1100 человек

В ходе протестов в Чили с 17 октября пострадало 1132 человека. 38 получили пулевые ранения, 295 человек были ранены дробью, 238 человек получили травмы от огнестрельного оружия, тип которого не установлен. Статистику приводит Национальный институт прав человека, действующий в стране. Власти Чили ранее сообщали о 19 погибших.

Всего за время акций задержано более 3,5 тыс. человек. 375 из них — несовершеннолетние. Правозащитная организация подала жалобу на действия полиции в общей сложности по 120 случаям возможного превышения полномочий со стороны полицейских и военных. Правозащитники просят проверить пять случаев смертей протестующих. Национальный институт прав человека считает, что они могли погибнуть от действий правоохранительных органов.

Протесты начались больше двух недель назад, изначально — из-за повышения цен на проезд в метро. Сейчас участники акций выражают недовольство экономическим положением в стране. В Чили вводили чрезвычайное положение, его отменили 28 октября. Повышение стоимости проезда отменили, однако протесты продолжаются. В понедельник на улицы вышло около 7 тыс. человек. Правительство не намерено снова вводить чрезвычайное положение.