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Фото: Reuters

В столице Чили из-за беспорядков объявлено чрезвычайное положение

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил о введении в столице страны Сантьяго и ее окрестностях режима чрезвычайного положения. Глава государства принял такое решение из-за протестов, вызванных повышением стоимости проезда в метро Сантьяго, которые переросли в беспорядки. Также он заявил, что создаст рабочую группу для обсуждения цен на билеты.

В течение последних суток участники акций протеста подожгли несколько станций метро чилийской столицы и офисных зданий. На улицы города были выведены подразделения армии и полиции.

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