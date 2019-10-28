Президент Чили подписал указа об отмене чрезвычайного положения

Президент Чили Себастьян Пиньера подписал указ, отменяющий режим чрезвычайного положения во всех регионах страны с полуночи 28 октября (6:00 по мск). Накануне в чилийской столице Сантьяго отменили комендантский час. Ограничения вводились на фоне массовых протестов с требованием экономических реформ и отставки главы государства.

«Президент Себастьян Пиньера подписал указы, необходимые для того, чтобы с 00:00 этого понедельника 28 октября, чрезвычайное положение было отменено во всех регионах и коммунах, в которых оно было объявлено»,— сообщается в Twitter пресс-службы президента.

Демонстрации в Чили начались из-за резкого роста цен на проезд в метро. Несмотря на то, что после нескольких дней беспорядков Себастьян Пиньера отменил повышение стоимости проезда, акции продолжились. В нескольких регионах страны был объявлен режим ЧП и введен комендантский час, в ходе протестов погибли люди. Ущерб от беспорядков в Чили оценили в $1,4 млрд