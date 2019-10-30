Саммит АТЭС пострадал от беспорядков

Президент Чили Себастьян Пиньера в среду объявил об отмене ноябрьской встречи лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) — форума 21 экономики региона. Не состоится и Конференция ООН по климату (COP25), которая должна была пройти в Сантьяго в декабре. Причиной отмен стали продолжающиеся в Чили протесты — крупнейшие со времени падения военной диктатуры. Поводом для них стало повышение цен на проезд в общественном транспорте. Это решение уже отменено. Но останавливаться участники акций, которые обвиняют власти в неэффективной социально-экономической политике и чрезмерном применении силы, а также проводят прямые параллели с периодом правления Аугусто Пиночета, не собираются.

Отцовская забота

«Когда отец сталкивается с проблемами, он должен отдавать приоритет семье. Президент также должен всегда ставить интересы сограждан превыше всего»,— заявил в среду Себастьян Пиньера, отметив: ему «было больно» отменять саммит АТЭС, но иного выхода не было.

Встреча лидеров 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона должна была состояться 16–17 ноября. Ключевая цель форума — развитие сотрудничества в области региональной торговли. «К саммиту готовится целый ряд документов, в том числе "дорожная карта" по борьбе с загрязнением моря»,— рассказывал в сентябре посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо страны в АТЭС Валерий Сорокин. Он отмечал, что чилийское председательство, согласно общей оценке, «поработало очень неплохо». У многих лидеров были и свои планы на поездку в Чили. Так, президент США Дональд Трамп выражал надежду на то, что именно в Сантьяго будет подписано торговое соглашение с Китаем.

Ранее в среду стало известно, что президент РФ Владимир Путин не планирует ехать в Чили. «Действительно, такая возможность (визита в Сантьяго.— “Ъ”) рассматривалась, вместе с тем мы никогда это не анонсировали. Но в данный момент программой Путина не предусмотрена такая поездка в связи с внутренними мероприятиями и необходимостью заниматься внутрироссийскими проблемами»,— сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что решение об отмене визита никак не связано с чилийскими беспорядками. И добавил: РФ будет представлена в Сантьяго на «другом высоком уровне».

Еще несколько дней назад глава МИД Чили Теодоро Рибера утверждал, что об отмене саммита не может быть и речи.

«Нет ничего, что могло бы оправдать наш отказ от проведения саммита. Если мы хотим построить более открытую, более развитую в социальном отношении страну, у нас нет другого пути, кроме расширения связей с теми, кому мы продаем (товары.— “Ъ”). АТЭС, определенно, является частью решения, а не проблемы»,— заявил он. По словам министра, чилийские власти связывались со всеми предполагаемыми участниками саммита, и никто из них «не ставил под сомнение свой визит» в страну.

Следующий саммит АТЭС пройдет в 2020 году в Малайзии.

Климатическая отмена

Также в среду Себастьян Пиньера объявил об отмене по все той же причине Конференции ООН по климату (COP25), которая должна была пройти в Сантьяго с 2 по 13 декабря. Она должна была стать финальной перед официальным началом работы Парижского климатического соглашения (оно уже вступило в силу в 2016 году, Россия присоединилась к соглашению в сентябре 2019 года). На конференции должны были быть утверждены финальные правила работы Парижского соглашения, в том числе правила действия его экономических механизмов (например, механизма устойчивого развития, позволяющего одним странам инвестировать в проекты по снижению выбросов парниковых газов в других странах).

Решение об отмене конференции беспрецедентно. За 24-летнюю историю климатических переговоров ООН (первая конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата прошла в 1995 году в Берлине) такое произошло впервые.

Например, теракты в ноябре 2015 в Париже не заставили организаторов конференции перенести COP21. В результате, во французской столице и было принято новое глобальное климатическое соглашение, пришедшее на смену Киотскому протоколу.

Конференция ООН по климату в 2017 году, которая должна была пройти на Фиджи (место проведения определяется на основе ротации регионов мира, а также добровольных заявок стран на проведение конференции), в итоге прошла в Бонне (там и располагается бюро Рамочной конвенции ООН по климату, UNFCCC). Причиной стали опасения того, что Фиджи не смогло бы справиться с финансовыми и административными аспектами организации подобного крупномасштабного мероприятия (как правило, в конференции ООН по климату принимают участие 25–30 тыс. человек), а также один климатический аргумент — повышенный уровень выбросов парниковых газов, которые бы образовались в результате столь далеких для большинства делегатов авиаперелетов. Однако в тот раз информация о том, что конференция пройдет в Бонне, была известна уже за год до мероприятия.

Сегодня, на фоне новостей из Чили также появилась информация, что конференция-2019 может быть перенесена в Бонн. Однако возможность организации мероприятия за месяц до его проведения пока находится под вопросом.

«Право на жизнь без страха»

Напомним, что беспорядки в Чили продолжаются с 18 октября. Поводом для их начала стало решение властей незначительно повысить стоимость проезда на метро. Акции протеста быстро переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Люди строили баррикады, нанесли ущерб многим станциям метро, поджигали машины и автобусы, громили магазины. При этом из Сантьяго беспорядки перекинулись также на другие города. На улицы городов были выведены (впервые со времен диктатуры Аугусто Пиночета) военные и бронетехника. Был введен режим чрезвычайного положения и комендантский час. По последним данным чилийского Национального института по правам человека, всего в ходе беспорядков было ранено как минимум 1233 человека и задержано 3712. Погибли не менее 19 человек.

Решение о повышении цены на проезд уже было отменено. Кроме того, Себастьян Пиньера обнародовал ряд мер социальной поддержки населения, включая увеличение пенсий и минимальной зарплаты, а также снижение тарифов на электроэнергию. Кроме того, он анонсировал снижение зарплаты членов кабинета министров. Но народные волнения это не остановило. Ключевые причины недовольства жителей страны, которая традиционно считается одной из самых благополучных в Латинской Америке,— плохая ситуация в сферах здравоохранения и образования, безработица, низкий уровень зарплат. Кроме того, всех возмутило жесткое поведение подразделений полиции и армии.

Активисты сравнивают происходящее с действиями силовиков во время диктатуры Аугусто Пиночета (1973–1990). Параллели с тем временем проводятся постоянно — и в «кричалках» на улицах, и в плакатах, и в деятельности в интернете. Накануне на YouTube был выложен видеоролик с исполнением едва ли не всеми самыми популярными чилийскими певцами песни «Право жить мирно» («El derecho de vivir en paz»). Ее автор — один из главных национальных героев Чили Виктор Хара, поэт и певец, который был убит путчистами во время военного переворота 1973 года и стал символом борьбы с режимом Пиночета. Слова песни, которая была написана в осуждение войны во Вьетнаме и которую знает каждый чилиец, немного изменили, и теперь там поется не про государство в Юго-Восточной Азии, а про Чили — о «праве на жизнь без страха в своей стране» и необходимости борьбы с социальным неравенством. Песня с новыми словами быстро стала гимном манифестантов, которые уверены: нынешние власти во главе с Себастьяном Пиньерой предали идеалы демократии и должны уйти в отставку.

Павел Тарасенко, Ангелина Давыдова