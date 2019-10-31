Минтранс вносит изменения в ПДД

Минтранс предлагает ввести в ПДД новый термин — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Под него попадут электросамокаты, сегвеи, моноколеса, гироскутеры, роликовые коньки и скейтборды. Пользователю СИМ моложе семи лет разрешат ездить по тротуару и пешеходным дорожкам. Если электросамокатом управляет лицо старше 14 лет, то ему разрешат выезжать на край проезжей части при условии, что машины двигаются не быстрее 60 км/ч, а СИМ оборудован тормозом, светоотражателями и фонарем. Вводятся новые дорожные знаки: для обозначения зон, где запрещено пользоваться СИМ, и для обозначения мест зарядки электромобилей. Появляется также новая разметка, в том числе синего цвета для обозначения платных парковочных мест.

Предложения по изменению ПДД размещены Минтрансом на regulation.gov.ru. Документ разрабатывался при участии ГИБДД.

Вводится новый термин «Средство индивидуальной мобильности» (СИМ). К таким средствам будут относиться «устройства, предназначенные для передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека»: роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. Велосипеды и инвалидные коляски под понятие СИМ не попадут. Дети возрастом до семи лет, использующие для передвижения СИМ, будут приравнены к пешеходам.

Правила движения для владельцев СИМ изложены Минтрансом в текстовом и графическом виде. Основные ограничения, судя по всему, будут привязаны к возрасту пользователя устройства.

Если электросамокатом или другим СИМ пользуется ребенок младше семи лет, то передвигаться можно по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам. Если электросамокатом или другим СИМ пользуется подросток возрастом от 7 до 14 лет, ему можно ездить по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения велосипедистов). Если электросамокатом или СИМ пользуется лицо старше 14 лет, то оно должно двигаться по велосипедным полосам, велосипедным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедных зон. Если такой возможности нет, то можно двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам. Если и этой возможности нет, то можно выехать на обочину.

Допускается выезжать на правый край проезжей части дорог, но только на дорогах со скоростным лимитом 60 км/ч и при условии, что СИМ оборудован электродвигателем, тормозом, звуковым сигналом. Для выезда на проезжую часть у электросамоката должны быть световозвращатели — белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон, красного цвета сзади, а также фара белого цвета спереди, которую нужно включать или выключать в сумерках или в темноте. Выезжать на проезжую часть на гироскутере и моноколесе будет запрещено.

Во всех случаях совмещенного движения СИМ с пешеходами максимальная скорость движения велосипедистов и лиц, использующих СИМ, не может превышать 20 км/ч.

Такой же лимит будет действовать при пользовании электросамокатов и моноколес в жилых зонах и во дворах. В случаях «совмещенного движения» велосипедистов и пользователей СИМ с пешеходами у последних будет преимущество.

Разговоры о введении регулирования для владельцев электросамокатов ведутся уже несколько лет на фоне прироста числа пользователей такой техники и популярности сервисов по их прокату. В сети активно обсуждаются видеоролики, как граждане на самокатах едут наравне с машинами со скоростью 50–70 км/ч. «Устройства индивидуальной мобильности могут развивать скорости выше 35–80 км/час, что становится серьезным источником опасности как для пешеходов, так и для лиц, управляющих такими устройствами»,— считают в Минтрансе. Текущая редакция ПДД приравнивает пользователей таких устройств к пешеходам, максимальное наказание для которых — 1,5 тыс. руб. за нарушение ПДД в состоянии опьянения. В начале октября “Ъ” рассказывал про разработку поправок, но согласованной версии документа на тот момент не было.

Глава общественной организации «Союз пешеходов» Владимир Соколов назвал предложенное Минтрансом решение «разочарованием».

«Ничего не поменяется, все продолжат ездить по тротуарам, как и сейчас, снова будут жертвы столкновений с электросамокатами,— говорит он.— Велодорожек даже в Москве мало, в остальных городах их почти нет. Это не регулирование, это подтверждение статус-кво. Тем более что ответственности за нарушение этих правил пока нет».

Тем временем в ПДД вносятся и другие изменения.

В частности, запрещается стоянка автомобилей на направляющих островках и островках безопасности. «Для ликвидации хаотичной парковки и обеспечения видимости в подобных местах приходится размещать малые архитектурные формы или бетонные блоки, ухудшающие не только внешний облик города, но и снижающие безопасность движения, особенно в ночное время и в зимний период,— поясняют в Минтрансе.— Внесение изменений в ПДД улучшит видимость транспортных средств и обеспечит повышение безопасности движения на пересечениях и пешеходных переходах».

С 1 июня 2021 года предлагается разрешить электромобилям и другим транспортным средствам, работающим на газу, въезжать в зоны, где запрещен проезд транспорта с низким экологическим классом. Знаки, обозначающие такие территории, были введены еще в 2017 году, но до сих пор ни одним регионом не применялись. Поправка предложена Минтрансом «в целях решения задач, определенных поручением президента» от 2 мая 2018 года по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива.

Табличку 8.23 «Фотовидеофиксация» Минтранс предложил применять самостоятельно. Сейчас допускается ее использование только с другими дорожными знаками. С этой идеей ранее выступала ГИБДД, “Ъ” рассказывал об этом. Для информирования водителей о местах зарядки электромобилей вводится новый знак (табличка) 8.26 «Зарядка электромобилей». Вводятся новые цвета постоянной разметки: белая, желтая, красная, синяя, черная, зеленая. Синей разметкой, судя по материалам Минтранса, можно будет обозначать платные парковочные места (бесплатные — белой). Уточняется, что водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся на круговом перекрестке, только при пересечении равнозначных дорог.

Сроки вступления данных изменений пока не определены. Общественное обсуждение поправок закончится в конце ноября.

Иван Буранов