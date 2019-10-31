Минтранс вносит изменения в ПДД

Минтранс предлагает ввести в ПДД новый термин — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Под него попадут электросамокаты, сегвеи, моноколеса, гироскутеры, роликовые коньки и скейтборды. Пользователю СИМ моложе семи лет разрешат ездить по тротуару и пешеходным дорожкам. Если электросамокатом управляет лицо старше 14 лет, то ему разрешат выезжать на край проезжей части при условии, что машины двигаются не быстрее 60 км/ч, а СИМ оборудован тормозом, светоотражателями и фонарем. Вводятся новые дорожные знаки: для обозначения зон, где запрещено пользоваться СИМ, и для обозначения мест зарядки электромобилей. Появляется также новая разметка, в том числе синего цвета для обозначения платных парковочных мест.
Предложения по изменению ПДД размещены Минтрансом на regulation.gov.ru. Документ разрабатывался при участии ГИБДД.
Вводится новый термин «Средство индивидуальной мобильности» (СИМ). К таким средствам будут относиться «устройства, предназначенные для передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека»: роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. Велосипеды и инвалидные коляски под понятие СИМ не попадут. Дети возрастом до семи лет, использующие для передвижения СИМ, будут приравнены к пешеходам.
Правила движения для владельцев СИМ изложены Минтрансом в текстовом и графическом виде. Основные ограничения, судя по всему, будут привязаны к возрасту пользователя устройства.
Если электросамокатом или другим СИМ пользуется ребенок младше семи лет, то передвигаться можно по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам. Если электросамокатом или другим СИМ пользуется подросток возрастом от 7 до 14 лет, ему можно ездить по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения велосипедистов). Если электросамокатом или СИМ пользуется лицо старше 14 лет, то оно должно двигаться по велосипедным полосам, велосипедным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедных зон. Если такой возможности нет, то можно двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам. Если и этой возможности нет, то можно выехать на обочину.
Допускается выезжать на правый край проезжей части дорог, но только на дорогах со скоростным лимитом 60 км/ч и при условии, что СИМ оборудован электродвигателем, тормозом, звуковым сигналом. Для выезда на проезжую часть у электросамоката должны быть световозвращатели — белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон, красного цвета сзади, а также фара белого цвета спереди, которую нужно включать или выключать в сумерках или в темноте. Выезжать на проезжую часть на гироскутере и моноколесе будет запрещено.
Такой же лимит будет действовать при пользовании электросамокатов и моноколес в жилых зонах и во дворах. В случаях «совмещенного движения» велосипедистов и пользователей СИМ с пешеходами у последних будет преимущество.
Разговоры о введении регулирования для владельцев электросамокатов ведутся уже несколько лет на фоне прироста числа пользователей такой техники и популярности сервисов по их прокату. В сети активно обсуждаются видеоролики, как граждане на самокатах едут наравне с машинами со скоростью 50–70 км/ч. «Устройства индивидуальной мобильности могут развивать скорости выше 35–80 км/час, что становится серьезным источником опасности как для пешеходов, так и для лиц, управляющих такими устройствами»,— считают в Минтрансе. Текущая редакция ПДД приравнивает пользователей таких устройств к пешеходам, максимальное наказание для которых — 1,5 тыс. руб. за нарушение ПДД в состоянии опьянения. В начале октября “Ъ” рассказывал про разработку поправок, но согласованной версии документа на тот момент не было.
«Ничего не поменяется, все продолжат ездить по тротуарам, как и сейчас, снова будут жертвы столкновений с электросамокатами,— говорит он.— Велодорожек даже в Москве мало, в остальных городах их почти нет. Это не регулирование, это подтверждение статус-кво. Тем более что ответственности за нарушение этих правил пока нет».
Тем временем в ПДД вносятся и другие изменения.
В частности, запрещается стоянка автомобилей на направляющих островках и островках безопасности. «Для ликвидации хаотичной парковки и обеспечения видимости в подобных местах приходится размещать малые архитектурные формы или бетонные блоки, ухудшающие не только внешний облик города, но и снижающие безопасность движения, особенно в ночное время и в зимний период,— поясняют в Минтрансе.— Внесение изменений в ПДД улучшит видимость транспортных средств и обеспечит повышение безопасности движения на пересечениях и пешеходных переходах».
С 1 июня 2021 года предлагается разрешить электромобилям и другим транспортным средствам, работающим на газу, въезжать в зоны, где запрещен проезд транспорта с низким экологическим классом. Знаки, обозначающие такие территории, были введены еще в 2017 году, но до сих пор ни одним регионом не применялись. Поправка предложена Минтрансом «в целях решения задач, определенных поручением президента» от 2 мая 2018 года по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива.
Табличку 8.23 «Фотовидеофиксация» Минтранс предложил применять самостоятельно. Сейчас допускается ее использование только с другими дорожными знаками. С этой идеей ранее выступала ГИБДД, “Ъ” рассказывал об этом. Для информирования водителей о местах зарядки электромобилей вводится новый знак (табличка) 8.26 «Зарядка электромобилей». Вводятся новые цвета постоянной разметки: белая, желтая, красная, синяя, черная, зеленая. Синей разметкой, судя по материалам Минтранса, можно будет обозначать платные парковочные места (бесплатные — белой). Уточняется, что водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся на круговом перекрестке, только при пересечении равнозначных дорог.
Сроки вступления данных изменений пока не определены. Общественное обсуждение поправок закончится в конце ноября.
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