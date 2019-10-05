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Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ   |  купить фото

В ПДД добавят средств передвижения

Правила изменят для пользователей электросамокатов и моноколес

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 1

В правилах дорожного движения может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности». Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах. Их пользователей обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам, не разгоняясь выше 20 км/ч. Райдеры смогут появиться и на проезжей части, но исключительно в правом ряду. Соответствующие поправки к ПДД готовятся Минтрансом и Госавтоинспекцией.


Детали разрабатываемых поправок к ПДД обнародовал в эфире «Ъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. Изменения в правилах готовят Минтранс совместно с Госавтоинспекцией, об этом стало известно еще в августе. Документ находится на согласовании в ГИБДД России, сообщили “Ъ” в пресс-службе Минтранса.

По словам господина Митрошина, в ПДД планируется ввести новый термин — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). К ним будут приравнены электросамокаты, моноколеса, сигвеи, гироскутеры, а также скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты. Пользователи СИМ должны перемещаться по велосипедным дорожкам. Если дорожек нет, двигаться на электросамокате или моноколесе можно по тротуарам, но не быстрее 20 км/ч. При отсутствии велосипедной дорожки и тротуара райдерам разрешается выехать на проезжую часть, держась при этом как можно правее (как велосипедисты). Какое наказание ждет нарушителей, пока неизвестно.

Урегулировать движение электросамокатов и подобных устройств в Москве несколько раз собирались Мосгордума и Общественная палата РФ, но конкретных документов никто так и не разработал. Разговоры об этом ведутся на фоне стремительного прироста числа пользователей электросамокатов и количества сервисов по их прокату в столице. В сети активно обсуждаются видеоролики, как граждане на самокатах едут наравне с машинами со скоростью 50–70 км/ч. С 2017 года ГИБДД ведет статистику аварий с участием нового вида транспорта: в РФ произошло 140 ДТП, в которых погибло четыре человека. Текущая редакция правил приравнивает пользователей таких устройств к пешеходам, максимальное наказание для которых — 1,5 тыс. руб. за нарушение ПДД в состоянии опьянения. В европейских странах, отметим, также ведутся активные дискуссии на эту тему: в июле дополнительные ограничения (в частности, введение лимита скорости в 20 км/ч) для владельцев СИМ были введены в Германии, в сентябре — во Франции.

В Великобритании на электросамокатах за пределами специальных территорий ездить запрещено. Отметим, что первое официально зарегистрированное ДТП со смертельным исходом было отмечено в августе 2018 года в Барселоне: молодой человек на электросамокате наехал на пожилую женщину. Суд ограничился штрафом.

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев предложения ГИБДД поддержал: «Сегодня, когда пользователь электросамоката сбивает пешехода, взыскать с него компенсацию ущерба за полученную травму можно только в рамках Гражданского кодекса, обратившись в суд с иском». При этом, отметил он, используемые в ПДД определения автомобиля, мотоцикла, гужевой повозки и других транспортных средств взяты из техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Однако термина «средства индивидуальной мобильности» там нет. «Скорее всего, придется сначала поправки вносить в техрегламент»,— говорит господин Васильев. «Непонятно, кто будет контролировать скорость движения на тротуарах? — добавляет он.— Сомневаюсь, что инспекторы будут гоняться за роллерами и скейтбордистами с радарами, а потом еще и выяснять личность нарушителей».

«Такими поправками мы просто закрепляем существующее положение,— считает глава общественной организации "Союз пешеходов" Владимир Соколов.— Двигаться со скоростью 20 км/ч по тротуару — это очень опасно, можно легко сбить человека». Он предлагает считать электросамокаты и моноколеса механическими транспортными средствами, что позволит привлекать райдеров к ответственности, как водителей автомобилей, используя, в том числе, УК и реальные тюремные сроки. «Союз пешеходов» ранее направлял в правительство и Минтранс предложения законодательно закрепить классификацию мобильных устройств и ограничений. Например, разрешить ездить на электросамокатах с мощностью двигателя до 250 ватт и максимальной скоростью до 20 км/ч по велодорожкам, на более мощных устройствах — только по дорогам, приравняв их к мопедам.

Дмитрий Митрошин считает, что этого делать нельзя, и это «принципиальная позиция» Госавтоинспекции: даже самые мощные и дорогие электросамокаты (сегодня продаются модели с двигателями 2–3 Квт) хуже управляются, чем мопеды. «Разметка, колодец на проезжей части, да порой просто камушек, попавший под колесо, может привести к тому, что человек теряет устойчивость и падает,— поясняет он.— И если это происходит на высокой скорости, шансов уцелеть очень немного». Господин Митрошин подчеркнул, что проект поправок к ПДД все еще находится на стадии обсуждения и «рабочего согласования», а «окончательная позиция пока не достигнута». По сведениям “Ъ”, Госавтоинспекция планирует провести общественные слушания по данной теме, только после этого проект будет вывешиваться на regulation.gov.ru.

Иван Буранов


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