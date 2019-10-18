Минтранс покажет, где камеры зимуют Регионы установят комплексы по новой методике и обозначат их табличками за 50–300 метров

Минтранс раскрыл подробности методических рекомендаций по расстановке камер, которые получат регионы уже в нынешнем году. Мобильные «треноги» будут обозначаться знаками за 50–100 метров в населенных пунктах и за 150–300 метров на загородных трассах. Стационарные камеры, фиксирующую среднюю скорость, также начнут обозначать специальными щитами. Сама методика станет обязательной: регионы за ее несоблюдение будут наказывать, но размер санкции и кого будут штрафовать, пока не ясно.

Детали разработки рекомендаций по установке камер озвучил во время выставки «Дорога 2019» в Екатеринбурге первый замглавы Минтранса России Иннокентий Алафинов, отвечая на вопрос “Ъ”, а также представитель института РосДОРНИИ (институт Минтранса, участвующий в разработке) во время одного из круглых столов. Про первую версию рекомендаций, разработка которых запланирована нацпроектом БКАД, “Ъ” рассказывал в августе.

Без согласования с владельцем дороги и с ГИБДД комплексы устанавливаться не будут.

Если камера стационарная, при этом измеряет среднюю скорость, то вместе с табличкой 8.23 «Фотовидеофиксация» будут ставиться также «специальные информационные щиты» (как они будут выглядеть, пока не ясно). Власти Польши такие указатели уже используют.

Указатели «Фотовидеофиксация средней скорости» в Польше

Перед передвижными комплексами на треногах будут ставить щиты другого типа — с той же самой картинкой, что и на табличках 8.23, и информацией «о контролируемых условиях и режимах движения». Напомним, предупреждающие знаки в зоне действия «треногами» уже ставятся в Московской области. Щиты должны будут ставить в населенном пункте за 50–100 метров перед зоной контроля, вне населенного пункта — на расстоянии 150–300 метров, при этом они должны быть видны с любой полосы движения не менее чем за 100 метров.

Методика нацелена больше на использование стационарных камер, отметили в РосДОРНИИ: мобильные должны применяться в качестве «временной» меры.

Интерес представляют данные, которые получил РосДОРНИИ, исследуя практику использования камер в регионах. В 2019 году установили более 1,6 тыс. камер, почти уже 500 введено в эксплуатацию. Но лишь 25% камер планируется к установке в местах ДТП. «То есть их явно ставят не туда»,— резюмировал представитель РосДОРНИИ. 41% новых камер обозначены на общедоступных картах в интернете. Таблички 8.23 установлены в 75% случаев. В 91% случае установка камер согласована с ГИБДД.

Документ, по словам Иннокентия Алафинова, вынесут на ближайший проектный комитет нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», к концу года рекомендации должны уйти в субъекты федерации. Чиновник подчеркнул, что власти «будут спрашивать за соблюдение методики». Впоследствии, отметил он, документ станет обязательным — это пропишут в законе, либо рекомендации получат статус нормативно-правового акта. «Любая общественная организация, открыв методичку, скажет: а почему у нас в регионе по-другому? — пояснил “Ъ” Иннокентий Алафинов.— Почему, уважаемый губернатор, из правильной и логичной цели, когда камера превращается в фискальный инструмент?»

Параллельно с разработкой методички в Госавтоинспекции, по сведениям “Ъ”, думают над судьбой таблички 8.23 «Фотовидеофиксация».

Ее запрещено применять отдельно от других знаков (их вешают, как правило, на одном столбе с указателем ограничения скорости), потому в рекомендациях Минтранс склоняется к применению неких «информационных щитов», а не табличек. Пока в ГИБДД рассматривают две версии: либо допустить самостоятельное применение 8.23 или создать новый специальный знак. В любом случае, нужно будет вносить изменения в ГОСТ, это может занять 1–1,5 года.

Дорожный знак «Внимание! Передвижные комплексы» в Московской области Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В России нужно принимать отдельный государственный (по статусу выше, чем полицейский) административный регламент, который будет описывать весь жизненный цикл комплексов, включая правила установки, требования по соответствию ГОСТу, наличие «научно-обоснованной и аттестованной методики исследования материалов фотовидеофиксации», сохранность всех фотографий и организацию доступа граждан к ним, в том числе в онлайн-режиме, прокомментировал инициативу Минтранса эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман.

«Важно прописать, что при выборе места установки камеры необходим аудит организации движения и скорости, чтобы исключить установку камеры в местах избыточных ограничений, провоцирующих формальные нарушения, не влекущие угрозы безопасности»,— считает господин Шухман.

Применение камер стало одной из центральных тем выставки «Дорога 2019», семинаров и круглых столов, проходивших в Екатеринбурге всю эту неделю. Глава ГИБДД России Михаил Черников предложил использовать новый тип комплексов, встроенных в балку патрульных машин. Такие машины, возможно, появятся на дорогах уже в следующем году и будут мерять скорость других авто в потоке, прямо на ходу.

Активные споры в Екатеринбурге развернулись между Росавтодором и ГИБДД по поводу тысячи камер, установленных в 2019 году на федеральных дорогах. В Госавтоинспекции рассказали, что большая часть приборов не подключены и штрафы не выносят, в итоге водители массово нарушают ПДД. В пресс-службе Росавтодора эту информацию сначала отрицали, но вчера замначальника управления строительства и эксплуатации Росавтодора Антон Козлов на одном из круглых столов признался, что чуть более 460 комплексов еще в стадии подключения, однако с 1 декабря должны заработать.

По 166 комплексам есть «проблемы взаимодействия» с 5 регионами (в частности, не получается решить вопрос с 100 камерами в Дагестане и 49 в Краснодарском крае). Господин Козлов заявил, что Росавтодор готов подключить и обслуживать комплексы в Дагестане за свой счет, но почтовые расходы по рассылке «писем счастья» брать на себя не будет. Власти Дагестана и региональное УГИБДД утверждают, что не могут этого сделать (хотя 100 млн руб. на это в бюджете выделено), так как регион не может тратить деньги из дорожных фондов на обслуживание чужого оборудования: это нецелевые расходы, следует из текста приказа Минтранса №402. «Как только мы из дорожного фонда Республики Дагестан берем деньги на эти цели, то сразу попадаем на прокурорскую проверку»,— рассказал начальник УГИБДД по Дагестану Александр Шалагин. Антон Козлов из Росавтодора назвал это «неправильной трактовкой» документов. Похожая ситуация сложилась еще в ряде регионов.

Замглавы ГИБДД России Олег Понарьин заявил, что решение будет вырабатываться на отдельном совещании с Росавтодором и Минтрансом.

Иван Буранов