На электросамокатах запрещают ездить пьяным и по Манхэттену

С все большим распространением электросамокатов в разных городах мира их жители сталкиваются с одинаковыми проблемами: люди ездят в состоянии алкогольного опьянения, заезжают на тротуары и бросают электросамокаты в неположенных местах. Власти по-разному подходят к регулированию движения нового вида транспорта — от полного запрета езды до различных скоростных режимов на улицах с разной степенью загруженности и требования водительских прав.

15 июня власти Германии разрешили езду на электросамокатах по дорогам, введя при этом несколько требований: водитель не должен быть младше 14 лет, нельзя ездить со скоростью больше 20 км/ч, запрещена езда по тротуарам и пешеходным дорожкам. Через месяц немецкие власти подвели первые итоги.

По данным главы берлинского района Митте Штефана фон Дасселя, примерно каждые четыре минуты какого-нибудь человека на электросамокате штрафуют за те или иные нарушения.

По словам министра транспорта Германии Андреаса Шойера, среди основных нарушений, зафиксированных за этот месяц,— пьяная езда и выезд в пешеходные зоны или, наоборот, на скоростные магистрали. Только в Мюнхене за месяц полиция поймала около 100 человек, ехавших на электросамокатах в нетрезвом виде, а во время четырехчасового рейда берлинской полиции на этой неделе было зафиксировано около 60 случаев нарушений с их участием.

По мнению господина Шойера, эта сфера требует более решительных мер по борьбе с нарушениями от полиции и местных властей. По его мнению, людям, едущим на электросамокатах, следует назначать такие же штрафы и другие меры наказания, как и водителям автомобилей – за езду в состоянии алкогольного опьянения, например. Помимо этого в Германии идет обсуждение вопроса о том, обязаны ли едущие на электросамокатах носить шлемы.

В США, откуда и пошла мода на электросамокаты и где действует большинство крупных компаний по их прокату, правила отличаются от штата к штату: Национальное управление безопасностью дорожного движения не относит их к числу моторных транспортных средств, поэтому для них не требуются общенациональные правила.

Так, например, в Калифорнии, где электросамокаты особенно популярны, для езды на них необходима водительская лицензия, им можно ездить по велодорожкам и проезжей части, но запрещено ездить по тротуарам, а едущие на них должны носить шлемы. В Нэшвилле (штат Теннесси) власти города приняли решение запретить использование электросамокатов после аварии со смертельным исходом с участием этого транспортного средства. В конце июня законодательное собрание Нью-Йорка одобрило законопроект, разрешающий езду на электросамокатах по улицам города: на них не могут ездить лица младше 16 лет, кроме того, нельзя ездить на Манхэттене.

Во Франции широкое распространение электросамокатов потребовало быстрого введения соответствующих правил. Особенно острой проблема стала в Париже, где число электросамокатов уже достигло 20 тыс., а к концу года должно вырасти до 40 тыс. В марте в столице было запрещено движение электросамокатов по пешеходным дорожкам и тротуарам. После двух аварий со смертельным исходом и многочисленных менее серьезных ситуаций власти вернулись к вопросу регулирования движения электросамокатов, которое министр транспорта Франции Элизабет Борн охарактеризовала как действующее «по законам джунглей». С 1 июля были введены ограничения скорости до 20 км/ч (ранее действовало ограничение 25 км/ч) и до 8 км/ч на улицах с активным пешеходным движением, а также запрет парковать электросамокаты на тротуарах вне специально отведенных для этого мест.

Во многих странах электросамокаты привлекают особенное внимание властей после серьезных аварий с их участием.

В Швеции в мае транспортное агентство призвало запретить их движение по велосипедным дорожкам после того, как в подобном происшествии погиб человек. В августе прошлого года в Барселоне электросамокат сбил 92-летнюю женщину, шедшую по тротуару, в результате столкновения она погибла. Сейчас в Испании – Барселоне, Мадриде и некоторых других городах – действует запрет на езду по пешеходным дорожкам и тротуарам. Общенационального законодательства на этот счет нет, хотя испанское Управление по дорожному движению разрабатывает соответствующие правила, в которые могут быть включены ограничение скорости 25 км/ч, запрет езды по тротуарам и др.

В Дании правила езды на электросамокатах были введены в январе — тогда было разрешено ездить на них по велосипедным дорожкам. С тех пор полиция Копенгагена собрала обширные данные по безопасности такого способа передвижения. «Сейчас мы предполагаем, что при езде на электросамокате примерно тот же риск аварий и травм, что и при езде на велосипеде»,— говорит Йеспер Хеммингсен, исследователь датского Совета по безопасности дорожного движения. По его словам, в среднем в день происходит два несчастных случая с участием электросамокатов. Копенгагенская полиция регулярно проводит специальные рейды, целью которых является задержание людей, ездящих на электросамокатах в состоянии алкогольного опьянения,— только за одни выходные в начале июля в ходе такого рейда были задержаны 28 человек.

Самые жесткие правила среди крупных европейских стран – благодаря довольно консервативному законодательству – действуют в Великобритании. Там на электросамокатах, как и на других подобных транспортных средствах вроде гироскутеров, можно ездить только на частной территории – езда и по дорогам, и по тротуарам, и даже по паркам запрещена.

«Сказать, что законодательству не удается идти в ногу, было бы, пожалуй, преуменьшением. Речь по-прежнему идет о законе о дорогах 1835 года»,— отмечает директор по инновациям в транспорте компании Transport for London Майкл Хервиц.





В то же время Министерство транспорта Великобритании уже заявило о намерении пересмотреть эти нормы. При этом по факту электросамокаты на британских улицах есть, случаются даже серьезные аварии с их участием. Так, несколько дней назад английская телеведущая и YouTube-блогер Эмили Хартридж погибла в Лондоне в результате столкновения ее электросамоката с грузовиком.

Яна Рождественская