Газомоторная лихорадка

Несмотря на недостаточную развитость отечественной системы газозаправочных станций, предприятия автопрома уже активно инвестируют в разработку новых моделей коммерческой автотехники, работающей на газомоторном топливе. При безусловной поддержке властей в гонку за современным трендом на российском рынке включаются и иностранные автоконцерны.

Тема перехода коммерческих грузовых и пассажирских перевозок на газовое топливо остается одной из главных на отраслевых автомобильных мероприятиях. Экономическая эффективность и экологичность такого транспорта, равно как и целесообразность его массового использования, для экономики крупнейшей газовой державы уже очевидны. Учитывая, что в связи с поручениями президента РФ Владимира Путина развитие транспорта на газомоторном топливе приобрело черты долгосрочной государственной программы, на последней автопромышленной выставке COMTRANS-2019 практически все крупнейшие участники представили новые модели грузовых автомобилей и другой автотехники на газе.

Чиновники высшего ранга внимательно следят за реализацией программы газификации транспорта и активно поддерживают усилия промышленности. «Сейчас происходит технологическая трансформация автомобильной отрасли,— отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, открывая выставку.— Акцент в этой работе будет сделан на экологизации городского коммерческого транспорта, прежде всего за счет использования газомоторного топлива и технологий электрического привода».

Флагман российского автопрома в сегменте грузовиков КамАЗ производит в газомоторном исполнении практически весь свой традиционный модельный ряд грузовых автомобилей и автобусов «НефАЗ» (более 100 видов серийной и специальной автотехники). КамАЗ — первый отечественный производитель газомоторной автотехники, который сертифицировал в 2016 году две модели автомобилей на СПГ и в настоящее время ведет разработку и испытания других видов автотехники на СПГ, в том числе нового модельного ряда.

Группа ГАЗ, серийно выпускающая газовую технику в сегменте легкого коммерческого транспорта, среднетоннажных и грузовых автомобилей, а также пассажирских автобусов всех классов, на выставке представила новый десятитонный «Газон Next» с уникальным двигателем ЯМЗ-534, который может потреблять как сжиженный природный газ (LNG), так и сжатый природный газ (CNG). «В России LNG пока экзотика,— отметил в интервью АвтоMail.ru президент группы ГАЗ Вадим Сорокин.— Но мы знаем, что в некоторых регионах планируется развивать заправочные станции на этом виде топлива. Им будет интересна новая машина». По его словам, из-за технических особенностей наиболее выгодно эксплуатировать такие автомобили на максимально больших расстояниях. Представленный на выставке экземпляр на одной заправке может пройти 900 км, утверждает господин Сорокин.

Крупнейшие зарубежные производители тоже представили новые модели газомоторной техники, разработанной специально под российские условия эксплуатации. В частности, японская компания Isuzu, которая на большинстве мировых рынков известна благодаря своим дизельным двигателям, на выставке показала модификацию своего легкого грузовичка ELF с двигателем, работающим на метане, а чуть позже — двухтопливную версию среднетоннажного шасси Forward 18.0 (FVR34). «Мы внимательно следим за тенденциями рынка и государственной политикой в автомобильной индустрии. Россия — крупнейшая в мире газовая держава, и логично, что этот фактор можно и нужно использовать, особенно с учетом постоянно растущих цен на бензин и дизель. Именно этими факторами и обусловлено появление шасси, работающих на метане, равно как и битопливных вариантов»,— подчеркнул генеральный директор Isuzu RUS Фабрис Горлье.

В компании признают, что работы по настройке оборудования и сертификации, а также организации производства нового шасси на заводе компании в Ульяновске потребовали определенного времени. Зато теперь российские перевозчики и предприниматели смогут получить компактный, но при этом вместительный грузовик, который оптимален для междугородних перевозок и быстрого маневрирования в плотном потоке машин в городах, рассказали в пресс-службе компании.

Подтвердить экономические преимущества эксплуатации автотехники на газе в России был призван автопробег «Голубой коридор — газ в моторы 2019», организованный «Газпромом». С 20 сентября по 3 октября участники акции преодолели 2,7 тыс. км от компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае до Санкт-Петербурга, проверив в полевых условиях, насколько приспособлена техника на метане к использованию на отечественных дорогах. Как рассказали в пресс-службе Isuzu, малотоннажный ELF 7.5 CNG (NPR82) показал средний расход топлива 18,42 куб. м на 100 км, что на 4 куб. м меньше, чем расчетные цифры. В компании пояснили, что во время автопробега загрузка автомобиля была не максимальной, поэтому полная загрузка может незначительно увеличить расход топлива, «но даже с учетом этого результаты обнадеживают».

Общие итоги международного автопробега, в котором принимали участие 20 легковых и грузовых автомобилей российского и зарубежного производства, подвели на Петербургском газовом форуме-2019, где состоялся финиш автопробега. Использование природного газа в качестве моторного топлива позволило сэкономить на заправке транспорта примерно 336 тыс. руб., то есть о сокращении топливных затрат в сравнении с бензином почти в три раза заявили организаторы автопробега.

На коллективном стенде компаний «Газпром газомоторное топливо» (ГМТ) и «Газпром СПГ технологии» в режиме телемоста состоялась церемония ввода в эксплуатацию трех новых газозаправочных объектов инфраструктуры сети АГНКС «Газпром». По данным сайта ГМТ, сеть действующих заправочных станций компримированным природным газом насчитывает 93 объекта, 40 строятся, еще 70 станций находятся на стадии проектирования. По общему признанию всех участников процесса газификации транспорта, сеть заправок для российских потребностей еще крайне недостаточна, а приоритет в инвестициях логично сконцентрирован на наиболее развитых городах и на федеральных трассах.

Однако в текущем году активно пошел процесс строительства АГНКС в регионах. Так, в начале октября открылась первая метановая заправка в Омске, где сейчас заправляют городские газовые автобусы, но планируют развивать и грузовые перевозки на газомоторном топливе. А, например, в Ростовской области реализуется совместный проект ГМТ и «Роснано» по строительству 13 новых газозаправочных станций. Как сообщили организаторы проекта, к строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций удалось привлечь десять частных инвесторов и 760 млн руб. из федерального бюджета. Ожидается, что в перспективе парк техники в области, использующей природный газ в качестве топлива, вырастет до 55 тыс. единиц, а сеть газовых заправок — до 39 объектов.

Медленное развитие газозаправочной инфраструктуры — фактически единственное препятствие для выполнения правительственных поручений. Согласно транспортной стратегии России, которая была опубликована в 2008 году, к 2030-му доля автомобилей на альтернативных видах топлива должна составить почти половину общего парка в стране. Однако с того момента прошло более десяти лет, а на практике эта доля сегодня не превышает 4–5%. Тем не менее, как показывает практика, производители автотехники уже поверили в неизбежность этого современного тренда, а на переходный период предлагают машины с гибридными двигателями, которые отчасти решают проблему нехватки заправок, но позволяют владельцам уже использовать экономическую эффективность газа по сравнению с дорогим бензином.

Виктор Седов