Венгрия оценила хлорную нефть

Венгерская MOL стала первой европейской компанией, которая полностью согласовала сумму возмещения за полученную весной некачественную нефть из РФ. Компания может получить от своего поставщика ЛУКОЙЛа до $110 млн компенсаций в зависимости от объема полученного сырья, который не раскрывается. Затем ЛУКОЙЛ получит аналогичную сумму от «Транснефти», которая несет ответственность за качество нефти в системе. Эксперты уверены, что выплаты за грязную нефть не станут существенной проблемой для «Транснефти» и едва ли повлияют на размер дивидендов и инвестпрограмму.

Венгерская MOL договорилась с ЛУКОЙЛом и «Транснефтью» о размере компенсации за поставки весной нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями. Документы о выплатах стороны подписали 30 октября в рамках визита в Венгрию президента РФ Владимира Путина. По соглашению российские компании возместят MOL финансовый ущерб, в том числе расходы на очистку грязной нефти. Размер компенсации и объемы поставленной нефти, исходя из которых велся расчет, стороны не раскрывают. Также MOL и ЛУКОЙЛ подписали контракт на поставку 4 млн тонн нефти до 2025 года, сообщил глава российской нефтекомпании Вагит Алекперов.

В апреле нефть, поступающая из России в Европу по нефтепроводу «Дружба», оказалась загрязнена дихлорэтаном. Такую нефть нельзя перерабатывать, поскольку это приведет к выходу из строя оборудования НПЗ. По оценке властей Белоруссии, импортеры — Польша, Венгрия, Словакия и Германия — должны были получить около 5 млн тонн загрязненной российской нефти, при этом большая ее часть (около 3 млн тонн) осталась на территории транзитных стран — Белоруссии и Украины, где была размещена в хранилищах. Оставшуюся часть загрязненного сырья потребители утилизируют самостоятельно.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, отмечает, что Будапешт согласился на утвержденный советом директоров «Транснефти» предельный размер компенсаций в $15 на баррель некондиционной нефти.

Загрязненные объемы, по словам собеседника “Ъ”, MOL успешно размешала с чистой нефтью для снижения концентрации хлорорганики, и они были переработаны. В конце апреля, когда произошло загрязнение сырья в системе «Транснефти», госсекретарь Министерства инноваций и технологий Венгрии Петер Кадеряк оценивал объем поставленной в страну российской нефти от 350 тыс. до 1 млн тонн. Таким образом, размер компенсации может составить $38–110 млн. Изначально эти деньги MOL должен будет выплатить ЛУКОЙЛ, а затем компания переадресует этот счет «Транснефти». В нефтекомпании не стали дополнительно комментировать ситуацию. В «Транснефти» отметили, что переговоры с остальными грузоотправителями в контексте предложенного механизма урегулирования последствий инцидента продолжаются.

Николай Токарев, глава «Транснефти», 30 октября С ЛУКОЙЛом и MOL вопросы обговорили, обсудили, решили, подписались и рассчитались. То же самое сделаем с «Казтрансойлом» и отрегулируем вопросы с «Укртранснафтой». Сняты все проблемы с «Газпром нефтью», сейчас — с «Сургутнефтегазом»

В начале октября о получении части компенсаций за недопоставку нефти сообщала польская PKN Orlen, но основные расчеты страна собирается представить к концу года. Источник “Ъ”, близкий к переговорам, сообщил, что в целом размер выплат с Варшавой уже согласован (также исходя из уровня в $15 за тонну грязной нефти), но переговоры затягивает грузоотправитель — «Роснефть». Точную сумму собеседник “Ъ” не сообщил. «Транснефть» оценивала объем поставленного в Польшу сырья в 400 тыс. тонн, а PKN Orlen — более чем в 1 млн тонн. Также согласованы параметры выплат Казахстану исходя из объемов около 600 тыс. тонн. Если будут выставлены претензии на весь объем, оставшийся у потребителей (около 2 млн тонн), «Транснефти» придется выплатить $220 млн компенсаций.

Сергей Гарамита из Райффайзенбанка считает, что выплата компенсаций не окажет эффекта на деятельность «Транснефти», у которой достаточный операционный денежный поток и средства на балансе для реализации запланированной инвестпрограммы и сохранения дивидендов как минимум на уровне прошлого года примерно в 80 млрд руб. Вопрос только в том, отмечает эксперт, попросит ли государство компанию исключить потери от компенсаций из расчета дивидендной базы 2019 года: в таком случае акционеры могут получить до 95 млрд руб.

Ольга Мордюшенко