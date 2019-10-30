Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили

Президент России Владимир Путин не поедет на ноябрьский саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили из-за мероприятий в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что это не связано с беспорядками в Сантьяго.

«Нет, это не связано с местными беспорядками, действительно, такая возможность рассматривалась. Вместе с тем вы знаете, что мы никогда это не анонсировали. В данный момент, к сожалению, в программе Путина не предусмотрена такая поездка в связи с внутренними мероприятиями и необходимостью заниматься внутрироссийскими проблемами»,— сказал господин Песков.

Напомним, протесты в Чили начались больше двух недель назад, изначально — из-за повышения цен на проезд в метро. Сейчас участники акций выражают недовольство экономическим положением в стране. В Чили вводили чрезвычайное положение, его отменили 28 октября. Повышение стоимости проезда отменили, однако протесты продолжаются. В ходе них пострадали 1132 человека. В понедельник, 28 октября, на улицы вышли около 7 тыс. человек. Правительство не намерено снова вводить чрезвычайное положение.