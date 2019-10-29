СМИ: Трамп и Си Цзиньпин встретятся в Чили для заключения промежуточной сделки

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут 17 ноября встречу для заключения промежуточной торговой сделки, утверждает газета South China Morning Post. По данным источника издания, лидеры встретятся после саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Чили Сантьяго и подпишут промежуточное соглашение, «если все пройдет гладко».

Представители Вашингтона и Пекина продолжают работу над текстом соглашения, который должны будут подписать лидеры. Работа над первой фазой сделки будет окончена к моменту встречи президента США и лидера КНР. Ожидается также, что в течение ближайших дней представители стран проведут еще один телефонный разговор.

Торговая война США и Китая Читать далее

Торговая война между США и Китаем началась летом 2018 года. Вашингтон и Пекин ввели в отношении друг друга пошлины, потери от которых с каждой стороны оценивались в $34 млрд.

В октябре 2019 года Вашингтон и Пекин по итогам очередного раунда торговых переговоров объявили о новом перемирии. В Вашингтоне заявили, что могут воздержаться от следующего повышения пошлин (не снижая действующие), Китай же пообещал вдвое увеличить покупки в США сои и другого продовольствия.

Подробнее — в материале “Ъ” «Разведка соей».