ВЭБ.РФ профинансирует лизинг 100 самолетов SSJ 100 для «Аэрофлота»

ВЭБ.РФ профинансирует поставку в лизинг 100 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) «Аэрофлоту», заявил председатель государственной корпорации Игорь Шувалов. Объем сделки — $3,8 млрд.

«По всем вопросам повестки были приняты положительные решения. Самый важный и сложный вопрос был по приобретению 100 самолетов Sukhoi Superjet для передачи в лизинг нашему главному национальному перевозчику — "Аэрофлоту"»,— сказал господин Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета ВЭБ.РФ (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что это сложная сделка, требующая капитала для госкорпорации. «Объем сделки — $3,8 млрд. Это сделка длинная, и суда должны поставляться, начиная уже с конца 2019 года по 2026 год»,— добавил он.

«Мы сегодня представили различные варианты финансирования этой сделки, и это включает определенные гарантии со стороны правительства либо задействование других механизмов. Были даны поручения доработать на площадке Министерства финансов, и мы надеемся, что до конца года решение будет принято в окончательном варианте»,— сказал господин Шувалов.

По его словам, все стороны сделки понимают, что она будет полезна как для перевозчика, так и для отечественного авиапрома. «Так что мы сейчас должны доработать финальные детали, и после этого окончательно наблюдательный совет решение примет», сказал председатель корпорации ВЭБ.РФ.

24 октября газета «Ведомости» сообщила, что в 2019 году компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) должна поставить 15 новых SSJ 100, что означает снижение поставок на 30% по сравнению с прошлым годом. Подобный показатель является минимальным значением за последние семь лет. При этом выручка ГСС за первые девять месяцев 2019 года снизилась в пять раз

О причинах падения выручки компании — в материале “Ъ” «Продажи SSJ ушли в пике».