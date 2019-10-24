В 2019 году поставки самолетов SSJ 100 могут стать минимальными за семь лет

В 2019 году компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) должна поставить 15 новых Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100), что означает снижение поставок на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Это минимальные значения за последние семь лет. О пятикратном снижении выручки компании в этом году писал “Ъ”.

По информации издания, десять самолетов в лизинг получит «Аэрофлот», три — авиакомпания «Азимут», базирующаяся в Ростове-на-Дону и Краснодаре, один — «Северсталь», находящаяся в Череповце. Получатель еще одного самолета неизвестен. В 2018 году «Аэрофлот» в дополнение к 50 уже имеющимся SSJ 100 заказал еще 100 таких самолетов. Точные сроки их поставки пока не определены.

Как рассказали источники изданию, сейчас в портфеле ГСС остался только заказ «Аэрофлота». Компания получает SSJ 100 с 2011 года и при этом принимала не более 13 «Суперджетов» в год.

Напомним, согласно отчетности, в 2019 году ГСС продала всего один самолет. Выручка ГСС рухнула в 4,5 раза, до 6 млрд руб., а чистый убыток вырос в 2,5 раза. В 2018 году ГГС поставил 24 самолета SSJ.

О причинах падения выручки компании — в материале “Ъ” «Продажи SSJ ушли в пике».