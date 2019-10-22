Продажи SSJ ушли в пике

Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет. Выручка ГСС рухнула в 4,5 раза, до 6 млрд руб., а чистый убыток вырос в 2,5 раза. Среди причин эксперты и участники рынка называют «двигательный кризис», затянувшиеся переговоры с «Аэрофлотом» о поставке десяти SSJ, а также грядущее увеличение субсидий для покупателей российских самолетов, из-за чего авиакомпаниям может быть выгодно отложить сделки.

Выручка ГСС за три квартала 2019 года упала в 4,5 раза, до 6 млрд руб., следует из отчетности компании. Из этой суммы за поставку самолетов ГСС получил 2,1 млрд руб., что, по словам источников “Ъ” в отрасли, примерно соответствует цене одного SSJ100. Еще 4 млрд руб. компания получила за услуги послепродажного обслуживания. За три квартала 2018 года ГСС получил за поставки новых самолетов 24,4 млрд руб., то есть в 12 раз больше. Чистый убыток производителя за период вырос почти втрое — с 733,6 млн руб. до 1,9 млрд руб. «Основной объем поставок самолетов ожидается в четвертом квартале. От прогнозов воздерживаемся»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ГСС.

24 самолета SSJ поставили заказчикам «Гражданские самолеты Сухого» в 2018 году

На финансовые показатели ГСС повлияло несколько факторов, говорят собеседники “Ъ” в отрасли. Во-первых, на поставках новых самолетов отразился «двигательный кризис». «В течение года несколько двигателей вышли из строя. Около четырех-шести двигателей пришлось снимать с только что произведенных самолетов, чтобы обеспечить ими пул запчастей»,— объяснил источник “Ъ” в крупной лизинговой компании. Аналогичную версию привел собеседник “Ъ” в Минпромторге: предпочтение было отдано созданию пула запчастей, чтобы повысить налет уже эксплуатируемых SSJ100. Впрочем, источники “Ъ” в ГСС отрицают связь между созданием пула двигателей и падением уровня продаж.

В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех), поставляющей двигатели SaM146 для самолетов SSJ100, сказали, что в течение года продолжали работу по формированию пула подменных двигателей. «На сегодня заказчикам, включая ГСС, отгружено свыше 400 двигателей SaM146»,— уточнили в корпорации, имея в виду отгрузки с 2010 года.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что главным заказчиком самолетов SSJ100 остается «Аэрофлот», переговоры с которым об условиях поставок затянулись. «В данном случае можно говорить, что браки заключаются на небесах: у "Аэрофлота" нет возможности отказаться от сделки, но есть возможность обсудить ее условия»,— говорит эксперт. В итоге, напоминает он, совет директоров перевозчика согласовал приобретение пяти машин, а в ГСС рассчитывают до конца 2019 года поставить десять самолетов. По мнению господина Пантелеева, выручка ГСС по итогам года действительно увеличится на фоне начала поставок судов «Аэрофлоту» по второму контракту.

Другой причиной задержки поставок стало ожидание сертификации доработки — установки горизонтальных законцовок крыла, уменьшающих расход топлива на 3–4%. «Самолет для авиакомпании "Северсталь" с такими законцовками построен, но передать его компании можно только после оформления всех документов»,— отметил он. ГСС завершил программу испытаний законцовок крыла на прошлой неделе. Первые поставки самолетов с обновленной формой крыла ожидаются в конце года.

Источник “Ъ” на рынке авиаперевозок отмечает, что в следующем году ожидается увеличение субсидируемой ставки по кредитам для покупателей российских самолетов. Этой льготой пользуются лизинговые компании, которые в результате могут снизить ставку по лизингу для перевозчиков. Это делает поставку самолетов в следующем году для авиакомпаний более предпочтительной, чем в этом.

Герман Костринский