Школьники уважают Владимира Путина и Ивана Урганта

Несовершеннолетние граждане среди политиков симпатизируют Владимиру Путину, а среди телеведущих Ивану Урганту. Самыми популярными артистами они называют Егора Крида и группу «Пошлая Молли». Об этом говорится в социологическом исследовании о «политических, сексуальных и карьерных предпочтениях» российских школьников от компании «Михайлов и партнеры». Каждый второй респондент отмечает, что сталкивался с агрессией в школе, а в окружении двух третей подростков есть ровесники, ведущие половую жизнь.

Согласно исследованию «Российские школьники: политические, сексуальные и карьерные предпочтения», проведенному компанией «Михайлов и партнеры. Аналитика», каждый второй из опрошенных детей и подростков (52%) «сталкивался с агрессией в школе». 37% респондентов конкретизировали агрессию как «травлю ровесников», об агрессии учеников по отношению к преподавателям заявили 22% опрошенных. «При этом 66% считают, что в их учебных заведениях царит дружелюбная атмосфера. 62% молодых людей называют себя патриотами России»,— утверждают авторы исследования. Согласно опубликованным данным, главной причиной для гордости молодые люди называют природу (13%), большую территорию (11%), человеческие качества российского народа (10%), историю (7%) и победу в Великой Отечественной войне (6%). Только треть опрошенных школьников (34%) отметили, что «хотели бы иметь возможность жить в стране, которую выберут сами». При этом большая часть респондентов (67%) сообщили социологам, что не интересуются политикой.

Состояние дел в России 35% оценили как «стабильность без изменений», 28% — как развитие и 25% — как упадок.

Авторы проекта отмечают: «Чем старше респондент, тем пессимистичнее он настроен». Ответ «страна находится в упадке» выбрали 37% опрошенных от 16 до 18 лет.

Китай (35,6%), Беларусь (11,6%) и Казахстан (9,4%) относятся к России лучше остальных, считают российские учащиеся. США (58,9%), Украина (28,9%) и Германия (3,5%) относятся к России хуже других стран, по их мнению.

Что касается симпатий к политическим персонам, то первое место у респондентов занимает Владимир Путин: 15% опрошенных заявили, что он «вызывает симпатию и уважение» (наиболее симпатичен президент гражданам от 10 до 13 лет). На втором месте Владимир Жириновский (7,3%), на третьем — Дмитрий Медведев (2,8%). Затруднились ответить на вопрос о политических симпатиях 56,5%, а 15% считают, что «таких политиков нет».

70% опрошенных слышали, что в стране проходили акции протеста. Почти столько же респондентов (65%) выразили уверенность, что «участники (протестов.— “Ъ”) борются с несправедливостью». Однако три четверти заявили, что сами «не пойдут на несогласованную акцию».

Проблемы экологии интересуют 46% школьников в РФ, при этом девять из десяти респондентов, как утверждают авторы проекта, «считают, что стране нужны новые законы по охране окружающей среды». Другие сферы жизни россиян, которые требуют немедленных перемен, в исследовании расположились следующим образом: образование (48%), борьба с преступностью (33%) и коррупцией (31%), здравоохранение (28%) и наука (27%).

Что касается сексуальных предпочтений, то 66% школьников рассказали, что в их окружении «есть ровесники, которые уже ведут половую жизнь». При этом почти половина опрошенных считают «допустимым заниматься сексом» с 16–18 лет, еще 37% — с 18 лет и старше, и лишь 3% школьников уверены, что это стоит делать в возрасте младше 16 лет. 63% респондентов оказались знакомы с термином ЛГБТ, а треть участников опроса сказали, что «в (их.— “Ъ”) окружении есть гомосексуалы».

Отношение к представителям ЛГБТ-сообщества у 13% опрошенных доверительное, у 68% — спокойное, а раздражительное — лишь у 17%.

«Исследование не выявило лидера среди специальностей, которые хотели бы выбрать школьники,— говорится в презентации исследования.— Наиболее востребованными профессиями оказались врач, IT-специалист, повар/кондитер, преподаватель, сотрудник правоохранительных органов, а также различные творческие специальности. Чиновниками захотели стать менее 1% опрошенных».

Половина опрошенных (50,8%) сообщили, что не смотрят телевизор вообще или делают это крайне редко. 23% респондентов заявили, что смотрят телевизор ежедневно.

Самым известным журналистом/телеведущим, вызывающим уважение, для российских школьников является Иван Ургант (2,6%), на втором месте — Андрей Малахов (2,5%), на третьем — Юрий Дудь (2,3%). При этом более 62% школьников затруднились ответить на этот вопрос вообще, что, по мнению авторов исследования, связано с отсутствием интереса к телевидению.

При этом о ежедневном «использовании интернета как канала связи» заявили свыше 83% участников опроса.

Газеты и журналы, а также радио оказались практически неинтересны молодежи: о том, что эти каналы не используются для получения информации, заявили 78% и 79% респондентов соответственно. За скачивание игр в интернете платили 22% школьников (треть из них — мальчики в возрасте от 16 до 18 лет). Только 1,7% респондентов платили за чтение книг в онлайне, а 34% заявили, что никогда не платили в интернете за скачивание музыки или кино.

Согласно исследованию, Егор Крид является самым популярным певцом среди школьников в возрасте 10–13 лет (в целом он является самым популярным исполнителем у российских школьников — 44%), а группа «Пошлая Молли» — у подростков от 16 до 18 лет. На втором месте по совокупности всех возрастов лидером стал Элджей (34%).

Психолога Александра Колмановского «приятно удивила неожиданно высокая терпимость и осведомленность в сексуальной сфере». «Это значит, что наше представление о патриархальности страны скорее исходит сверху, чем снизу,— пояснил он.— Видимо, это действительно влияние интернета. Даже если процент детей, говорящих о ЛГБТ-сообществе, немного завышен, важно, что дети в целом не боятся этих ответов».

Директор столичной школы №45 Михаил Шнейдер впечатлен данными опроса об уровне буллинга среди учащихся. «Наши учителя, когда увидели такой большой процент буллинга, очень удивились. Заявлено 20% буллинга со стороны учителей, но они сами зачастую этого за собой не замечают, и реальный процент может быть выше»,— говорит господин Шнейдер. «То, что половина школьников сталкиваются с буллингом, а две трети говорят о дружелюбности школьной среды, означает: дети привыкли к агрессии и воспринимают ее как норму,— добавляет господин Колмановский.— И это плохо не только потому, что размывается понятие нормы, но и потому, что дети сами начинают агрессию транслировать как норму».

Доцент факультета социальных наук ВШЭ Мария Козлова призывает сделать поправку на возраст респондентов, значительную часть которых составляют подростки до 14 лет. «Я бы эти данные рассматривала как отражение подросткового оптимизма. Велика доля социально желательных ответов. Ребенок дает ответы ситуативно, если только нет типичной проблемы, которая воспроизводится и его тяготит»,— считает госпожа Козлова. Как «подростковый оптимизм» эксперт призывает рассматривать и «высокий процент определявшихся с будущей карьерой». «Он показывает, что подростки еще не очень понимают, чего от них ждут на рынке труда»,— добавляет она. Господин Шнейдер говорит, что «около половины выпускников школ выбирают менеджмент и государственное управление», однако замечает, что в опросе «о желании быть чиновниками заявил всего 1%».

Ксения Миронова, Мария Старикова