Позитивистская квантовая динамика

В октябре количество россиян, позитивно оценивающих деятельность Владимира Путина в сфере социальной политики и в сфере экономики, увеличилось. Об этом говорят результаты последнего «Георейтинга» фонда «Общественное мнение», с которыми ознакомился “Ъ”. В фонде такую динамику связывают с тем, что респонденты стали лучше оценивать положение дел в своих регионах. Сторонние эксперты считают, что рейтинги власти стабильны, серьезных изменений нет, но в обществе существует запрос на возвращение президента во внутреннюю повестку.

“Ъ” ознакомился со свежими результатами «Георейтинга» — масштабного исследования общественного мнения, проводимого фондом «Общественное мнение» (ФОМ) по заказу администрации президента. Согласно этим результатам, рейтинги одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина немного подросли по сравнению с мартом, когда проводилось предыдущее исследование фонда. Позитивная динамика наиболее заметна по трем показателям: социальная политика, экономика, обеспечение порядка и стабильности в стране.

«Георейтинг» ФОМ представляет собой социологическое исследование, проводящееся по всей стране раз в квартал. Его результаты открыто не публикуются. Доступ к ним есть только у сотрудников администрации президента.

Результаты исследования свидетельствуют, что в октябре не одобряли социальную политику президента 45% опрошенных, а одобряли — 45,8%. В марте тех, кто негативно оценивал политику президента было 47,7%, а позитивно — 43,2%. Сейчас негативно оценивают деятельность президента в сфере экономики 45,2% респондентов, позитивно — 40,9%. В марте соответствующие показатели составляли 48% и 39% соответственно. Ситуация в сфере обеспечения порядка и стабильности в стране, судя по результатам опроса, тоже чуть-чуть улучшилась: 57,5% оценивают соответствующую работу главы государства хорошо, 33,5% — плохо. В марте 56% опрошенных положительно оценивали деятельность президента в этой сфере.

Ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман подтвердил “Ъ” корректность данных цифр. По его словам, погрешность «Георейтинга» значительно ниже, чем в других социологических исследованиях,— всего лишь 1% против обычных 2–3%. Он считает, что рост позитивных оценок деятельности президента в социальной политике и экономике, скорее всего, связан с другим индикатором — оценкой социального самочувствия. Так, в марте 52,2% респондентов ФОМ заявляли о недовольстве ситуацией в регионе проживания, все устраивало 42,2% опрошенных. Сейчас разрыв стал значительно меньше: 46,6% удовлетворены ситуацией в своем регионе проживания, не удовлетворены — 47,7%. Улучшение ситуации отметили 32,3% опрошенных, об ухудшении заявляют 19,1%. 44% не видят изменений.

По мнению социолога «Левада-центра» Карины Пипия, изменения в пределах 2–3 процентных пунктов являются статистической погрешностью. По данным «Левада-центра», уровень одобрения деятельности президента устойчив, в последние месяцы он значительно не снижался и не рос. «Но существует фактор "сезонности": например, перед новогодним праздниками респонденты могут высказывать более благожелательное отношение и оценки, что определяется общим ощущением радости, надежд и т. п. в этот период года, потом показатели быстро выравниваются»,— подчеркнула госпожа Пипия.

По словам президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, другие исследования изменения отношений к действиям власти не фиксируют, а рейтинги президента практически не меняются уже в течение длительного времени. При этом, по мнению политолога, у части населения есть запрос на «возвращение» президента во внутреннюю повестку, так как сейчас он избыточно сконцентрирован на внешней. Некоторые респонденты раздражены его недостаточной вовлеченностью в процессы, происходящие внутри страны, а другие предоставляют ему «аванс», рассчитывая, что его «возвращение» ситуацию улучшит.

Как ранее отмечал “Ъ”, рейтинги власти пострадали в результате ряда непопулярных реформ 2018–2019 годов: пенсионной, мусорной, НДС. Впоследствии ряд собеседников “Ъ” в различных органах о власти и партии «Единая Россия» характеризовали ситуацию как «эффект черных очков», когда люди перестают воспринимать позитивные изменения.

Андрей Винокуров, Ангелина Галанина