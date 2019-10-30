Приобское месторождение утекло из бюджета

Вопрос выпадающих доходов бюджета при предоставлении налоговых льгот «Роснефти» и «Газпром нефти» по Приобскому месторождению по-прежнему не решен. Минфин опубликовал законопроект, который вводит для компаний вычет из налога на добычу полезных ископаемых на общую сумму 60 млрд руб. в год. Половина этих затрат может быть покрыта новым налогом на попутный нефтяной газ, хотя против этого по-прежнему выступают Минэнерго и нефтяные компании. Оставшаяся часть потерь, видимо, в любом случае никак не будет компенсирована, говорят собеседники “Ъ”.

Минфин разместил на портале regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, который вводит вычет из НДПИ Приобского месторождения в ХМАО. Так, «Роснефть» на своем участке месторождения сможет получить вычет на 46 млрд руб. в год в течение десяти лет, «Газпром нефть» — 13,5 млрд руб. в год. Одновременно законопроект впервые в истории российской нефтяной отрасли вводит НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ) по ставке 385 руб. за 1 тыс. кубометров (см. также “Ъ” от 14 октября). Благодаря этому налогу бюджет сможет получить около 33 млрд руб. в год.

Впрочем, против налогообложения ПНГ выступают нефтяные компании и Минэнерго. Заместитель главы ведомства Павел Сорокин говорил 25 октября, что неправильно вводить налог на попутный продукт, который компании обязаны утилизировать под угрозой уплаты штрафов. Существенно, что тяжесть нового налога ляжет не только на «Роснефть» и «Газпром нефть» (на их долю приходится 62% всей добычи ПНГ), но и на других крупных производителей — ЛУКОЙЛ (11 млрд кубометров) и «Сургутнефтегаз» (9 млрд кубометров).

Но даже налогообложение ПНГ не решает проблем Минфина, поскольку у бюджета остается еще 27 млрд руб. выпадающих доходов от вычета для Приобского месторождения.

Их компенсация, по словам собеседников “Ъ” в правительстве, сейчас вообще не предполагается, хотя прежде Минфин хотел увязать размер вычета с ценой нефти: это бы позволило частично профинансировать вычет за счет доходов, которые идут в ФНБ (при цене выше $42,4 за баррель по бюджетному правилу). Подобный подход сейчас рассматривается для Ванкорского кластера «Роснефти» (см. “Ъ” от 28 октября).

«ПНГ — это попутный продукт, который компания, хочет она или нет, должна добывать и утилизировать часто на собственные нужды, например генерацию. С экономической точки зрения облагать такой продукт налогом странно, тем более что его заплатят не только "Роснефть" и "Газпром нефть", но и другие производители»,— отмечает Дарья Козлова из Vygon Consulting. Что касается использования поступлений в ФНБ как резерва для предоставления льгот нефтекомпаниям в будущем, то, по мнению аналитика, это вполне возможно: «Такой вопрос поднимается уже долгое время, и доходы ФНБ, которые с 2018 года выросли на 4 трлн руб., могут стать разменной монетой в дискуссиях вокруг льгот, поскольку не затрагивают базовые доходы бюджета». Дарья Козлова подчеркивает, что обсуждение новых льгот — возможно, после завершения процесса инвентаризации месторождений — неизбежно продолжится, поскольку добыча нефти в действующей налоговой системе будет снижаться.

Юрий Барсуков