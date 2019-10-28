Обложение из правил

Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются. Минфин готов снизить налог на добычу полезных ископаемых для Ванкорского кластера «Роснефти» на 10 лет, но только если цена нефти будет выше заложенных в бюджетном правиле $42 за баррель. При $60 за баррель «Роснефть» получит льготу примерно на 60 млрд руб. в год — этого, скорее всего, достаточно для создания базовой инфраструктуры по транспорту нефти с Ванкора на север Таймыра и далее по Севморпути. Но компания рассчитывала, что льгота будет как минимум вдвое больше, поэтому собеседники “Ъ” допускают затягивание дискуссий «Роснефти» с правительством.

Правительство готово предоставить «Роснефти» налоговые льготы по НДПИ для Ванкорского кластера, но только если цена нефти будет выше заложенной в бюджетном правиле, заявил глава налогового департамента Минфина Алексей Сазанов на совместном брифинге с замглавы Минэнерго Павлом Сорокиным 25 октября.

Речь идет о вопросе, ключевом для мегапроекта «Восток ойл».

Вице-премьер Юрий Трутнев по итогам совещания в правительстве 24 октября заявил о согласовании позиций по нему (см. “Ъ” от 25 октября). Проект состоит из двух частей. Первая — разработка Пайяхского нефтяного месторождения «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова на Таймыре и прилегающих участков «Роснефти». Сейчас по Пайяхе поставлены на баланс извлекаемые запасы в размере 1,2 млрд тонн, но в отрасли сомневаются в рентабельности разработки месторождения (см. “Ъ” от 6 мая). Вторая часть проекта — перенаправление нефти Ванкорского кластера «Роснефти» (состоит из Ванкора и трех новых месторождений — Сузунского, Тагульского и Лодочного) на север Таймыра путем строительства нефтепровода длиной около 600 км и морского отгрузочного терминала в бухте Север. Поскольку на таймырских участках сейчас нет добычи, то и льготы для них не несут с собой угрозы выпадающих доходов бюджета.

Поэтому, подтвердили господа Сазанов и Сорокин, участки получат либеральный режим: налог на дополнительный доход (НДД) при условии, что заложенная в его расчет часть НДПИ будет обнулена на 12 лет с момента начала добычи, а ограничение по максимальному уровню вычитаемых затрат снято. По оценке “Ъ”, это означает, что при цене $60 за баррель в первые 12 лет налоги с таймырских участков фактически будут нулевыми. Впрочем, Алексей Сазанов подчеркнул, что говорить об этом рано, сначала нужно подтвердить запасы.

Для Ванкорского кластера, где уже сейчас добывается около 22 млн тонн нефти в год, ситуация иная.

Исходя из фактических ставок НДПИ для «Роснефти» в первом полугодии (при средней цене Brent в $66 за баррель), кластер дает в бюджет около 235 млрд руб. в год. «Роснефть» хотела обнуления НДПИ для Сузуна, Тагула и Лодочного — на «полке» эти месторождения должны будут давать в целом 11 млн тонн в год и приносить бюджету 119 млрд руб. в виде НДПИ. Также компания просила «налоговый вычет» из НДПИ для самого Ванкора — сумма не называлась, но источники “Ъ” говорили о 50%. Таким образом, речь шла о льготе минимум на 120 млрд руб. в год при цене в $60–65 за баррель.

Однако Минфин, по словам Алексея Сазанова, предлагает налоговый вычет из НДПИ кластера лишь на сумму инвестиций в инфраструктуру «Восток ойл». Более того, вычет возникнет, только если цена нефти превысит заложенную в бюджетном правиле (сейчас $42,4 за баррель Urals). Бюджетное правило предполагает, что при цене нефти ниже отсечки нефтегазовые поступления идут в бюджет, если выше — в ФНБ. Таким образом, вычет для Ванкорского кластера не затронет базовые доходы бюджета и не приведет к нарушению правила. Но льгота фактически будет финансироваться из ФНБ, что, по сути, нарушает заявленные Минфином принципы инвестирования средств фонда. В данном случае они предоставляются на невозвратной основе и бесплатно, а также в обход процедуры оценки проектов, о необходимости которой не раз говорил первый вице-премьер Антон Силуанов. Алексей Сазанов в ответ на вопрос “Ъ” пояснил логику тем, что деньги пойдут на инфраструктуру, за которую обычно отвечает государство, поэтому средства ФНБ используются целевым образом.

Господин Сазанов оценил размер льготы для кластера в 50–60 млрд руб. в год при цене нефти в $60 за баррель. Минфин готов дать вычет на 10 лет с 2020 года. Поскольку государство фактически отдает «Роснефти» весь НДПИ выше цены отсечения бюджетного правила, при более дорогой нефти льгота окажется гораздо выше. Однако, подчеркнул чиновник, средства могут расходоваться только на инфраструктуру — трубопроводы, порт, дороги и так далее. «Роснефть» должна будет подтверждать траты налоговой службе.

Чиновники отказались уточнить, согласилась ли с предложенной схемой «Роснефть», в компании этот вопрос также не комментируют.

По мнению собеседников “Ъ” в отрасли, сейчас реализуема только вторая часть проекта «Восток ойл», поскольку разработка Пайяхи «имеет неопределенные перспективы». Нефть Ванкора уже сдается в трубу, и поставки на север устроят «Роснефть», только если будут реализованы «условно бесплатно, за счет льгот или прямой бюджетной поддержки», говорит аналитик западного инвестбанка.

По оценке “Ъ”, заявленных Минфином 600 млрд руб. (при нефти в $60) на это может хватить. Так, сопоставимый по мощности и условиям строительства нефтепровод Заполярье—Пурпе длиной 488 км обошелся «Транснефти» в 237 млрд руб. Отгрузочный терминал «Ворота Арктики» «Газпром нефти» на 8,5 млн тонн стоил около 11 млрд руб. То есть труба с Ванкора на 25 млн тонн и порт в бухте Север могут стоить около 300 млрд руб. В 2013 году «Транснефть» оценивала 400 км трубы на 40 млн тонн от Заполярья до Обской губы в 344 млрд руб., но отказалась от проекта, признав его неэффективным. Также «Роснефти» потребуются танкеры ледового класса для вывоза нефти. Глава компании Игорь Сечин уже упоминал, что суда можно построить на верфи «Звезда». «Газпром нефть» потратит на флот из семи челночных танкеров и двух ледоколов (позволит вывозить из Обской губы 8 млн тонн нефти в год) около 67 млрд руб., то есть расходы «Роснефти» могут составить около 210 млрд руб. Но, подчеркивают источники “Ъ” на рынке, у «Роснефти» фактически нет ни одного самостоятельного и завершенного инфраструктурного проекта в Арктике такого масштаба, отсутствие опыта может увеличить расходы.

Алексей Сазанов пояснил, что о решениях по льготам для Ванкора можно будет говорить после того, как выйдет протокол совещания от 24 октября. По словам источников “Ъ” в правительстве, для уточнения формулировок протокола может быть собрано еще одно совещание.

Юрий Барсуков