Льготы доберутся на попутном

Минфин пытается найти источники компенсации 60 млрд руб. налоговых льгот для Приобского месторождения «Роснефти» и «Газпром нефти». Как выяснил “Ъ”, Минфин хотел привязать размер льгот к уровню цен на нефть с тем, чтобы при цене выше $45 за баррель половину льгот финансировать из дополнительных нефтегазовых доходов. Сейчас в Минфине заявляют, что этот вариант не рассматривается. Еще 30 млрд руб. в год Минфин хочет получить от нового налога на добычу попутного газа по ставке 385 руб. за 1 тыс. кубометров.

Минфин обдумывает варианты того, как обезопасить бюджетные доходы от последствий предоставления налоговых льгот для разработки Приобского нефтяного месторождения. Разные блоки этого месторождения разрабатывают «Роснефть» и «Газпром нефть», которые просили дать им с 2020 года десятилетние налоговые вычеты на 46 млрд руб. и 13,5 млрд руб. в год соответственно. Как уже сообщал “Ъ”, министерство в ответ еще летом предложило компенсировать выпадающие доходы, введя налогообложение попутного нефтяного газа (ПНГ).

Алексей Сазанов, глава департамента Минфина РФ, о льготах для Приобского месторождения, 12 сентября Просто есть часть, которая идет в ФНБ, есть часть, которая идет в базовые доходы бюджета. ФНБ появляется при цене на нефть свыше $45 за баррель. Мы ищем сейчас компенсацию только в части базовых доходов

Однако теперь Минфин предлагает привязать размер налоговой льготы к цене на нефть в диапазоне $45–65 за баррель, рассказали “Ъ” источники, знакомые с ситуацией. При цене в $45 и ниже налоговые льготы будут вдвое меньше своего первоначального размера (23 млрд руб. и 7 млрд руб. соответственно), а затем будут пропорционально расти вместе с ценой нефти вплоть до уровня в $65 за баррель. Тем самым Минфин вдвое уменьшает потери базовых доходов бюджета, которые формируются в рамках бюджетного правила при цене нефти до $42,4 за баррель (на 2020 год). Те доходы, которые бюджет получает при более высоких ценах на нефть, идут в ФНБ — именно за счет них Минфин предлагает финансировать половину льгот для «Роснефти» и «Газпром нефти». Существенно, что в рамках такого подхода полновесные льготы компании получат только при цене не ниже $65 за баррель.

Но даже при таком сценарии потери базовых доходов бюджета составят около 30 млрд руб. в год. Чтобы компенсировать их, Минфин предлагает ввести налог на добычу ПНГ по ставке 385 руб. за 1 тыс. кубометров. Учитывая, что в России в 2018 году было добыто около 87 млрд кубометров ПНГ, такой налог принесет примерно 33,5 млрд руб. в год и как раз покроет потери. Существенно, что тяжесть нового налога ляжет не только на «Роснефть» и «Газпром нефть» (на их долю приходится 62% всей добычи ПНГ), но и на других крупных производителей — ЛУКОЙЛ (11 млрд кубометров) и «Сургутнефтегаз» (9 млрд кубометров).

В Минфине заявили “Ъ”, что по поручению правительства разрабатывают законопроект по предоставлению льгот компаниям, разрабатывающим данный участок недр. В министерстве подтвердили предложенную величину НДПИ на ПНГ. Что же касается привязки льгот к уровню нефтяных цен, то в министерстве заявили: «Формульное образование налогового вычета (в зависимости от цены нефти.— “Ъ”) не рассматривается». В «Роснефти» не ответили “Ъ”.

При этом, по словам собеседников “Ъ”, «Роснефть» недовольна тем, что Минфин крайне медленно готовит законопроект о льготах и до сих пор не внес его в правительство, несмотря на то что еще в мае такое решение было сначала принято на совещании у премьера Дмитрия Медведева, а затем завизировано президентом Владимиром Путиным. По данным “Ъ”, «Роснефть» не видит необходимости в компромиссе с Минфином по размеру льгот и отрицает возникновение у бюджета выпадающих доходов, упирая на то, что в результате налоговых стимулов будет дополнительно добыто 70 млн тонн нефти за 10 лет. Первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров в августе упоминал, что компания проходит «оформление получения этих стимулов в федеральных органах власти», хотя тогда Минфин даже не приступил к подготовке проекта.

Формально, чтобы льготы заработали с 2020 года, Госдума должна принять поправки в Налоговый кодекс до 1 декабря — крайне амбициозный срок, учитывая, что законопроект даже не внесен в правительство. Впрочем, в последние годы Минфин неоднократно соглашался на меры, которые применяются задним числом. Руководитель арбитражной практики Vegas Lex Виктор Петров оценил вероятность принятия законопроекта в текущем году «как среднюю», отметив, что для ретроспективного действия льгот необходима соответствующая воля законодателя и исполнительной власти.

Дмитрий Козлов