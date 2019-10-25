Льготы выходят на лед

Правительство объявило о принципиальном согласовании льгот — в первую очередь для арктического нефтяного мегапроекта «Роснефти» «Восток Ойл». Он может получить специальный режим в рамках налога на добавленный доход, а также обнуление НДПИ на 12 лет для ряда месторождений. Исходя из оценки вице-премьера Юрия Трутнева, выпадающие доходы бюджета при цене $60 за баррель составят 60–70 млрд руб. в год, тогда как «Роснефть» добивалась льгот на 80–90 млрд руб. Получение льгот открывает компании путь для предметных переговоров с иностранными инвесторами о вхождении в проект.

Правительство в целом согласовало параметры льгот для арктических нефтегазовых проектов, сообщил журналистам курирующий регион вице-премьер Юрий Трутнев по итогам совещания со своими коллегами Дмитрием Козаком и Антоном Силуановым. Как писал “Ъ”, Минвостокразвития на прошлой неделе внесло соответствующие законопроекты в правительство с разногласиями. Ключевым вопросом были льготы для проекта «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова «Восток Ойл» по совместному освоению их месторождений на Таймыре и Ванкорского кластера «Роснефти».

По словам Юрия Трутнева, новые сухопутные арктические месторождения смогут перейти на модифицированный налог на добавленный доход. Сейчас налоговая база по НДД рассчитывается как выручка от продажи нефти с месторождения за минусом 50% ставки НДПИ и понесенных затрат. Специальный «арктический» НДД предполагает обнуление НДПИ в течение 12 лет с момента достижения выработанности запасов в 1%, после чего НДПИ будет расти в течение пяти лет. Фактически, как признал Юрий Трутнев, сейчас этими условиями смогут воспользоваться только Пайяхское месторождение «Нефтегазхолдинга» и Западно-Иркинское месторождение «Роснефти» и, «возможно, будет кто-то еще». Вице-премьер при этом не пояснил, какие именно льготы получат месторождения Ванкорского кластера. «Роснефть» хотела обнуления ставки НДПИ для новых месторождений кластера (Лодочного, Сузунского, Тагульского) и налогового вычета для Ванкора.

Выпадающие доходы бюджета от предоставления этих льгот «Восток Ойл» оцениваются в 60–70 млрд руб. в год, сообщил Юрий Трутнев, пояснив, что это потери при цене нефти в $60 за баррель. «По сути, здесь может идти речь об изменении цены отсечения, и финансирование в этой части пойдет с учетом наполнения Фонда национального благосостояния»,— отметил он.

По данным “Ъ”, речь идет о том, что льготы начнут действовать только тогда, когда цена нефти превысит уровень, заложенный в бюджетном правиле ($42,4 за баррель в 2020 году).

Все нефтяные доходы сверх этой цены идут в ФНБ — соответственно, льготы будут уменьшать отчисления в фонд, а не базовые доходы бюджета (см. “Ъ” от 14 октября).

На использовании НДД для новых месторождений в Арктике вместо предоставления новых налоговых льгот настаивал Минфин. При этом глава «Роснефти» Игорь Сечин просил президента Владимира Путина о льготах на общую сумму 2,6 трлн руб. за 30 лет. Исходя из оценок господина Трутнева по выпадающим доходам бюджета, итоговый размер может быть немногим меньше — 2,1 трлн руб. «У нас доходность проектов без применения льгот находится в коридоре от 10 до 14%, с их применением — 20–22%»,— сообщил вице-премьер. По его словам, «Роснефть» согласна с применением НДД, так как неважно, в какой форме предоставляется льгота, главное — снижение объема выплачиваемых налогов. В «Роснефти» не предоставили комментарий.

Также, рассказал вице-премьер, льготы получат проекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии. Шельфовые месторождения смогут в течение 15 лет платить НДПИ по ставке в 5% от базовой с момента достижения выработанности в 1%. В «Газпром нефти» заявили, что получение льгот позволит начать работу по пяти шельфовым проектам.

Что касается производства СПГ, то такие проекты (в частности, «Арктик СПГ-3» НОВАТЭКа) смогут рассчитывать на нулевой НДПИ на газ в течение 12 лет с момента поставки первой партии СПГ, а также региональные налоговые льготы. В целом это тот уровень льгот, который уже применяется для проектов НОВАТЭКа на Ямале. В то же время чиновник неожиданно сообщил о двух новых крупных газохимических проектах в Арктике. Так, по его словам, «Газпром нефть» планирует запустить производство этанола, полиэтилена, полипропилена стоимостью 1,1 трлн руб., а ЛУКОЙЛ в Обской губе собирается построить производство метанола, этана и СУГ на 610 млрд руб. Гарантий создания этих мощностей нет, сообщил господин Трутнев. Но, отметил он, государство ничего не теряет в случае, если проекты не будут реализованы. «В случае если они не стартуют, соответствующие льготы просто не будут предоставлены»,— отметил он. В компаниях комментарии не предоставили.

Директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК Vygon Consulting Дарья Козлова напоминает, что в Арктике сосредоточено 25% запасов нефти и порядка 65% газа, поэтому от развития региона, в том числе с точки зрения инфраструктуры, напрямую зависит потенциал двух ключевых отраслей экономики. В целом расширение периметра НДД на арктические проекты — правильное решение, считает эксперт.

Собеседники “Ъ” на рынке отмечают, что получение льгот было необходимым условием привлечения в проект «Восток Ойл» иностранных инвесторов — такие обсуждения сейчас идут с индийскими компаниями.

Глава BP Роберт Дадли 24 октября уже заявил, что не исключает участия в «Восток Ойл» совместной компании BP и «Роснефти» «Ермак» с ее Байкаловским месторождением на севере Красноярского края.

Ольга Мордюшенко