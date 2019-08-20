«Роснефти» замораживают Арктику

Вопреки мораторию на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, «Роснефть» настаивает на льготах для проекта с «Нефтегазхолдингом» в Арктике «Восток Ойл», угрожая срывом планов загрузки Севморпути. Против, как выяснил “Ъ”, выступает Минфин, который, наоборот, призывает заморозить все решения по льготам до инвентаризации проектов, то есть на неопределенный срок. Вопрос может быть решен в ближайшее время на совещании у профильных вице-премьеров — Дмитрия Козака и Юрия Трутнева.

Минфин предлагает официально распространить мораторий на выдачу новых мер господдержки нефтегазовых месторождений на арктическую зону, следует из проекта доклада президенту (есть у “Ъ”), направленного в правительство 31 июля замминистра финансов Ильей Труниным. Сейчас идет инвентаризация запасов месторождений на предмет экономической эффективности разработки в текущих налоговых условиях, до ее завершения введение налоговых льгот «не планируется», следует из документа.

Общий мораторий на выдачу новых налоговых льгот для нефтяников (за исключением Приобского месторождения; см. “Ъ” от 1 августа) введен до 2020 года по итогам совещания у Владимира Путина 10 июля. Но арктические льготы описаны в находящемся на рассмотрении правительства законопроекте Минвостокразвития.

Главным выгодоприобретателем инициативы должен стать «Восток Ойл» — проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова по совместному освоению уже разрабатываемого Ванкорского кластера и новой Пайяхской группы (находятся на стадии геологоразведки). По версии «Роснефти», кластер должен помочь загрузить Севморпуть (грузопоток к 2024 году должен, по указу президента, достичь 80 млн тонн). Законопроект предполагает обнуление НДПИ для новых проектов (Лодочное, Сузунское, Тагульское месторождения), налоговый вычет по НДПИ для Ванкора (в 2018 году там добыто более 21 млн тонн нефти) на сумму инвестиций и другие послабления — они принесли бы «Восток Ойлу» 2,6 трлн руб. в течение 30 лет, сообщали «Ведомости» со ссылкой на письмо главы «Роснефти» Игоря Сечина Владимиру Путину от 26 июня.

Доклад Минфина стал, по сути, ответом на очередную попытку «Роснефти» добиться льгот, несмотря на мораторий. По словам двух источников “Ъ”, уже после совещания 10 июля господин Сечин написал президенту, что из-за отказа Минфина выделить льготы «Восток Ойлу» сроки проекта сдвигаются и «возникает риск вхождения в проект иностранных инвесторов».

Согласно позиции главы «Роснефти», поясняют собеседники “Ъ”, речь идет о привлечении до четырех партнеров. В качестве одного из них источники “Ъ” называют британскую BP, месторождения ее СП с «Роснефтью» «Ермак Нефтегаз» также могут войти в арктический кластер. Среди других претендентов можно рассматривать консорциум индийских компаний, входящих в СП с «Роснефтью» по разработке Ванкорского месторождения.

Насколько реальны перспективы вхождения в «Восток Ойл» новых инвесторов, оценить сложно с учетом невысокой степени изученности Пайяхской группы (запасы на госбалансе — 1,2 млрд тонн нефти). В «Роснефти» и аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Козака отказались от комментариев. В Минфине не ответили на запрос “Ъ”. Источник, близкий к министерству, утверждает, что компания так и не представила финансово-экономическое обоснование своего запроса. Кроме того, говорит собеседник “Ъ”, упомянутые проекты уже имеют «достаточные налоговые преференции» в виде пониженного НДПИ.

По словам источника “Ъ” в нефтяной отрасли, судьба очередных льгот для «Роснефти» может быть решена до конца августа. Другой собеседник “Ъ” поясняет, что вопрос будет обсуждаться на совещании с участием двух вице-премьеров — Дмитрия Козака и Юрия Трутнева (курирует Арктику), но дата пока не определена. Потенциально прояснение судьбы арктических проектов — попадают они или нет в рамки моратория на льготы — может затронуть также ЛУКОЙЛ (владеет лицензией на Восточно-Таймырский участок) и «Газпром нефть», которая собирается разрабатывать ачимовские залежи Ямбургского месторождения и нефтяные оторочки в ЯНАО.

По мнению Андрея Полищука из Райффайзенбанка, льготы необходимы для всех новых проектов, тем более в отдаленных районах, где еще предстоит развивать инфраструктуру и вкладывать огромные средства. Но наиболее справедливым вариантом, по его мнению, был бы переход всей отрасли в единую налоговую систему — налог на дополнительный доход.

Дмитрий Маринченко из Fitch отмечает, что однозначного ответа на вопрос, следует ли государству помогать нефтегазовым компаниям с развитием арктических проектов, которые имеют длинный период окупаемости, нет. Они могут выглядеть более или менее привлекательно при текущих ценах и для компаний, и для бюджета, поясняет эксперт, но, если в итоге реализуется сценарий сокращения темпов роста спроса на нефть из-за развития альтернативной энергетики, целесообразность таких инвестиций будет менее очевидной.

Дмитрий Козлов