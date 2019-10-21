Арктические льготы положили на стол

Обсуждение налоговых льгот для совместного проекта «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова выходит на финишную прямую. Как выяснил “Ъ”, Минвостокразвития внесло в Белый дом пакет законопроектов, один из которых предполагает поддержку арктического кластера этих компаний на 2,6 трлн руб. Проект внесен с разногласиями с Минфином, который является главным оппонентом предоставления льгот. Эксперты считают, что, несмотря на жесткую позицию ведомства, окончательно вопрос о льготах будет решаться на уровне президента РФ.

Минвостокразвития на прошлой неделе внесло в правительство пакет законопроектов о поддержке инвесторов арктической зоны, рассказали несколько источников “Ъ”. Основной законопроект касается поддержки резидентов арктической зоны, в частности, предполагает введение пониженного НДПИ для арктических проектов. Еще один документ предполагает льготы только для совместного проекта «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова «Восток Ойл» по освоению месторождений Таймыра. Так, он предполагает обнуление НДПИ для новых проектов «Роснефти» (Лодочное, Сузунское, Тагульское месторождения Ванкорского кластера, последние два уже разрабатываются), налоговый вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения (в 2018 году там добыто более 21 млн тонн нефти) на сумму инвестиций и другие послабления. Такие льготы должны принести таймырскому мегапроекту, который подразумевает совместное освоение Ванкорского кластера «Роснефти» и ее участков на Таймыре с расположенным там Пайяхским месторождением «Нефтегазхолдинга», 2,6 трлн руб. В Минвостокразвития и аппарате вице-премьера Юрия Трутнева (курирует Арктику) не ответили “Ъ”.

Внесение законопроекта предваряет окончание дискуссии о судьбе арктических льгот в этом году. Основным бенефициаром законопроекта является «Роснефть», ее главным оппонентом в споре за льготы — Минфин. После внесения законопроекта в правительстве предполагается провести согласительное совещание. По словам трех собеседников “Ъ”, проект внесен с разногласиями с Минфином, но решающее слово в обсуждении пакета льгот должен сказать президент Владимир Путин. Предполагалось, что совещание с его участием по этому вопросу пройдет еще в августе, но оно так и не состоялось, дата до сих пор неизвестна.

Минфин пытается избежать выпадающих доходов бюджета в результате предоставления льгот, но при этом готов рассматривать определенные компромиссы. Так, министерство готово перевести арктические проекты на режим налога на добавленный доход (как правило, по нему расходы меньше, чем по НДПИ) и даже ввести специальный «арктический» НДД, увеличив размер вычитаемых затрат, говорил в начале октября глава департамента Минфина Алексей Сазанов. Однако «Роснефть», по данным “Ъ”, не готова это рассматривать, так как объем поддержки проекта в случае перевода на НДД будет недостаточным.

Камень преткновения — объем предоставляемых льгот, который, возможно, еще будет предметом обсуждений, считает старший директор группы по природным ресурсам Fitch Дмитрий Маринченко. «Однако если на самом верху проекту было решено дать зеленый свет, Минфин вряд ли сможет совсем отбиться от необходимости предоставлять льготы»,— говорит он. По его мнению, участникам «Восток Ойл» придется решать задачу привлечения дополнительного финансирования даже в случае предоставления льгот. Поскольку привлечь западные инвестиции из-за санкций будет сложно, «Восток Ойл» потребуется либо госфинансирование, либо вхождение инвесторов с Востока.

Дмитрий Козлов