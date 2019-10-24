Нефть оживила рынок

Сегодня индекс Московской биржи достиг нового рекордного значения — 2860 пунктов. Рост российского рынка происходит на фоне восстановления цен на нефть, а также общего повышения спроса на риск на фоне снижения напряженности в торговых отношениях США и Китая. Лидерами роста стали акции компании нефтегазовой отрасли, подорожавшие на 2,6–5%.

Третий день подряд российские индексы начинают торги уверенным ростом. В 14:56 мск индекс Московской биржи обновил исторический максимум, достигнув отметки 2848,68 пункта. Рост к закрытию среды составил 1%. Предыдущий рекорд был установлен 5 июля и составлял 2848,4 пункта. К 16:00 индекс достиг отметки 2860 пунктов.

Российский рынок уверенно поднимается вторую неделю подряд, за это время индекс Мосбиржи прибавил 5,7%.

Индекс РТС, рассчитываемый в долларах, вырос на 6,3%, но поднялся до максимума с 11 июля текущего года — до отметки 1403,8 пункта. Растут сегодня и ведущие европейские индексы, поднявшиеся на 0,6–0,9%. По словам начальника отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокера» Василия Карпунина, позитивный сентимент на рынках связан со снижением накала в торговых отношениях США и Китая, а также с сокращением рисков жесткого «Брексита».

Более активному росту российских индексов способствует повышение цен на нефть. Большую часть октября котировки российской нефти Urals держались в диапазоне $56,5–59 за баррель. Сегодня, по данным агентства Reuters, котировки поднялись до $60,47 за баррель, что на 1,8% выше значений закрытия среды. Стоимость нефти Brent достигла $62,4 за баррель. «Нефть подорожала на фоне оптимистичного отчета EIA по запасам»,— отмечают аналитики Sberbank CIB Investment Research.

Возвращение цен на нефть на максимумы с начала месяца толкает наверх котировки акций компаний нефтегазового сектора, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

К 16:00 акции «Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» выросли в цене на 2,2–5%. «Поддержку локомотиву российского рынка — нефтяникам — оказывает не только конъюнктура на рынке нефти, но и валютный фактор. Рубль перестал укрепляться в ожидании завтрашнего заседания ЦБ, что позитивно для экспортеров»,— отмечает Василий Карпунин. По данным Московской биржи, в ходе торгов четверга курс доллара поднимался на 10 коп., до отметки 64,06 руб./$.

Аналитики не исключают дальнейшего роста российских индексов. «Цель 2900 пунктов достижима в этом месяце, но на длительный рост не рассчитываю. В США основные индексы не обновили максимум, а плохая отчетность компаний станет драйвером для коррекции, как видим сегодня на примере Twitter»,— считает Георгий Ващенко.

Виталий Гайдаев