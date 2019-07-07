На вершине — о консервативном Облигационные фонды не растут до небес, но не падают до глубин

Российские фондовые индикаторы штурмуют новые вершины. Индекс Московской биржи в минувшую пятницу обновил исторический рекорд, а индекс РТС достиг трехлетнего максимума. На этом фоне в тени остаются консервативные облигационные фонды – они могут заинтересовать инвесторов, которые не хотят слишком сильно рисковать. По ожиданиям управляющих по итогам года такие фонды могут обеспечить доходность 9–11% годовых, что выше ставок по банковским депозитам. К тому же, диверсификации инвестиционного портфеля никто не отменял.

Непостоянный максимум

Рублевый индекс Московской биржи в минувшую пятницу обновил исторический максимум, достигнув отметки 2484,4 пункта. Валютный индекс РТС достигает трехлетнего максимума 1412,97 пункта. Российский фондовый рынок уверенно растет с начала года, и рублевый индекс прибавил за это время 20%. Согласно данным Investfunds, стоимость паев лучших российских ПИФов акций составила 20–26%. По словам начальника управления продаж и маркетинга «Райффайзен Капитал» Константина Кирпичева, именно потому, что «индексы акций находятся на исторических максимумов и нужно постепенно диверсифицировать свои инвестиции между акциями и облигациями». Это одно из основных правил для всех инвесторов, и тем более «им не нужно пренебрегать осторожным и консервативным инвесторам», отмечает эксперт.

Максимальный доход с начала года продемонстрировали фонды акций, вкладывающие средства в акции энергетических компаний.

Вместе с тем, эти же фонды показали прирост стоимости пая за двенадцать месяцев всего 5–11%. Это лишний раз демонстрирует риски таких фондов.

При этом, согласно данным Investfunds, за первое полугодие крупные рублевые облигационные фонду показали рост стоимости пая на 5–8%. За двенадцать месяцев паи таких фондов выросли в цене на 8–11%, что выше показателей банковских депозитов, открытых в этот период, и вполне сравнимы с доходность более рисковых фондов электроэнергетики.

Устойчивый минимум

При этом в июне частные инвесторы стали проявлять больше интереса к облигационным фондам. По данным Investfunds, чистый приток в облигационные ПИФы за месяц составил около 160 млн руб. (см “Ъ” от 3 июля). Вроде небольшая величина, это первый положительный результат с июля прошлого года.

Вместе с тем, ожидания управляющих компаний в отношении консервативных фондов остаются также консервативными. Опрошенные участники рынка оценили доходность за 2019 года в размере 9–11%.

Как оценивает Константин Кирпичев, в перспективе следующих лет доходность будет снижаться. По его мнению, клиенты, которые сейчас заходят в фонды, заработают 6–8% годовых. Впрочем, как отмечает руководитель управления фондовых операций УК ТФГ Равиль Юсипов, «сейчас даже в длинных бондах второго эшелона сложно найти 8,5% годовых доходности за редким исключением». При этом по его словам, облигации могут «принести дополнительный доход за счет сужения спрэдов корпоративных бондов к кривой ОФЗ».

Как отмечает портфельный управляющий «Альфа-капитал» Евгений Жорнист, основной риск рублевых облигационных ПИФов – сильные внешние шоки.

«Это могут быть или потрясения на глобальных рынках или серьезные санкции», — поясняет он. Однако, по его словам, пока ни о том, и о другом речи не идет, напротив, инвесторы, как иностранные, так и локальные активно покупают рублевые облигации.

Рынок облигаций гораздо менее волатильный, чем рынок акций, колебания на нем гораздо меньше. При этом, как указывает старший управляющий директор «Сбербанк Управление активами» Ренат Малин, «облигации довольно быстро восстанавливаются в цене». В качестве примера он приводит события 2008 и 2014 годов, когда рынок вернулся к докризисным значениям буквально за несколько месяцев. По мнению господина Малина, в такие промежутки появляются «окна для входа, когда можно купить облигации по сниженным ценам, а доходность от инвестиции будет выше».

В таких условиях управляющие рекомендуют покупать облигационные ПИФы на короткие сроки, но не меньше года. Евгений Жорнист из «Альфа-капитал» рекомендуют инвестировать в ПИФы рублевых облигаций с горизонтом от одного года, в «Райффайзен Капитале» и «Сбербанк Управление активами» — на два три года.

Валютное разнообразие

Облигационные фонды бывают разных типов и направления инвестиций. Помимо рублевых фондов существуют валютные, которые вкладываются в российские еврооблигации и долговые бумаги иностранных эмитентов. Кроме того, некоторые фонды могут вкладываться и в короткие долговые бумаги. Они обеспечивают меньшую доходность (однако она все равно выше ставок по вкладам до востребования), но в тоже время большую стабильность. Фонды могут специализироваться и на высокодоходных долговых бумагах, однако в таких фондах больше риск просадки.

Как отмечает Ренат Малин, фонды еврооблигаций могут не только подстраховать от снижения рубля, но заработать на этом. Например, при снижении цен на нефть или при повышении ставок на развитых рынках. «В обратной же ситуации, когда рубль растет, это отрицательно сказывается на рублевой доходности фондов еврооблигаций, потому как по законодательству покупка и погашение ОПИФов осуществляется только в рублях», указывает господин Малин. Вместе с тем, по словам Рената Малина, в случае же глобального снижения аппетита к риску, например, «в случае геополитических обострений на мировой арене, лучше обращать внимание на фонды облигаций, которые инвестируют в облигации и развивающихся, и развитых стран».

Влад Срочный