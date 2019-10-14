Разведка соей

США и Китай по итогам очередного раунда торговых переговоров — он завершился в пятницу — объявили о новом перемирии. В Вашингтоне заявили, что могут воздержаться от следующего повышения пошлин (не снижая действующие), Китай же пообещал вдвое увеличить покупки в США сои и другого продовольствия. По словам президента США Дональда Трампа, стороны также продвинулись в решении ключевого вопроса о трансфере технологий и доступе на китайский рынок. Эксперты, впрочем, считают сделку промежуточной.

Два дня переговоров делегаций США и Китая в Вашингтоне завершились договоренностью о «частичной» сделке — об этом было объявлено после встречи Дональда Трампа с главой китайской делегации вице-премьером КНР Лю Хэ вечером в пятницу. Господин Трамп заявил, что надеется на подписание сделки в течение «четырех-пяти недель, что-то вроде того» (возможно, на саммите АТЭС в Чили в середине ноября). Пока договоренности не формализованы — по итогам переговоров не подписано каких-либо документов.

Среди основных условий сделки — обещание Пекина резко (до $40–50 млрд в год) нарастить закупки агропродукции в США (в 2017-м — $19,5 млрд, в 2018 году поставки упали до $9 млрд). В свою очередь, США не будут повышать с 25% до 30% пошлины на импорт в объеме $250 млрд (это могло произойти 15 октября). При этом, по словам Дональда Трампа, стороны достигли соглашения по защите интеллектуальной собственности, а также продвинулись в вопросе урегулирования трансфера технологий — ранее именно этот пункт вызывал наибольшее недовольство США (в Вашингтоне указывали на принуждение работающих в КНР американских компаний к передаче технологий китайским партнерам). Президент США указал, что соглашение может быть достигнуто «скоро» и будет предполагать передачу ноу-хау в обмен на расширение доли американских компаний на китайском рынке, однако деталей по итогам этого раунда переговоров представлено не было.

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Глава американского Минфина Стивен Мнучин также заявил, что у сторон «есть фундаментальное понимание ключевых вопросов, но переговоры продолжатся». Он также отметил, что вице-премьеру КНР надо будет «поработать с его командой» по возвращении в Пекин. Кроме того, глава Минфина США провел переговоры с представителями Народного банка КНР в части открытия рынков финансовых услуг для американских банков и компаний. Вопрос «почти полностью согласован», отметил Стивен Мнучин. Обсуждалось и требование США повысить прозрачность механизмов установки курса юаня к доллару (в августе ведомство признало Китай «валютным манипулятором», обвинив его власти в искусственном занижении курса юаня). Наконец, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что стороны согласовали механизм разрешения споров (по мнению американской стороны, он нужен для поддержания соглашения на практике). Он также сообщил, что следующий раунд повышения тарифов, намеченный на 15 декабря, может быть отменен, но уже введенные повышенные пошлины пока останутся в силе. Отметим, сейчас они затрагивают поставки из КНР на $362 млрд — Пекин, в свою очередь, облагает повышенными тарифами импорт из США на $120 млрд.

Напомним, страны уже были близки к достижению сделки в начале мая, но затем Белый дом обвинил Пекин в попытке отойти от согласованных условий и повысил пошлины на импорт из Китая в размере $200 млрд с 10% до 25%. Второе торговое перемирие, заключенное после личной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпиня в конце июня, продержалось всего месяц и завершилось также объявлением о повышении пошлин на остающийся объем импорта. «Учитывая, что ключевые проблемы так и не были разрешены, мы ожидаем, что "мини-сделка" попросту отложит прекращение переговоров»,— отмечают в Capital Economics. Что касается согласия Китая не манипулировать курсом юаня, в ближайшие год или два это не будет иметь практического смысла: сейчас регулятор нацелен скорее на предотвращение ослабления, нежели наоборот. Тем не менее, по словам Дмитрия Полевого из РФПИ, «промежуточная» сделка позволяет обеим сторонам сохранить лицо и снизить напряженность.

Татьяна Едовина