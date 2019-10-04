Рубль подвел нефть

Рублевая цена российской нефти Urals опустилась к минимальной отметке с конца прошлого года — 3,625 тыс. руб. за баррель. За неполные три недели цена упала на 16% на фоне сопоставимого падения долларовых цен и небольшого снижения курса рубля. В сложившейся ситуации до конца года российский бюджет может недополучить до 250 млрд руб. нефтегазовых доходов.

Четвертый день подряд рублевая цена российской нефти стремительно снижается на мировом рынке: 3 октября, стоимость нефти Urals опускалась до отметки 3,625 тыс. руб. за баррель. Этот результат на 4% ниже закрытия предыдущего дня. По итогам дня стоимость российской нефти остановилась на отметке 3,674 тыс. руб. за баррель. Почти непрерывное снижение цен продолжается третью неделю подряд, и за это время рублевая цена снизилась почти на 16%. И только с начала этой недели потеряла в цене почти 9%.

Такого сильного падения на рынке не наблюдалось с конца мая, когда цены за три недели упали почти на 20%, к уровню 4 тыс. руб. за баррель.

Обновление минимума этого года связано в первую очередь с падением долларовых цен на рынке нефти. По данным агентства Reuters, с начала недели стоимость российской Urals упала на 9%, до $55,6 за баррель — минимального значения с 3 января. За три недели цены упали на 18%. Падение цен на нефть вызвано сообщениями о восстановлении добычи в Саудовской Аравии, росте запасов сырья в США. Добавляют нервозности инвесторам и слабые данные по экономике США. Индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре упал до 52,6 пункта с уровня августа в 56,4 пункта, свидетельствуют данные американского Института управления поставками. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали уменьшения индикатора только до 55 пунктов. «Очередные сигналы о замедлении темпов роста американской экономики спровоцировали новую волну продаж рискованных активов. Восприятие рисков еще больше ухудшилось после заявления администрации Дональда Трампа о том, что США введут пошлины на $7,5 млрд импорта из ЕС»,— отмечает стратег Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаил Шейбе.

При этом рубль в этот период слабо реагировал на падение цен на нефть. По итогам основных торгов 3 октября курс доллара на Московской бирже закрепился возле значений закрытия предыдущего дня — 65,26 руб./$. Этот результат только на 50 коп. выше закрытия пятницы и на 1,2 руб. выше значений трехнедельной давности. По данным Bloomberg, с 16 сентября рубль подешевел по отношению к доллару всего на 1,9%, продемонстрировав не самую худшую динамику среди развивающихся валют. «Россия выгодно отличается от других развивающихся рынков благодаря двойному профициту (текущего счета и бюджета), низкому долгу и высоким золотовалютным резервам»,— отмечает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Однако текущая ситуация на рынке неблагоприятна для бюджета, который сверстан исходя из цены на российскую нефть на уровне 4,13 тыс. руб. за баррель. Это почти на 14% выше текущих цен на нефть. Однако бюджет рассчитан исходя из средней величины за отчетный период, а она с начала года остается выше 4,2 тыс. руб. за баррель. Если же цены сохранятся на текущем уровне до конца года, то средний показатель составит около 4,1 тыс. руб. за баррель. «Среднегодовой показатель вблизи величины, заложенной в бюджете, каких-либо серьезных рисков не несет, хотя объем нефтегазовых доходов в четвертом квартале может оказаться ниже заложенной в бюджет величины на 200–250 млрд руб.»,— оценивает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. «Говорить о рисках для бюджета сейчас не приходится»,— считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Не видят рисков и в следующем году. «В 2020 году курс доллара на российском рынке останется в интервале 65–70 руб./$, в то время как цены на нефть имеют потенциал незначительного роста в случае, если негативные ожидания, заложенные сейчас в цены, не оправдаются»,— отмечает госпожа Орлова.

Виталий Гайдаев