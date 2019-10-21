Борис Джонсон обратился не по форме

Минувшая суббота, прозванная в британской прессе «суперсубботой», могла поставить долгожданную точку в вопросе выхода Британии из Евросоюза, однако в итоге закончилась конфузом для британского премьера. Палата общин не поддержала, но и не отвергла последнюю предложенную Борисом Джонсоном версию сделки с ЕС, вынудив его просить у Брюсселя очередную отсрочку. Премьер Джонсон формально подчинился требованиям закона, однако сделал это таким образом, что теперь его поступком займутся в суде. Судьба «Брексита» при этом так и остается неясной.

Поздно вечером 19 октября из канцелярии Бориса Джонсона в Брюссель были отправлены три письма: прошение об отсрочке «Брексита» до 31 января 2020 года без подписи премьера, разъяснение от посла Великобритании при ЕС и личное письмо, уже с премьерской подписью.

Такая ситуация сложилась из-за того, что во время экстренного заседания британского парламента, которое впервые после войны на Фолклендах 1982 года было созвано в субботу, парламентарии отказались утверждать или отвергать соглашение о расставании с ЕС, предложенное Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером (см. “Ъ” от 18 октября).

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Дело в том, что перед рассмотрением сделки по существу Палате общин было предложено проголосовать по поправке независимого парламентария Оливера Летвина. Последний и двадцать его однопартийцев были исключены из рядов консерваторов в сентябре 2019 года за то, что они поддержали принятие Палатой общин закона, получившего название Benn Act. Этот закон требовал от премьер-министра запросить отсрочку «Брексита», в случае если Палата общин до 19 октября не утвердит условия расставания с ЕС или не согласится на выход без соглашения.

Днем 19 октября, перед голосованием по заключенной господами Джонсоном и Юнкером сделке, господин Летвин предложил новую поправку, смысл которой сводился к следующему: голосование по любой сделке о выходе из ЕС будет проводиться только тогда, когда парламент примет закон, регламентирующий действия Великобритании по проведению «Брексита». Оливер Летвин назвал свою поправку «страховкой» от неподготовленного выхода без соглашения и пояснил, что сам он не против «Брексита» 31 октября.

Обсуждение и принятие такого законопроекта могло начаться не раньше вторника 22 октября. Соответственно, принятие поправки Летвина означало бы введение в действие Benn Act и вынуждало бы Бориса Джонсона просить ЕС об очередной отсрочке. По сообщениям The Guardian, премьер-министр и его союзники развернули кампанию по недопущению принятия поправки Летвина, но она не возымела успеха: предложение мятежного парламентария было принято большинством в 322 голоса против 306 голосов.

Ключевыми для принятия поправки оказались голоса десяти парламентариев от североирландской пробританской Демократической юнионистской партии (ДЮП), которые не поддались на уговоры союзников премьера и не стали воздерживаться от голосования. Представители ДЮП недовольны сделкой Джонсона—Юнкера, тем, что она предполагает фактическое создание таможенной границы между Северной Ирландией и остальной Великобританией, что в партии считают недопустимым.

По сообщениям британских СМИ, весть о принятии поправки Летвина горячо приветствовали десятки тысяч людей, собравшихся у здания парламента с требованием проведения второго референдума по «Брекситу»

Узнав о неожиданном повороте в вопросе «Брексита», помощники премьера первое время отказывались подтвердить, что Борис Джонсон все-таки отправит необходимое прошение Брюсселю. «Правительства подчиняются закону»,— единственный комментарий от правительства, который пресса получила вскоре после голосования 19 октября. При этом журналистам напоминали: господин Джонсон публично пообещал, что никаких новых отсрочек не будет. 5 сентября он даже заявил, что предпочел бы «лежать мертвым в канаве», но не просить новой отсрочки.

В итоге вечером 19 октября наблюдатели гадали, подчинится ли премьер требованию закона. Ближе к концу дня всех успокоил председатель Европейского совета Дональд Туск: в своем Twitter он написал, что получил прошение об отсрочке. Вскоре его отправку подтвердили и в Лондоне.

Впрочем, господин Джонсон поступил крайне нестандартно: отправленное им прошение оказалось не составленным им самим документом, а фотокопией прошения об отсрочке, которое в качестве примера было предписано законом Benn Act. Оно было выслано без подписи. С подписью был другой документ — личное письмо от самого премьера, в котором глава правительства выражал свое несогласие с продлением срока выхода Великобритании из ЕС.

«Решение о принятии прошения, отправка которого продиктована парламентом, остается на усмотрение Европейского совета, равно как и предложение альтернативного периода отсрочки. Но моя позиция и позиция правительства, которую я ясно давал понять с момента занятия должности премьер-министра и еще раз дал понять сегодня парламенту, заключается в том, что дальнейшая отсрочка повредит интересам Соединенного Королевства и наших партнеров из ЕС, а также нашим отношениям»,— написал Борис Джонсон. Он призвал «привести этот процесс к завершению» и перейти к следующему этапу отношений, выстроив их на основе долгой истории дружбы и добрососедства.

Как сообщили газете The Guardian источники в Брюсселе, среди европейских чиновников практически никто не сомневается, что отсрочка, несмотря ни на что, будет предоставлена. «Даже Макрон (президент Франции Эмманюэль Макрон.— “Ъ”) не против»,— цитирует газета своего собеседника. По словам господина Туска, обсуждение займет несколько дней.

Тем не менее Лондон готовится к радикальному сценарию — выходу из ЕС без сделки.

Об этом заявил канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, назначенный Борисом Джонсоном ответственным за подготовку такого сценария. «Мы готовимся к тому, чтобы в случае отказа от отсрочки мы сделали все возможное для выхода без сделки»,— заявил господин Гоув.

Теневой министр по вопросам «Брексита» Кейр Стармер, в свою очередь, подтвердил, что Лейбористская партия поддержит предложение о проведении второго референдума по выходу Великобритании из ЕС. «Эта сделка или любая другая должны перейти в ведение народа. Он должен решить, принимаем ли мы эту сделку и выходим (из ЕС.— “Ъ”) или отвергаем ее и остаемся»,— пояснил он.

Тем временем «дело трех писем» станет предметом судебного разбирательства. Несколько британских политиков обвинили Бориса Джонсона в подрыве духа и буквы Benn Act: в начале октября представители британского правительства пообещали Сессионному суду (высшему суду Шотландии по гражданским делам), что господин Джонсон попросит новую отсрочку в случае провала своей сделки. Отдельно было оговорено, что ни сам премьер, ни кто-либо из министров не будут пытаться подорвать положения Benn Act. На заседании суда, запланированном на 21 октября, судьи должны решить, сдержал ли премьер слово.

Британские парламентарии, в свою очередь, скорее всего, уже во вторник, 22 октября, будут голосовать по вопросу принятия сделки Джонсона—Юнкера и поправкам, которые наверняка будут предложены, например о проведении повторного референдума. Лишь после принятия сделки Палатой общин за нее проголосует Европарламент, следующее плановое заседание которого назначено на 14 ноября. Если к тому времени британские парламентарии сделку Джонсона одобрят, новой датой «Брексита» станет 30 ноября.

Вадим Гурвич