Переход хода

Впервые за десять лет правительство Израиля может возглавить не Биньямин Нетаньяху. После того как в понедельник, 21 октября, в день своего 70-летия он досрочно отказался от мандата на формирование правительства, президент Израиля Реувен Ривлин передал это право лидеру партии «Кахоль-Лаван», бывшему начальнику Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцу. Однако об уходе Биньямина Нетаньяху с политической сцены говорить пока рано.

С марта 2009 года Биньямин Нетаньяху бессменно занимал пост премьер-министра Израиля и казался непотопляемым. Менялись правительства, лидеры конкурирующих партий и блоков, союзники, но он оставался во главе партии «Ликуд» и всего правого лагеря, виртуозно выходя из всех политических передряг.

Однако в этом году господин Нетаньяху уже дважды не смог собрать парламентскую коалицию и соответственно сформировать правительство. Первый раз — после выборов в апреле. Тогда его партия «Ликуд» получила 35 мест в Кнессете и до формирования коалиции на основе парламентского большинства (61 из 120 депутатов) Биньямину Нетаньяху не хватило всего одного мандата. Главным препятствием стал отказ партии «Наш дом Израиль» (НДИ) вступать в коалицию вместе с религиозными партиями.

Согласно израильскому законодательству, право на формирование правительства могло быть передано основному сопернику Биньямина Нетаньяху.

У оппозиционного центристского блока «Кахоль-Лаван» по итогам выборов было равное число мандатов с «Ликудом». Однако сторонники Биньямина Нетаньяху предпочли пойти на роспуск Кнессета ровно через месяц после принятия депутатской присяги в надежде, что новые выборы кардинально изменят ситуацию в пользу правого лагеря. Этого не случилось.

По итогам выборов, прошедших 16 сентября, и «Ликуд», и «Кахоль-Лаван» потеряли по несколько депутатских мест. Тем не менее Биньямин Нетаньяху заручился большим числом рекомендаций на пост премьера, и президент Израиля поручил сформировать правительство именно ему. С самого начала было очевидно, что единственным выходом может стать коалиция большинства с участием «Ликуда» и «Кахоль-Лавана». Но из этого ничего не вышло.

На прошлой неделе Бени Ганц окончательно отказался от переговоров, не желая упускать свой шанс на формирование правительства.

В понедельник, за 52 часа до истечения отведенного законом срока, Биньямин Нетаньяху сам вернул президенту мандат на формирование правительства. Символично, что это произошло в день его 70-летия, после того как действующий премьер-министр получил поздравления от мировых лидеров. «С момента, как я получил мандат, я беспрерывно действовал и открыто, и тайно, чтобы создать широкое правительство единства. Этого хочет народ, это то, что нужно Израилю в свете вызовов в области безопасности, которые нарастают изо дня в день»,— заявил господин Нетаньяху в видеообращении к нации, опубликованном в его официальных аккаунтах в соцсетях. Он обвинил Бени Ганца в провале коалиционных переговоров и предупредил израильтян, что лидеры «Кахоль-Лаван» хотят создать «правительство меньшинства», опираясь на поддержку «Объединенного арабского списка» (ОАС), что, по словам господина Нетаньяху, угрожает безопасности Израиля. «Если Ганц пойдет на соблазн создать такое опасное правительство, я возглавлю оппозицию и буду действовать вместе с коллегами для скорейшей смены правительства»,— пообещал Биньямин Нетаньяху. При этом он по-прежнему подтвердил готовность сформировать правительство вместе с «Кахоль-Лаван».

У 60-летнего Бени Ганца, как и ранее у Биньямина Нетаньяху, есть 28 дней на то, чтобы попытаться собрать правящую коалицию. Впрочем, в успех экс-начальника Генштаба мало кто верит. В теории у него есть шанс создать «правительство меньшинства», где у центристско-левой коалиции будет 44 мандата, а ОАС согласится поддержать это правительство, оставаясь вне его. Тогда у Бени Ганца появится шанс пройти утверждение в Кнессете с 57 голосами против 56 сторонников правого лагеря. Но только при условии, если Авигдор Либерман и его НДИ воздержатся при голосовании. Пока это выглядит сомнительно. В любом случае правительство на основе 44 мандатов слишком неустойчиво, кроме того, внутри блока «Кахоль-Лаван» есть силы, которые не согласны на какой бы то ни было союз с арабами.

Единственная надежда Бени Ганца — перетянуть кого-то из правого лагеря на свою сторону, однако сразу после сентябрьских выборов Биньямин Нетаньяху связал весь правый блок коалиционными соглашениями.

Никто из правых политиков не готов вести переговоры без Биньямина Нетаньяху. Поэтому по-прежнему другого реального выбора, кроме как договориться с «Ликудом» и Биньямином Нетаньяху о принципе ротации, у Бени Ганца пока нет.

Если лидеру «Кахоль-Лаван» не удастся сформировать правительство, мандат будет передан Кнессету, и в течение 21 дня каждый из депутатов может попытать удачу. Если ничего не выйдет, то Кнессет 22-го созыва будет распущен, и через 90 дней состоятся новые выборы. В Израиле уже называют вероятные даты этого события.

Впрочем, ситуация может измениться. В начале октября прошли досудебные слушания по делам Биньямина Нетаньяху. Теперь юридический советник правительства Авихай Мандельблит должен решить, выдвигать ли против пока еще действующего премьер-министра реальные обвинения и по каким из трех дел с его участием. Предсказать исход невозможно. В равной степени Биньямин Нетаньяху может быть оправдан или приговорен к тюремному сроку. В «деле 1000» и «деле 2000» речь идет о злоупотреблении общественным доверием — получении дорогих подарков от голливудского продюсера Арнона Мильчина в обмен на лоббирование его интересов и попытке сговора с владельцем одной из крупнейших в Израиле медиа-групп «Едиот Ахронот» о лояльном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента — бесплатной ежедневной газеты «Исраэль ха-Йом».

По «делу 4000» о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к премьер-министру на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla! Биньямина Нетаньяху могут обвинить уже в коррупции. Свое решение Авихай Мандельблит обещал озвучить до конца года. Господин Нетаньяху хотел дождаться исхода своих дел на посту премьера, но ничего не вышло. Для Бени Ганца было бы идеальным, если ситуация прояснится до истечения 28 дней, отведенных ему на формирование правительства.

«От того, какие обвинения будут выдвинуты против Нетаньяху, зависит, будут ли его однопартийцы продолжать держаться за него как за единственную альтернативу. Если обвинения будут выдвинуты по полной программе, мы, возможно, увидим симптомы бунта в "Ликуде"»,— пояснила “Ъ” эксперт междисциплинарного центра в Герцлии Ксения Светлова.

Пока же, по ее словам, остается наблюдать, что в ближайшие 28 дней предпримет Бени Ганц. «Шансов у него немного, но то, что мандат передан, уже имеет символическое значение. Впервые за десять лет мандат на формирование правительства получил не Биньямин Нетаньяху. Это важно для тех, кто голосовал за Бени Ганца, надеясь на перемены, это может пошатнуть веру у тех, кто считал, что Нетаньяху нет альтернативы. Чем бы ни закончились эти 28 дней, ситуация беспрецедентная. Но все же пока рано утверждать, что политической карьере Биньямина Нетаньяху пришел конец»,— подчеркнула госпожа Светлова.

Марианна Беленькая