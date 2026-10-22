Состоялась жеребьёвка Большого финала Континентальной лиги дзюдо
В четверг, 22 октября, на полях форума «Россия – спортивная держава» состоялась жеребьевка Большого финала FONBET Континентальной лиги дзюдо. В решающей стадии турнира выступят десять мужских и восемь женских команд. В церемонии жеребьевки приняли участие спортивный директор Федерации дзюдо России (ФДР) Кирилл Денисов, генеральный директор букмекерской компании FONBET Александр Парамонов, президент Федерации Дзюдо Лихтенштейна Иван Кауфман и чемпион Европы, призёр чемпионата мира сербский дзюдоист Александр Куколь.
У мужчин челябинский «Конар» в первом раунде встретится с командой «Ставрополь-1». Победитель этой пары выйдет в четвертьфинал на действующего чемпиона, петербургский «Турбостроитель». Ещё один четвертьфинал в верхней половине сетки разыграют «Локомотив» из Нальчика и Майкопская школа дзюдо. В нижней половине сетки победитель противостояния клубов «Придонье Топ Тим» (Волгоград) и «Динамо-Уфа» попадет в четвертьфинале на команду «Урал — Западная Сибирь» (Екатеринбург). В другом четвертьфинале нижней сетки сойдутся грозненский «Ахмат» и петербургский «Турбостроитель-1».
У женщин образованы следующие пары: «Конар» (Челябинск; действующий чемпион)—«Придонье Топ Тим» (Волгоград), «Родина» (Екатеринбург)—«Турбостроитель-1» (Санкт-Петербург),«Урал — Западная Сибирь» (Екатеринбург)—«Мехмаш» (Тула), «Турбостроитель» (Санкт-Петербург)—Федерация дзюдо Московской области.
Большой финал Континентальной лиги дзюдо состоится 7 ноября в московском Международном центре самбо в Лужниках. Его программа помимо собственно спортивной борьбы будет включать в себя розыгрыш призов и другие активности. Главным развлекательным мероприятием должно стать выступление певицы Bearwolf (настоящее имя — Валерия Василевская).
«Большой финал FONBET Континентальной лиги дзюдо станет грандиозным событием! Все, кто воочию наблюдал его в прошлом году, остались довольны, а в этом году будет ещё круче. Мы обязательно увидим в Москве мировых звёзд дзюдо. Всех ждем в московском Международном центре самбо 7 ноября!» — сказал во время жеребьевки спортивный директор ФДР Кирилл Денисов.
«Континентальная лига дзюдо на протяжении нескольких лет была одним из немногих международных соревнований в России. Это дало свои плоды, и сейчас мы наблюдаем за триумфальным возвращением на мировые и европейские первенства наших дзюдоистов. Всё это время компания FONBET оказывала поддержку и федерации дзюдо, и турниру. С нетерпением ждём развязки Большого финала», — отметил генеральный директор FONBET Александр Парамонов.