Состоялась жеребьёвка Большого финала Континентальной лиги дзюдо

«Континентальная лига дзюдо на протяжении нескольких лет была одним из немногих международных соревнований в России. Это дало свои плоды, и сейчас мы наблюдаем за триумфальным возвращением на мировые и европейские первенства наших дзюдоистов. Всё это время компания FONBET оказывала поддержку и федерации дзюдо, и турниру. С нетерпением ждём развязки Большого финала», — отметил генеральный директор FONBET Александр Парамонов.