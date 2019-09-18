Израиль сделал мучительный выбор

Ни правая партия «Ликуд», ни центристский блок «Кахоль-Лаван» не получили на прошедших во вторник выборах в Кнессет достаточного числа депутатских мандатов, чтобы сформировать правительство. Сформировать коалицию из необходимого минимума в 61 мандат две крупные политические силы смогут только в результате непростых переговоров с соперниками. Как проходил в Израиле день выборов — в репортаже из Тель-Авива корреспондента “Ъ” Марианны Беленькой.

Голосуй, не голосуй

После подсчета свыше 90% голосов избирателей два основных соперника «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и «Кахоль-Лаван», чьими лидерами стали бывший начальник генштаба Бени Ганц и экс-министр финансов Яир Лапид, получают примерно по 32 депутатских мандата из 120. Эту информацию публикуют израильские СМИ со ссылкой на неофициальные данные Центризбиркома Израиля в среду утром.

Максимально возможная парламентская коалиция, которая, согласно имеющимся данным, складывается праворелигиозным блоком вокруг «Ликуда», составляет 56 мандатов вместо необходимого 61.

У левоцентристского блока, исключая арабские партии, с которыми никто не хочет входить в коалицию, может быть 43 места в Кнессете. В цифры обоих блоков не включены мандаты партии «Наш дом Израиль» (НДИ) Авигдора Либермана, которая пока идет на девять мест, что почти в два раза превышает его апрельский результат.

Расклад сил может быть скорректирован после окончательного подсчета голосов. Официальные итоги выборов будут объявлены в четверг.

Напомним, на предыдущих выборах в Кнессет, которые состоялись всего полгода назад, НДИ отказалась быть в одной коалиции с религиозными партиями. В итоге Биньямину Нетаньяху не хватило всего одного мандата для формирования правительства, и были объявлены досрочные выборы спустя месяц после начала работы Кнессета.

Однако результаты нового голосования оказались не намного лучше. Ситуация повторилась. Как и в апреле, Авигдор Либерман предлагает создать правительство национального единства, в которое вошли бы «Ликуд», «Кахоль-Лаван» и НДИ. Однако Бени Ганц и Яир Лапид отказываются объединяться с «Ликудом», пока партией руководит Биньямин Нетаньяху. Вторая подряд неудача с формированием правительства может стать ударом для премьер-министра.

«Биби-хабиби»

За какую бы партию или блок ни голосовали во вторник израильтяне, их выбор сводился к одному: «за» или «против» Биньямина Нетаньяху, который находится у власти без перерыва с 2009 года. «Обычно я голосую за левые партии, но сейчас голосовала за центристский "Кахоль-Лаван" в надежде на уход Нетаньяху. Это были выборы не о моих личных предпочтениях, а о будущем страны»,— сказала “Ъ” одна из избирательниц.

На этих выборах можно было услышать о самых невероятных поворотах в электоральных предпочтениях израильтян, которые пытались сделать математические подсчеты, за кого выгоднее голосовать.

Так многие верные сторонники либеральных, левых партий голосовали за Авигдора Либермана, известного своими почти крайними правыми взглядами. Разделение на «правых» и «левых» или «ястребов» и «голубей» в Израиле идет по отношению к мирному урегулированию с палестинцами. Хотя «левые» частично сохраняют статус социальных партий. Корреспондент “Ъ” также встретила евреев, агитирующих в знак протеста за «Объединенный арабский список», и арабов, голосующих за еврейские партии. Но все же символом протестного голосования, бесспорно, стал блок «Кахоль-Лаван».

«Кахоль-Лаван — время пришло, мы здесь» — эти слова из песенной речевки центристского блока, основанного накануне апрельских выборов. «Я голосую за перемены»,— говорили “Ъ” многие избиратели в традиционно либеральном Тель-Авиве. «Нет никого, кто может сравниться с Биби (так в Израиле сокращенно называют Биньямина Нетаньяху)»,— отвечали на это сторонники «Ликуда». Партия власти единственная из всех шла уже на вторые подряд выборы без программы. «Пусть за нас говорят дела»,— подчеркивали представители партии. Речь шла и об успехах в развитии страны, и об умении Биньямина Нетаньяху говорить на равных с политиками мирового уровня, в первую очередь президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Оппоненты «Ликуда» считают эти слова раздутым мифом и культом личности Биньямина Нетаньяху. Они напоминают о бюджетном дефиците, падении уровня здравоохранения и образования. Однако это не мешает сторонникам «Ликуда» верить, что их лидер самый лучший. «Биби — хабиби (мой любимый)» — песня с этими словами звучала в ночном штабе «Ликуда», где его группа поддержки ждала результатов выборов.

«Все обманывали»

Голосование в Израиле, как и в других странах, во многом зависит от района проживания, социального статуса, а также принадлежности к той или иной общине или кругу. Но есть и колеблющиеся избиратели, которых и старались перетянуть на свою сторону партии в день выборов. Очень многие до захода в кабинку для голосования не знали, какой сделать выбор.

«За кого мы только не голосовали раньше — и за оппозицию, и за правительство. И все нас в итоге обманывали»,— сказала “Ъ” одна из избирательниц Бат-Яма, фактически спутника Тель-Авива.





Здесь живет значительное число русскоязычных граждан с невысокими доходами. Их симпатии делились в основном между Авигдором Либерманом (преимущественно старшее поколение) и Биньямином Нетаньяху. Люди спорили и пытались решать, за кого голосовать, и на остановках автобуса, и на прогулках в парках.

Агитация на избирательных участках в Израиле запрещена. Но можно агитировать у ворот школ, где находилось большинство избирательных участков. Одни представители партий буквально цеплялись за избирателей, напоминая о необходимости сделать правильный выбор, другие просто молча сидели у лотков с агитматериалами. На стендах партий лежали также маленькие листочки с буквенным обозначением партий. В Израиле нет бюллетеней. Придя на участок, избиратель получает конверт, а в кабинке для голосования его ждут маленькие листочки с обозначением партий. Их можно взять и по дороге на участок у агитаторов. Нужный вариант кладут в конверт и кидают в урну для голосования. В ходе этих выборов «Ликуд» активно пугал массовыми вбросами в арабском секторе и пытался провести закон о камерах на избирательных участках. В ответ оппозиция говорила о вбросах среди религиозных партий. Закон в итоге не провели, но усилили контроль при подсчете голосов на проблемных участках.

Третьи выборы

Но главной проблемой для всех политиков была явка. «Голосуй или проиграешь» — достаточно популярный предвыборный лозунг большинства партий. В итоге явка составила 69,4% числа избирателей, что всего на 1,5% лучше апрельских результатов. Но опасения, что израильтяне устали голосовать и не придут на вторые за полгода выборы, не оправдались. Впрочем, как грустно шутят израильтяне, итоги таковы, что возможно скоро придется проводить третьи выборы.

После того как в 22:00 были объявлены результаты экзитполов, израильские политики в штабах всех крупных партий старались быть осторожными в высказываниях. В Израиле уже были прецеденты, когда экзитполы не соответствовали окончательным результатам.

Тем более простого превосходства в голосах для победы недостаточно и нужно добиться коалиции. В апреле лидеры «Кахоль-Лаван» поспешили в ночь выборов объявить себя победителями, но в итоге формировать правительство было поручено Биньямину Нетаньяху, хотя и он в итоге не преуспел. В этот раз и в штабе «Ликуда», и в штабе «Кахоль-Лаван» были осторожны. «Это еще не результат. Мы должны дождаться официальных итогов. Я напомню, что на прошлых выборах была большая разница между экзитполами и реальностью. Я жду и пока боюсь давать сейчас давать какие-то прогнозы и делать выводы. Давайте наберемся терпения»,— сказала “Ъ” после объявления экзитполов кандидат «Ликуда» Тали Полосков. Она находится на 35-м месте в списке партии.

«Мы дождемся окончательных результатов выборов, но уже сейчас можно сказать, что у большинства израильтян есть стремление к правительству национального единства, и я думаю, что поможет государству излечить его внутренние проблемы и раны»,— сказал “Ъ” депутат от «Кахоль-Лаван» Йоаз Гендель. Многие вообще отказывались от комментариев. Учитывая, что первые часы после закрытия участков израильские СМИ все время обновляли даже не данные подсчета голосов, а результаты экзитполов, понять осторожность политиков было несложно.

Биньямин Нетаньяху и лидеры «Кахоль-Лаван» выступили перед своими сторонниками ближе к трем утра. К этому моменту политики уже начали первые коалиционные переговоры со своими потенциальными союзниками.

Ни Бени Ганц, ни Биньямин Нетаньяху пока не хотят уступать друг другу право формировать правительство.

«Похоже, что Нетаньяху провалил свою задачу. Более миллиона решили сказать "нет" подстрекательству и внутреннему разделению и сказать "да" единству, "нет" коррупции и "да" чистоте рук»,— сказал Бени Ганц. При этом он добавил, что «Кахоль-Лаван» «остается главной и центральной силой в израильском политическом пространстве».

«Израиль нуждается в сильном, стабильном сионистском правительстве»,— со своей стороны заявил Биньямин Нетаньяху, дав понять, что никто кроме него не справится с этой задачей.