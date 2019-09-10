Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину

Израиль аннексирует Иорданскую долину на Западном берегу реки Иордан в случае победы партии «Ликуд» и правого блока на выборах в Кнессет. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в своем специальном заявлении для прессы за неделю до голосования. Израильская оппозиция считает слова главы правительства предвыборной агитацией.

«Сегодня я заявляю о своем намерении объявить суверенитет Израиля над Иорданской долиной и районом в северной части Мертвого моря сразу после формирования следующего правительства»,— заявил в среду Биньямин Нетаньяху. Его пресс-служба заранее анонсировала выступление премьера, пообещав «драматическое заявление». Господин Нетаньяху подчеркнул, что идет на выборы с открытыми картами и сдержит свое обещание в случае, если сможет сформировать правительство и получит от граждан Израиля «четкий мандат».

Слова премьер-министра прозвучали за неделю до досрочных выборов в израильский парламент. Это уже вторые выборы за полгода. По итогам предыдущего голосования в апреле Биньямин Нетаньяху так и не смог заручиться поддержкой парламентского большинства и сформировать правительство. В итоге буквально через несколько недель после принятия присяги депутаты Кнессета приняли решение о самороспуске и новых выборах. Согласно последним опросам общественного мнения расклад сил в Кнессете нового созыва существенно не изменится.

Накануне выборов премьер-министр Израиля уделил приоритетное внимание вопросам безопасности и внешней политики, в решении которых он практически не имеет конкурентов.

В своем выступлении Биньямин Нетаньяху напомнил, что президент США Дональд Трамп обещал опубликовать американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта, так называемую сделку века, сразу после израильских выборов и именно сейчас, по словам премьера, есть «историческая возможность» распространить суверенитет Израиля на районы, где находится большинство еврейских поселений. Эти территории были захвачены Израилем после Шестидневной войны 1967 года и, согласно резолюциям СБ ООН, должны быть возвращены палестинцам. За прошедшие десятилетия на этих территориях были созданы десятки поселений. Их судьба — один из самых острых вопросов на всех переговорах, касающихся палестино-израильского урегулирования. В последнее время обсуждались планы по обмену территориями между палестинцами и израильтянами.

«Из уважения к Дональду Трампу и из большой веры в нашу дружбу я буду ждать с объявлением суверенитета (над территориями.— “Ъ”) до выпуска политического плана президента»,— сказал Биньямин Нетаньяху. Он напомнил о своих хороших отношениях с президентом Трампом, а также о состоявшемся ранее признании Вашингтоном суверенитета Израиля над оккупированными Голанскими высотами.

О намерениях распространить суверенитет Израиля на Западный берег реки Иордан премьер говорил еще перед выборами в апреле. В последний раз — 1 сентября, во время посещения премьер-министром одной из школ в этом районе. Поэтому и оппоненты премьер-министра, и палестинцы были заранее готовы к теме его специального заявления.

«Палестинская земля не является частью предвыборной кампании Нетаньяху»,— заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе еще до выступления Биньямина Нетаньяху. А представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна пообещал, что «все поселения будут демонтированы». Эксперты не исключают, что заявления израильского премьера могут вызвать волну протестов в Палестине, как уже было после того, как президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.

Накануне Биньямин Нетаньяху также выступил в прямом эфире, посвятив свое выступление иранской угрозе. За что также подвергся критике политических оппонентов, обвинивших его в использовании секретных сведений в предвыборной кампании. Следующие заявления главы израильского правительства можно ожидать по итогам запланированного на четверг визита в Россию, в ходе которого он намерен обсудить с президентом РФ ситуацию в Сирии.

Марианна Беленькая