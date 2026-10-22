Эдгар Давидс стал амбассадором Winline
Победитель Лиги чемпионов-1995 голландский полузащитник Эдгар Давидс стал амбассадором букмекерской компании Winline. О том, что бывший футболист присоединился к команде, сообщили в компании.
Давидсу 53 года. Главный еврокубок он выиграл в составе амстердамского «Аякса», а позже выступал за туринский «Ювентус», «Барселону», миланский «Интер», лондонский «Тоттенхем» и несколько менее известных клубов. На его счету три победы в чемпионате Италии, а также две бронзы Евро в составе сборной Нидерландов.
Примерно за год до голландца — одного из самых узнаваемых футболистов XXI века, благодаря прическе и защитным очкам, — к компании в качестве амбассадора примкнула другая футбольная звезда начала нынешнего столетия, бразилец Роналдинью.