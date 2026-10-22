Эдгар Давидс стал амбассадором Winline

Давидсу 53 года. Главный еврокубок он выиграл в составе амстердамского «Аякса», а позже выступал за туринский «Ювентус», «Барселону», миланский «Интер», лондонский «Тоттенхем» и несколько менее известных клубов. На его счету три победы в чемпионате Италии, а также две бронзы Евро в составе сборной Нидерландов.