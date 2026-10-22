Михельсон: TotalEnergies планирует поставлять газ с «Ямал СПГ» на рынки вне ЕС
TotalEnergies, владеющая 20-процентной долей в «Ямале СПГ-2», настроена получать продукцию с завода и распределять ее на рынках за пределами Европы, заявил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. По его словам, после 2027 года Total «очень хочет все забрать и продать».
«Это разрешено 21-мы пакетом (санкций ЕС.—"Ъ"): по существующим долгосрочным договорам у европейских компаний разрешено реализовать нашу продукцию»,— пояснил господин Михельсон «Интерфаксу» на Веронском Евразийском экономическом форуме.
«Ямал СПГ» — совместное предприятие НОВАТЭКа (50,1%), французской TotalEnergies (20%), а также китайских CNPC (20%) и SRF (9,9%).
С апреля ЕС запретил импорт, покупку и передачу российского сжиженного природного газа (СПГ) по контрактам, заключенным сроком до одного года. С 1 января 2027 года будет запрещен его импорт по долгосрочным контрактам. Также со следующего года ЕС запретит предоставление российским компаниям услуг СПГ-терминалов. У «Ямал СПГ» есть 20-летнее соглашение с бельгийской Fluxys LNG об использовании резервуара для перевалки СПГ на терминале в Зебрюгге.