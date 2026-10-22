Михельсон: TotalEnergies планирует поставлять газ с «Ямал СПГ» на рынки вне ЕС

TotalEnergies, владеющая 20-процентной долей в «Ямале СПГ-2», настроена получать продукцию с завода и распределять ее на рынках за пределами Европы, заявил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. По его словам, после 2027 года Total «очень хочет все забрать и продать».