Власти Барселоны оценили ущерб от протестов в €2,5 млн

Ущерб от акций протеста в Барселоне по предварительным данным превысил €2,5 млн, сообщает испанское агентство EFE со ссылкой на источник в городском совете. Отмечается, что в эту сумму не входят затраты на дополнительную работу персонала, в частности на уборку улиц. Значительный ущерб протестующие наносят городу, уничтожая мусорные контейнеры: во время последних беспорядков накануне (не самых массовых) были испорчены контейнеры на €42,75 тыс.

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Напомним, 14 октября двенадцать лидеров каталонских сепаратистов, выступивших за автономность, приговорили к заключению на сроки от 9 до 13 лет, что привело к массовым протестам. Во время акций митингующие неоднократно блокировали аэропорт Барселоны, а также железнодорожные вокзалы. Председатель правительства Каталонии Ким Торра выступил за необходимость нового референдума о независимости от Испании, осудив при этом беспорядки и насилие.

18 октября в Барселоне прошла всеобщая забастовка, в которой приняли участие более полумиллиона человек. По данным полиции, всего в ходе протестов пострадали около 500 человек.

О самом массовом протесте в Испании за последние несколько дней — в материале “Ъ” «Протесты на полмиллиона».