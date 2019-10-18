На протесты в Барселоне вышли более 500 тыс. человек

Порядка 525 тыс. человек участвовали в протестах в Барселоне в поддержку осужденных политиков, выступавших за независимость Каталонии, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции. Несколько основных улиц города были закрыты для транспорта. В центре Барселоны вспыхнули беспорядки, протестующие поджигали содержимое мусорных баков.
https://twitter.com/JoshuaPotash/status/1185224117592776704?fbclid=IwAR3cW82YPctximSthD76TE_g1imomGCHFcaOiJtWwT_Vtqtufa0dZwz9D_w
По предварительным данным, в Каталонии в ходе беспорядков пострадали 35 человек. Из них 25 — в Барселоне, передает El Pais.
Полиция применила силу к протестующим, которые хотели прорваться через охраняемые портовые сооружения и заблокировать круизный терминал. В акции участвовали около тысячи человек, никому из них не удалось прорваться к терминалу.
Напомним, 14 октября двенадцать лидеров каталонских сепаратистов, выступивших за автономность, приговорили к заключению на сроки от 9 до 13 лет.
Насколько безопасно туристам ехать в Барселону, читайте в публикации “Ъ FM”.
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