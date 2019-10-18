Протесты на полмиллиона

Протесты в испанской Каталонии в пятницу разгорелись с новой силой. По словам активистов, им удалось «парализовать страну». Только в Барселоне в манифестациях, проходивших под лозунгами «Свободу политзаключенным!» и «Независимость!», приняли участие более полумиллиона человек. Счет пострадавшим в пятничных стычках и беспорядках идет на десятки. В МИД РФ предупредили, что ситуация остается напряженной, а следующая массовая акция в популярном среди туристов испанском регионе запланирована на 20 октября.

Социальные сети в пятницу пестрели комментариями обеспокоенных туристов, которые сейчас находятся в Каталонии. Причина — в многотысячных акциях протеста, которые были приурочены к всеобщей забастовке и в результате охватили Барселону и другие города региона. Как написал в своем обращении к манифестантам президент общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишар (находится в тюрьме в связи с участием в проведении референдума о независимости Каталонии в 2017 году), манифестанты в пятницу «парализовали страну».

С утра в Каталонии было частично перекрыто движение на национальных автомагистралях. Все наземные транспортные артерии самой Барселоны оказались парализованы полностью, а некоторые станции городского метро закрыты. Как и в понедельник, наземные подъезды к главному аэропорту региона Эль-Прат были заблокированы, а более полусотни рейсов отменены.

По данным полиции, на улицах Барселоны в определенный момент собрались более 525 тыс. человек. Сами активисты говорят о 750 тыс. Помимо самих барселонцев это были люди из Жироны, Вика, Берга, Тарреги, Таррагоны — они пришли в каталонскую столицу в ходе так называемых маршей за свободу, которые продолжались три дня.

К движению сторонников независимости присоединился и глава регионального правительства Ким Торра. Он поздравил участников марша и поблагодарил «всех, кто продемонстрировал мирную гражданскую силу движения за независимость». Между тем мирными протесты назвать трудно. С ночи на пятницу протестующие поджигали мусорные баки и шины, бросали в полицейских камни и «коктейли Молотова» и даже пытались подорвать бензиновую бомбу вблизи здания правительства. В четверг ночью также были ограблены отделение банка и магазин одежды. А в пятницу вечером митингующие пытались атаковать здание полицейского управления, но были встречены силовиками, которые применили дубинки и резиновые пули.

При этом если вначале недели вооруженные столкновения проходили между протестующими и полицией, то с четверга и между самими манифестантами.

В частности, несколько стычек произошло между ультраправыми и антифашистами. Всего с начала недели травмы получили около 500 манифестантов, общее количество задержанных составило 200. По данным газеты El Periodico на вечер пятницы, в различных стычках, происходивших в течение дня, пострадали не менее 44 человек.

Напомним, причиной манифестаций стал приговор Верховного суда Испании в отношении 12 политических лидеров Каталонии, причастных к организации референдума о независимости в 2017 году. Девять из них получили тюремные сроки от 9 до 13 лет, еще три — штрафы. Новый ордер на арест на этой неделе был выдан также в отношении экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона — главного организатора референдума о независимости 2017 года. От испанского правосудия он скрывается в Бельгии. При этом в пятницу политик добровольно пришел в бельгийскую прокуратуру. Господин Пучдемон остался на свободе, однако было объявлено: 29 октября состоятся слушания в связи с выданным Испанией ордером на его арест.

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Митингующие прекращать свою борьбу не собираются. «Мы не остановимся, пока не получим свободу. Политзаключенные — это не поражение, а шаг к победе»,— говорится в Twitter общественной организации «Каталонская национальная ассамблея», чей лидер Жорди Санчес также был приговорен к девяти годам заключения за причастность к организации референдума 2017 года.

О том, что акции протестов продолжатся, предупредили в пятницу и в МИД РФ, отметив: на воскресенье в Барселоне запланирован еще один митинг — на площади Святого Иакова. В городе будут «повышенные меры безопасности, ограничение дорожного движения, не исключены столкновения манифестантов с силами правопорядка»,— говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра российского МИДа в Twitter.

Марина Коваленко