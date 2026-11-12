Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО выросла на 12% за девять месяцев
Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО составила 20,6 млрд рублей за 9 месяцев
Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО составила 20,6 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2026 года. Это на 12% больше аналогичного показателя годом ранее. Чистая прибыль компании за третий квартал выросла на 17% — до 6,6 млрд руб., указано в отчетности.
В компании объяснили рост чистой прибыли увеличением операционной прибыли и оптимизацией расходов на обслуживание долга. Выручка «Ростелекома» за январь-сентябрь выросла на 11% — до 668,7 млрд руб., за третий квартал — на 12%, до 233,1 млрд руб. Положительная динамика связана в том числе с расширением цифровых сервисов и увеличением спроса на услуги широкополосного доступа в интернет и мобильной связи, следует из пресс-релиза.
Показатель OIBDA (операционная прибыль) с начала года увеличился на 10% — до 260 млрд руб., в третьем квартале — на 9%, до 88,6 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) оказался отрицательным и за январь-сентябрь составил -2,5 млрд руб., однако по сравнению с аналогичным периодом годом ранее вырос на 25,6 млрд руб. За третий квартал FCF достиг 9,7 млрд руб.