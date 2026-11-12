Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО выросла на 12% за девять месяцев

В компании объяснили рост чистой прибыли увеличением операционной прибыли и оптимизацией расходов на обслуживание долга. Выручка «Ростелекома» за январь-сентябрь выросла на 11% — до 668,7 млрд руб., за третий квартал — на 12%, до 233,1 млрд руб. Положительная динамика связана в том числе с расширением цифровых сервисов и увеличением спроса на услуги широкополосного доступа в интернет и мобильной связи, следует из пресс-релиза.