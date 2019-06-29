Утром штрафы, вечером деньги

«Ростелеком», Vessolink, «Cитроникс», «МВС Груп», «Вайнах Телеком» — лишь часть компаний, организовавших успешный бизнес на водительских штрафах. Вложив собственные средства в системы фотовидеофиксации, инвесторы отбивают их за счет оплаченных штрафов. Только в 2018 году суммарные доходы компаний в регионах превысили, по подсчетам “Ъ”, 3,4 млрд руб. Фактическая сумма, скорее всего, значительно больше: не все субъекты федерации раскрывают сведения. Прибыльным бизнесом уже заинтересовались структуры «Ростеха». Как заработать на штрафах, с какими проблемами сталкиваются подобные проекты и почему все это не нравится водителям — в спецпроекте “Ъ”.

История вопроса

Первые дорожные, появившись на рубеже 2008–2009 годов, приобретались за счет государственного бюджета. В середине 2010-х стало понятно, что системы фотовидеофиксации обеспечивают стабильный доход, тем более что водители не глядя оплачивают постановления, воспринимая их как плату за проезд, но не как штраф. В связи с этим власти начали думать об оптимизации бизнес-процессов. Идея была в том, чтобы государство в камеры не вкладывалось: их установкой и обслуживанием может заниматься и частная компания, задача которой — обеспечить поток фотографий. Возврат средств происходит оплаченными штрафами в течение 10–12 лет в рамках концессии — по похожей схеме работают платные дороги, в строительство которых также вкладываются частные инвесторы. В итоге и волки сыты (компания получает прибыль), и овцы целы (госорганы освобождаются от хлопот с камерами, водители меньше нарушают, часть средств от штрафов остается в бюджете).

В идеальном мире схема выглядит рабочей, тем более что фотографии (независимо от того, с какой камеры пришел снимок), прежде чем они превратятся в «письма счастья», просматривают инспекторы.

В каждом регионе при ГИБДД созданы Центры автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), сотрудники которых занимаются отбраковкой материалов. Иногда фотографии, прежде чем они попадут в руки инспекторов, просматривают сотрудники городских организаций (в Москве этим занимается ЦОДД — Центр организации дорожного движения). Многоступенчатая фильтрация фотоматериалов не пропускает брак, и даже если компания решит заработать на «левых» фотографиях, Госавтоинспекция сделать этого не даст. Так, по крайней мере, задумывалось.

Практика показала, что данная схема работает не идеально: инспекторы и техники часто пропускают фотографии с ошибками. Самая известная история в Москве — про тень и блик от фар: автоматика решила, что машина пересекла сплошную линию разметки, инспектор брак пропустил. В Татарстане штрафы выписали на автомобиль, который ехал на эвакуаторе. В Ульяновской области «Газель» разогналась до 233 км/ч. Недавний случай: штраф пришел владельцу мотоцикла Harley-Davidson, хотя на фотографии четко видно, что нарушитель — «УАЗ» с черно-белыми военными номерами. Все эти ошибки можно было выявить на этапе контроля ЦАФАП, не дав фотографии превратиться в «письмо счастья». Недавно ГИБДД обнародовала цифру: 38 тыс. штрафов в 2018 году было выписано в результате ошибки комплексов, и это только официально зафиксированные случаи. Реальное количество 250-рублевых штрафов с ошибками оценить невозможно.

Большинство экспертов склоняется к тому, что ЦАФАПы штампуют постановления без проверок, фотографии моментально преобразуются в «письма счастья».

Причин этому масса: от нехватки сотрудников ЦАФАПов (особенно после сокращения штата ГИБДД в 2018 году) до банального разгильдяйства. В Краснодарском крае в 2013 году была выявлена преступная схема, когда в постановления вносились изменения с помощью специального софта, а автовладельцы получали штрафы за несуществующие нарушения.

Неудивительно, что водители воспринимают сложившуюся систему как порочную. Практика применения камер, установленных на частные деньги (юридически они могут быть переданы на баланс региона), вызывает негативную реакцию. Почти в каждом регионе, где есть комплексы, зафиксированы случаи нападения на камеры-треноги и их охранников. Общественный протест имеет и другие формы: например, водители могут встать перед камерой-треногой с открытым багажником, заслонив объектив.

Эхо общественного протеста недавно докатилось до федеральных властей. В феврале 2019 года вице-премьер Максим Акимов заявил, что собирается навести порядок с частными камерами, пересмотрев принципы государственно-частного партнерства в этой области. Заявление было воспринято автомобилистами с оптимизмом, но за несколько месяцев конкретных действий власти не предприняли. Минтранс пообещал утвердить методику по установке комплексов, но пока никто не видел даже проекта. Регионы продолжают заключать новые соглашения. Прибыльным бизнесом заинтересовались структуры «Ростеха» . Генпрокуратура проверяет действующие концессии, но серьезных нарушений, показывающих порочность самой схемы «штрафы в обмен на деньги», надзорное ведомство не выявило.

Чей штраф?

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Единой базы данных о компаниях, получающих деньги за вынесенные штрафы, не существует. У каждого субъекта своя практика привлечения внебюджетных средств для создания систем слежения. Как правило, заключаются публичные госконтракты и закрытые концессионные соглашения. Некоторые регионы установили фиксированный платеж за каждый штраф, обеспеченный камерой (в Московской области частная компания получает за эту услугу 233 руб., в Тамбовской области — 243 руб., в Курганской области — 149–345 руб.). Некоторые используют сложную финансовую модель, при которой компания получает процент от суммы оплаченных штрафов и при строго определенных условиях. Нередко привлекаются субподрядчики и охранные фирмы — это их сотрудники стоят с мобильными треногами вдоль дорог, вызывая раздражение у автомобилистов. Часть субъектов федерации скрывают данные о финансовых показателях систем фиксации, ссылаясь на коммерческую тайну. Другие, наоборот, охотно делятся подробностями, сколько, кто и когда заработал.

Экономическая эффективность камер

Цена на стационарный комплекс фиксации нарушений варьируется между 2 млн и 5 млн руб. К примеру, «Автоураган ВСМ2» стоит 2,4 млн руб., «Скат-С» — 2,6 млн руб., «Кречет-СМ» — 3,2 млн руб., «Кордон-М» — 4,1 млн руб. Мобильные камеры (на треногах) примерно вдвое дешевле: «Крис-П» — 1,17 млн руб., «Кордон-2М» — 1,9 млн руб., «Скат-П» — 1,8 млн руб.

Один из производителей комплексов утверждает, что одна стационарная камера в Москве и области окупается примерно за три месяца (в этих регионах — набольшее число штрафных постановлений), в других субъектах федерации — за пять месяцев. В пример приводится Ижевск: в 2013 году власти потратили 105 млн руб. на установку 14 камер. За год бюджет получил 187 млн руб., на следующий год — уже 500 млн руб.

“Ъ” предлагает обзор самых интересных региональных ГЧП-проектов в области автоматической фиксации нарушений.

Астраханская область Астраханская область Открытость данных: высокая. Концессионер: ПАО «Ростелеком». Кто владеет компанией: 45% — Росимущество и 3,96% — ВЭБ.РФ. Еще 12% принадлежит дочерней компании Росимущества ООО «Мобител». Концедент (заказчик) со стороны государства: правительство Астраханской области. Дата заключения соглашения: 28 декабря 2016 года. Срок действия соглашения: 12 лет. Текст соглашения: в соответствии с обращением ПАО «Ростелеком» от 30.12.2016 №0402/05/3829-16 установлен режим коммерческой тайны в отношении текста концессионного соглашения. Количество камер: 150 рубежей контроля нарушений ПДД (на каждом рубеже может быть несколько камер), 5 комплексов весогабаритного контроля. Объем инвестиций в систему: 700 млн руб. Условия выплат компании: плата состоит из постоянной части (за оказанные услуги по созданию и эксплуатации системы) и переменной части (на франкирование почтовой отправки постановлений, зафиксированных системой фотовидеофиксации нарушений ПДД и контроля за движением грузовиков). Сколько заработала компания на штрафах в 2018 году: 39,86 млн руб., включая оплату почтовых расходов в размере 7 млн руб. Сколько заработал бюджет региона на штрафах в 2018 году: 188,4 млн руб. Ожидаемый экономический эффект от системы: 5,21 млрд руб. за все время эксплуатации системы в результате предотвращения аварий (прогноз правительства Астраханской области). До 2027 года в бюджет области планируется поступление 8,96 млрд руб., в том числе налоговых поступлений от деятельности концессионера 609,7 млн руб., неналоговых поступлений в виде штрафов за нарушение ПДД и весогабаритного контроля 8,35 млрд руб. Прибыль концессионера составит 432,76 млн руб. Источники информации: — ответ правительства Астраханской области на запрос “Ъ”; — сообщение на сайте torgi.gov.ru; — сообщение «Ростелекома».

Дагестан Дагестан Открытость данных: низкая. Концессионер: простое товарищество ООО «Социальные системы» и АО «Азимут». Кто владеет компанией: 100% ООО «Социальные системы» сейчас принадлежит Гаджи Лачуеву. Генеральный директор — Василий Юдин. Компании принадлежит также 90% ООО «Социальные системы — Поволжье». 51% АО «Азимут» принадлежит Генриху Байраковскому, еще 44% — генеральному директору компании Аскеру Саидову. Дата заключения соглашения: 11 апреля 2017 года. Концедент (заказчик) со стороны государства: МЧС Дагестана (структурное подразделение правительства Дагестана, не является региональным управлением МЧС России). Срок действия соглашения: 11 лет. Объем инвестиций в систему: 750 млн руб. Количество камер: 102. Условия выплат компании: постоянная плата компании выплачивается при отправке не менее 745 тыс. штрафов в квартал. Если это значение превышено, то концедент получает дополнительную часть платы. Если сумма оплаченных в бюджет штрафов больше, чем сумма переменной и постоянной платы, государство берет на себя часть расходов по содержанию системы. Сколько заработала компания на штрафах в 2018 году: неизвестно. Сколько заработал бюджет региона на штрафах в 2018 году: неизвестно. По данным ГИБДД, в 2018 году в Дагестане с помощью камер было вынесено 238,3 тыс. постановлений по делам об административных правонарушениях. Источники информации: — ответ УГИБДД по Дагестану на запрос “Ъ”; — данные с сайта torgi.gov.ru; — сообщение правительства Республики Дагестан о заключении соглашения.

Еврейская автономная область Еврейская автономная область Открытость данных: высокая. Концессионер: ООО «Безопасные дороги ЕАО». Кто владеет компанией: по данным kartoteka.ru, 49% принадлежит Артему Римеру, 51% — Владимиру Римеру. Концедент (заказчик) со стороны государства: управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО. Дата заключения соглашения: 19 апреля 2018 года. Срок действия соглашения: 12 лет. Текст соглашения: закрыт. Количество камер: 25 стационарных и 12 передвижных. Объем инвестиций в систему: более 350 млн руб. Условия выплат компании: 90% всех штрафов, вынесенных с помощью камер, поступает концессионеру, остальное — в бюджет. Сколько заработала компания на штрафах в 2018 году: оплачено 172,9 тыс. постановлений на 40,2 млн руб. Сколько заработал бюджет региона на штрафах в 2018 году: 4,47 млн руб. плюс концессионная плата 4 млн руб. Интересный факт: ГИБДД России ранее просила прокуратуру ЕАО проверить законность получения ООО «Безопасные дороги ЕАО» 90% доходов от штрафов, но нарушений не найдено. Закон «О концессионных соглашениях» никаких ограничений по размеру платы концедента не устанавливает Источники информации: — официальное сообщение о заключении соглашения; — ответ управления автодорог и транспорта правительства ЕАО на запрос “Ъ”; — разъяснения применяемой схемы финансирования в СМИ.

Ингушетия Ингушетия Открытость данных: средняя. Концессионер: АО «Ситроникс». Кто владеет компанией: 99,9% — АФК «Система» Владимира Евтушенко. Концедент (заказчик) со стороны государства: управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Дата заключения соглашения: 4 апреля 2017 года. Число камер: 47 стационарных, 8 передвижных. Срок действия соглашения: 10 лет. Объем инвестиций в систему: 500 млн руб. Условия выплат компании: 85% от оплаченных штрафов поступает компании, 15% — в бюджет республики. Сколько заработала компания на штрафах в 2018 году: неизвестно. Сколько заработал бюджет региона на штрафах в 2018 году: неизвестно. По данным ГИБДД Республики Ингушетия, в 2018 году 377,8 тыс. нарушений ПДД выявлено с помощью системы фиксации нарушений. Источники информации: — ответ управления Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций на запрос “Ъ”; — распоряжение правительства Республики Ингушетия от 8 декабря 2016 года — официальное сообщение о заключении соглашения; — сообщение Минфина Республики Ингушетия; — сообщение о реализации соглашения.

Костромская область Костромская область Открытость данных: средняя. Концессионер: ЗАО «Безопасные дороги Костромской области» (БДКО). Кто владеет компанией: 63,5% — ООО БОНН (один из учредителей — глава группы компаний Vessolink Олег Бадера), 36,5% — ООО «Аргус Сервис». В официальном сообщении Росавтодора господин Бадера фигурирует как акционер БДКО. Концедент (заказчик) со стороны государства: департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области. Дата заключения соглашения: 2015 год. Срок действия соглашения: 12 лет. Текст соглашения: закрыт. Количество комплексов: 6 постов весогабаритного контроля, 105 камер фиксации скорости, 11 камер фиксации проезда перекрестков, 4 мобильных комплекса для контроля парковки. Условия выплат компании: компания получает 50% от разницы фактических доходов, полученных бюджетом от штрафов, и плановых доходов, прописанных в соглашении (конкретные суммы неизвестны). Сколько заработала компания на штрафах в 2018 году: неизвестно. Сколько заработал бюджет региона на штрафах в 2018 году: неизвестно, но, по данным департамента транспорта Костромской области, количество нарушений, выявляемых приборами фотовидеофиксации, с 2014 года выросло более чем в 10 раз (до 597,5 тыс. руб. в 2018 году). На основе этих данных можно предположить, что доходы компании от штрафов выросли кратно. Источники информации: — официальный ответ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области на запрос “Ъ”; — постановление администрации Костромской области 2013 года; — конкурсная документация; — сообщение Росавтодора; — сайт концессионера.

Крым Крым Открытость данных: высокая. Концессионер: ООО «Безопасные дороги Крыма». Кто владеет компанией: по данным kartoteka.ru, генеральный директор — Олег Капустин. 100% компании владеет ООО «ИК ЮГПРОЕКТ», 99% которого принадлежит Андрею Минаеву. Эта же компания является учредителем и владельцем ООО «Безопасные дороги Севастополя». Концедент (заказчик) со стороны государства: государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым. Дата заключения соглашения: 14 марта 2018 года. Срок действия соглашения: 12 лет. Схема выплат компании: переменная часть платы представляет собой 50% от суммы превышения фактических доходов от штрафов дорожного фонда над прогнозными. В течение 12 лет выплачивается еще постоянная часть в размере 4,9 млрд руб. (за все время действия соглашения), но ее размер от числа штрафов не зависит. Сколько новых камер: 155, включая 41 мобильную. Сколько заработала компания на штрафах в 2018 году: 26,3 млн руб. Сколько заработал бюджет региона на штрафах в 2018 году: вынесено постановлений на 144 млн руб., оплачено 78,58 млн. руб. В 2019 году ожидается доход бюджета от штрафов в размере 406 млн руб. (почти в 10 раз больше, чем в 2018 году), в 2020 году — 609 млн руб. Источники информации: — ответ Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым на запрос “Ъ”; — распоряжение Совета министров Республики Крым от 14 июля 2017 года; — информация с торговой площадки; — официальное сообщение о заключении соглашения; — разъяснения ГИБДД в СМИ.

Курганская область Курганская область Открытость данных: высокая. Концессионер: ПАО «Ростелеком». Кто владеет компанией: 45% — Росимущество и 3,96% — ВЭБ.РФ. Еще 12% принадлежит дочерней компании Росимущества ООО «Мобител». Концедент (заказчик) со стороны государства: ГБУ Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (ГБУ МФЦ). Дата заключения соглашения: 4 апреля 2018 года. Цена контракта: 306,1 млн руб. Текст соглашения: открыт. Срок действия соглашения: до 31 декабря 2020 года. Количество камер: 30 стационарных камер, 26 передвижных, 2 мобильные (фиксация нарушений правил парковки). Условия выплат компании: за каждое зафиксированное и не отмененное ГИБДД постановление о нарушении скорости компания получает 149,15 руб. За каждое зафиксированное и не отмененное ГИБДД постановление о другом нарушении (проезд на красный свет, несоблюдение требований знаков, разметки и т. д.) — 345,4 руб. Сколько заработала компания на штрафах в 2018 году: 11,3 млн руб., следует из ответа “Ъ” ГБУ МФЦ Курганской области, но реальные суммы могут быть больше. Согласно данным с сайта госзакупок, только в октябре—декабре 2018 года «Ростелеком» выявил более 41 нарушения, предоставив услуг на общую сумму 8,1 млн руб. В июле—сентябре — 61,7 тыс. нарушений скорости, 14,4 тыс. других нарушений на сумму 14,1 млн руб. Сколько заработал бюджет региона на штрафах в 2018 году: 67,78 млн руб. Интересный факт: с 1 октября 2018 года (до 31 декабря 2020 года) действует договор по охране камер между «Ростелекомом» и ИП «Улыбин Алексей Владимирович» на сумму 27,5 млн руб. Сотрудников этой структуры можно заметить на дорогах Курганской области рядом с треногами Согласно договору, применять комплексы разрешается только в месте, указанном в заказе-наряде. Фото- и видеосъемка передается в ГИБДД через флэшку или через канал связи. Операторы, охраняющие камеры, проходят обучение и получают разрешение в ЦАФАП. Доход фирмы зависит от качества материалов: если брак фотографий превышает 15%, то ежедневная оплата услуг может быть снижена на 50%. Если брак выявляется систематически, то договор расторгается. К браку относятся случаи, когда на фотографии видно меньше половины машины или комплекс неправильно настроен. В договоре отдельно оговорено, что запрещено вмешательство в ПО комплексов. В частности, в софт камер нельзя устанавливать компьютерные игры. Источники информации: — ответ ГБУ МФЦ Курганской области на запрос “Ъ”; — контракт с «Ростелекомом», акты оказанных и оплаченных услуг.

Московская область Московская область Открытость данных: высокая. Концессионер: ООО «МВС Груп». Кто владеет компанией: 80% «МВС Груп», по данным kartoteka.ru, владеет ООО «Системы безопасности», которое, в свою очередь, принадлежит УК «Трансфингруп» (среди акционеров — близкий к РЖД НПФ «Благосостояние») и совладельцу телекоммуникационной компании «Максима телеком» Сергею Асланяну. 20% «МВС Груп» принадлежит Мурату Алиеву. Дата заключения соглашения: 15 марта 2016 года. Концедент (заказчик) со стороны государства: Минтранс Московской области. Текст соглашения: открыт. Срок действия соглашения: 10 лет. Условия выплат компании: за каждое оплаченное штрафное постановление компания из бюджета Московской области получает 233 руб. (независимо от того, пятисотрублевый это штраф или пятитысячный). Объем инвестиций в систему: 4,9 млрд руб. Число камер в системе: 1,2 тыс. стационарных, 200 передвижных. 226 новых камер планируется в 2019 году Сколько заработала компания на штрафах в 2018 году: 3,1 млрд руб. (включая оплату почтовых расходов — 0,7 млрд руб.). Сколько заработал бюджет региона на штрафах в 2018 году: 470 млн руб. Источники информации: — концессионное соглашение; — ответ Минтранса Московской области на запрос “Ъ”; — сайт «МВС Груп».

Рязанская область Рязанская область Открытость данных: средняя. Концессионер: ЗАО «Безопасные дороги Рязанской области» (БДРО). Кто владеет компанией: 99%, согласно kartoteka.ru, владеет ЗАО «УК “Интеллектуальный город”», 99% которой принадлежит ООО БОНН, 1% — Олегу Бадере, главе группы компаний Vessolink. Господин Бадера также является гендиректором ЗАО «УК “Интеллектуальный город”». Концедент (заказчик) со стороны государства: министерство транспорта Рязанской области. Дата подписания соглашения: 12 августа 2014 года. Срок действия соглашения: 12 лет. Текст соглашения: закрыт. Количество камер: 72 рубежа контроля (по несколько камер на один рубеж). Объем инвестиций в систему: 700 млн руб. Условия выплат компании: постоянная часть платы — 75% от фактических доходов бюджета Рязанской области от штрафов (выплачивает раз в квартал). Переменная часть платы — 50% от суммы превышения фактически полученного дохода бюджета от штрафов над плановым доходом. Сколько заработала компания на штрафах в 2018 году: неизвестно. Сколько заработал бюджет региона на штрафах в 2018 году: вынесено 1,37 млн постановлений на сумму 1,03 млрд руб., взыскано штрафов на сумму 515,3 млн руб. Интересный факт: в 2017 году Рязанская область задолжала ЗАО БДРО 238 млн руб., но решением регионального арбитражного суда долг был списан, а соглашение было перезаключено на новых условиях. «После серьезных переговоров мы договорились о списании задолженности,— заявил губернатор Николай Любимов на заседании правительства Рязанской области 19 декабря 2017 года.— В условия соглашения внесены изменения. Если раньше область должна была платить процент независимо от того, уплачены штрафы за нарушения, зафиксированные видеокамерами, или нет, то теперь мы будем выплачивать только из поступивших средств. Я считаю это победой. Мы сэкономили серьезные деньги». Источники информации: — ответ Минтранса Рязанской области на запрос “Ъ”; — решение Арбитражного суда Рязанской области; — сообщение портала rsn.info.

Севастополь Севастополь Открытость данных: средняя. Концессионер: ООО «Безопасные дороги Севастополя» (БДС). Кто владеет компанией: изначально учредителем компании была одна из структур главы Vessolink Олега Бадеры, он же комментировал создание системы. На данный момент, по данным kartoteka.ru, 100% компании владеет ООО «ИК ЮГПРОЕКТ», 99% которого принадлежит Андрею Минаеву. Эта же компания является учредителем ООО «Безопасные дороги Крыма». На сайте Vessolink система фотовидеофиксации Севастополя фигурирует как один из действующих проектов компании. Дата подписания соглашения: 14 октября 2016 года. Концедент (заказчик) со стороны государства: правительство Севастополя. Количество камер: 129. Срок действия соглашения: 12 лет. Текст соглашения: закрыт. Объем инвестиций в систему: 900 млн руб. Условия выплат компании: Переменная часть платы составляет 25% от суммы превышения фактических ежемесячных доходов бюджета от штрафов и платной парковки над прогнозными (заложенная в соглашении сумма не раскрывается). Сколько заработала компания на штрафах в 2018 году: точную сумму власти не называют, но отмечают, что переменную часть платы компания не получила, так как денег от штрафов и платной парковки поступило в бюджет меньше, чем было запланировано. Сколько заработал бюджет региона на штрафах в 2018 году: неизвестно, но, по данным МВД, по Севастополю было вынесено с помощью камер более 700 тыс. штрафных постановлений. Источники информации: — постановление правительства Севастополя 132-ПП 2016 года; — официальный ответ департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя на запрос “Ъ”; — сообщение правительства Севастополя.

Тамбовская область Тамбовская область Открытость данных: высокая. Концессионер: АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). Кто владеет компанией: 74,5% — ООО ТЭК (Трансэнергетическая компания), конечным бенефициаром и генеральным директором которой является Сергей Титов. Еще 24,9% принадлежит комитету по управлению имуществом Тамбовской области. Концедент (заказчик) со стороны государства: Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения Тамбовской области» (ТОГКУ ЦОДД). Дата заключения соглашения: 26 июня 2018 года. Сумма контракта: 947,6 млн руб. Срок действия соглашения: до октября 2022 года. Количество комплексов: 55. Условия выплат компании: АО ТСК получает 243 руб. за один фотоматериал с камеры. За все время действия контракта должно быть поставлено 3,89 млн фотографий. Для каждого года утвержден график вынесения постановлений: 2019 год — 816,3 тыс. штук (на 198 млн руб.), 2020 год — 857,1 тыс. штук (на 208 млн руб.), 2021 год — 897,9 тыс. штук (на 218 млн руб.), 2022 год — 838,7 тыс. штук (на 203 млн руб.). Сколько заработала компания на штрафах в 2018 году: 82,1 млн руб. (383,8 тыс. постановлений). Согласно первоначальной версии контракта, за год должно было быть вынесено 489,7 тыс. постановлений на 119 млн руб., но плановые объемы достигнуты не были. Сколько заработал бюджет региона на штрафах в 2018 году: неизвестно. Источник информации: — текст контракта и документы к нему.

Тюменская область Тюменская область Открытость данных: высокая. Концессионер: ПАО «Ростелеком». Кто владеет компанией: 45% — Росимущество и 3,96% — ВЭБ.РФ. Еще 12% принадлежит дочерней компании Росимущества ООО «Мобител». Концедент (заказчик) со стороны государства: ГКУ «Управление автодорог Тюменской области». Дата заключения соглашения: 27 декабря 2016 года. Срок действия соглашения: до 16 декабря 2021 года. Сумма контракта: 1,1 млрд руб. Количество камер: 151. Текст соглашения: открыт. Условия выплат компании: компания обязана обеспечить плановое количество постановлений (какое — не раскрывается). Работа оплачивается фиксированной суммой (какой — не раскрывается). Если же план не выполняется, то применяется понижающий коэффициент. Планируемое максимальное количество постановлений определяется на основе аналитики ЦАФАП ГИБДД по Тюменской области. Сколько заработала компания на штрафах в 2018 году: 137,4 млн руб. за счет вынесенных 631 тыс. постановлений. Сколько заработал бюджет региона на штрафах в 2018 году: неизвестно. Интересный факт: согласно акту приемки оказанных услуг с 1 октября по 15 декабря 2018 года, из 187,1 тыс. зафиксированных камерами нарушений постановления были вынесены только по 72,8 тыс. Такая же ситуация наблюдается и в первом квартале 2019 года. Иными словами, более половины всех фотографий, предоставленных «Ростелекомом», в «письма счастья» не превратились. Это может быть связано как с низким качеством фотоматериалов (инспекторы ЦАФАП отправили их в брак), так и с недостатком штатных сотрудников для обработки материалов. Срок давности привлечения к ответственности, напомним, составляет два месяца с момента нарушения. Источники информации: — госконтракт и акты об исполненных работах; — ответ главного управления строительства Тюменской области на официальный запрос “Ъ”.

Чеченская республика Чеченская республика Открытость данных: низкая. Концессионер: компания «Вайнах Телеком». Кто владеет компанией: владелец — Хасмагомед Альбеков. Президент компании — Анвар Исмаилов. Концедент (заказчик) со стороны государства: министерство транспорта и связи Чеченской республики. Дата заключения соглашения: 25 января 2019 года. Реакция на запрос “Ъ”: ответ не предоставлен. Срок действия соглашения: 10 лет. Объем инвестиций в систему: 145 млн руб. Количество камер: 101 рубеж контроля. Условия выплат компании: компания получает 50% неналоговых доходов, поступивших в бюджет республики в виде штрафов в течение месяца. Доля может быть снижена до 30%. Сколько заработала компания на штрафах в 2018 году: неизвестно. Сколько заработал бюджет региона на штрафах в 2018 году: неизвестно. Источники информации: — распоряжение правительства Чеченской республики 2018 года; — официальное сообщение о заключении соглашения и конкурсная документация.

Иван Буранов