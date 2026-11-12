Файзуллин призвал банки поддержать застройщиков с просрочкой по вводу жилья
Банкам необходимо поддержать застройщиков, которые не передали в срок ключи от квартир дольщикам. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин «РИА Недвижимость».
Господин Файзуллин отметил, что рабочая группа при ведомстве получает обращения от регионов по отдельным застройщикам и потом обеспечивает их взаимодействие с банками. «Мы просим банки поддержать застройщиков для того, чтобы основная задача была выполнена. Основная задача — предоставить людям ключи от квартир, за которые они заплатили»,— сказал господин Файзуллин.
По словам главы ведомства, отдельные девелоперы воспользовались мораторием на взыскание дольщиками неустойки за срыв сроков сдачи объектов и затягивали процесс передачи ключей. Его отменили с 1 января. «Поэтому наша задача — чтобы они все-таки вместе с регионами определили сроки, чтобы люди понимали, когда они получат квартиры, отделанное жилье или не отделанное жилье будет реализовано»,— указал министр.
В начале октября Ирек Файзуллин провел встречу с участием девелоперов, региональных властей, банков и ФНС, темой которой стала ситуация с «одним из крупнейших застройщиков страны». Он поставил перед банками задачу мобилизовать все необходимые ресурсы для поддержки компаний, чтобы они могли выполнить все обязательства перед покупателями квартир.