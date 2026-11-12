Файзуллин призвал банки поддержать застройщиков с просрочкой по вводу жилья

Господин Файзуллин отметил, что рабочая группа при ведомстве получает обращения от регионов по отдельным застройщикам и потом обеспечивает их взаимодействие с банками. «Мы просим банки поддержать застройщиков для того, чтобы основная задача была выполнена. Основная задача — предоставить людям ключи от квартир, за которые они заплатили»,— сказал господин Файзуллин.