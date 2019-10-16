Камеры-треноги меняют на камеры-балки

В скором времени водители столкнутся с новым видом контроля скорости: мобильные камеры будут встроены в балку патрульных автомобилей. Замеры будут производиться прямо на ходу в транспортном потоке. О перспективной разработке сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников. По данным “Ъ”, закупка подобной техники, возможно, начнется уже в следующем году. В ГИБДД считают, что подобные камеры должны прийти на смену мобильным «треногам», которые давно вызывают раздражение у населения. Эксперты говорят о рисках неточности замеров.

О новой технологии по фиксации нарушений рассказал начальник ГИБДД России Михаил Черников на конференции в Екатеринбурге, проходящей в рамках международной специализированной выставки «Дорога-2019». Госавтоинспекция, по его словам, рассматривает новый способ контроля нарушителей в транспортном потоке с патрульного автомобиля, на крыше которого установлена сигнальная балка со встроенной камерой. Такие приборы, по мнению господина Черникова, могут в перспективе прийти на смену переносным камерам на треногах.

Камеры должны «минимизировать претензии и недоверие населения к передвижным комплексам», считает начальник Госавтоинспекции.

«Они снимают все вокруг на 360 градусов, и видео пишут, и скорость замеряют,— пояснил он “Ъ”.— Думаю, что в следующем году такие балки сможем ставить на новые патрульные машины». Напомним, что ГИБДД в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» планирует закупить более 19 тыс. новых патрульных авто (Skoda Octavia и УАЗ «Патриот»). До конца этого года в подразделения поступит 4 тыс. машин.

В России есть два производителя, у которых есть камеры, способные замерять скорость на ходу. Питерская компания «Симикон» сертифицировала новый вид комплекса «Кордон Про», которые устанавливается на треноге прямо в багажник хетчбэка (либо на крышу), и замеряет скорость у машин, которые едут сзади. Собственную скорость прибор измеряет собственным радаром, используя данные сигнала, отраженного от дорог. Второй производитель — это смоленская компания «Арсенал 67», которая делает балки со встроенной камерой, устанавливаемые на крышу патрульной машины.

По данным “Ъ”, Госавтоинспекция пока этих производителей не рассматривает, но склоняется все же к варианту с балкой нового типа на крыше. Господин Черников рассказал “Ъ”, что подобную технологию увидел на вооружении полиции в Азербайджане.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отказ от применения камер на треногах поддержал, но высказал ряд опасений по поводу нового типа камер. В частности, говорит он, точность измерений может быть низкой, если данные о собственной скорости берутся с GPS и из бортового компьютера машины (такая технология применена в балке смоленской компании). А вот идею с установкой треног в багажник хетчбэка он не поддержал.

«Может оказаться, что подобная техника опять будет передана частным компаниям, и тренога по сути станет передвижной»,— говорит господин Шкуматов.

«То есть затонированные частные автомобили, оснащенные подобными камерами, будут просто передвигаться в местах-ловушках, и водителям будут приходить штрафы, что еще больше обозлит автовладельцев и выведет конфликт на новый уровень. Если же камеры будут интегрированы в патрульные автомобили ГИБДД, то подобных проблем не возникнет»,— добавляет он.

«Стационарные камеры и "треноги" устанавливаются в местах с заведомо известным скоростным режимом,— отмечает эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман.— В случае монтируемых на движущемся авто откуда будут браться данные о текущем ограничении на данном отрезке? Особенно с нашими постоянно скачущими лимитами — то 60, то 90, то 40 км/ч». Подобные камеры могут применяться для мгновенной фиксации нарушения и последующей остановки водителя, штраф которому будет выноситься на месте, отмечает господин Шухман.

Иван Буранов, Екатеринбург