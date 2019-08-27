Водителям покажут дорогу к камере

Московская область стала одним из первых регионов, где водителей начали предупреждать о приближении к камерам-треногам с помощью новых информационных указателей. До сих пор табличками обозначались здесь только стационарные камеры. В течение трех месяцев на дорогах Подмосковья появится 500 новых указателей. Другие субъекты федерации новую практику брать на вооружение пока не спешат.

На подмосковных дорогах начали появляться новые информационные щиты с надписью «Внимание!!! Передвижные комплексы» на желтом фоне. До конца осени их поставят на каждом отрезке трасс, где используются мобильные камеры, рассказали в региональном минтрансе. Сегодня в области работает 200 передвижных камер (на базе микроавтобусов и на треногах), места их дислокации меняются ежемесячно. В общей сложности будет установлено 500 новых знаков, которые обозначат возможные зоны использования комплексов. «Указатели будут ставить заблаговременно, до мест дислокации камер, чтобы водители заранее успели перестроиться»,— отметили в минтрансе.

Действующие ПДД, напомним, допускают применение информационных табличек 8.23 «Фотовидеофиксация». Они не обязательны, но регионы их активно используют для обозначения стационарных комплексов, установленных на столбах или Г-образных опорах. Передвижные камеры до сих пор никак не обозначались, что нередко вызывает негодование автомобилистов: многие считают, что мобильные треноги ставятся таким образом, чтобы их не было видно заранее, а владельцы приборов могли заработать на штрафах. Это порой приводит к дорожным конфликтам: известны случаи, когда треноги ломали, а на операторов нападали. В июне текущего года во время заседания Госсовета по безопасности движения президент Владимир Путин призвал не скрывать места установки камер и «не прятать» комплексы. Власти Москвы и области оперативно опубликовали в сети места дислокации всех региональных камер, в августе ГИБДД России раскрыла адреса всех 16 тыс. камер уже во всех регионах.

«Установка стационарных знаков перед зонами возможного использования передвижных комплексов должна повысить безопасность движения даже при отсутствии комплекса, поскольку увеличивает внимание водителей к соблюдению ПДД,— считает эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман.— Это также позволит выявить недобросовестных операторов передвижных комплексов, если они будут дежурить в несогласованных с ГИБДД местах». Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов инициативу подмосковных властей поддержал, но реализацию ее назвал «сомнительной». «Использовать стационарные, вкопанные в землю, указатели для этой задачи довольно странно,— считает он.— Лучше использовать мобильные дорожные знаки, которые ставятся за 200–500 м перед конкретной треногой. Причем это должно быть обязанностью оператора перед началом смены. Если это не сделано, то все вынесенные штрафы в зоне контроля должны отменяться».

В регионах по-разному восприняли инициативу Московской области. Вице-губернатор Тамбовской области Арсен Габуев пояснил “Ъ”, что аналогичная практика используется в регионе уже около месяца. «Это недавняя рекомендация. Считаем, что камеры должны в первую очередь предупреждать нарушения и снижать скоростной режим, а не собирать штрафы»,— говорит чиновник. В администрации Липецкой области заявили “Ъ”, что пока не планируют обозначать мобильные камеры знаками. В Центре дорожного движения Пермского края отметили, что по ГОСТу перед переносными камерами не обязательно ставить табличку: «камера меняет положение по несколько раз в день». В министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области также не планируют ставить информационные щиты перед передвижными камерами, заметив, что даже табличка 8.23 «Фотовидеофиксация», предусмотренная ПДД, не является обязательной.

Иван Буранов; Андрей Прах, Воронеж; Дмитрий Астахов, Пермь; Роман Кряжев, Нижний Новгород