В Приморье бизнесмена арестовали по делу о хищении 100 млн рублей у Минобороны

В Приморском крае заключен под стражу гендиректор ООО «Арсенал» Илья Клементьев. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, предприниматель похитил более 104 млн руб. при выполнении договора субподряда по заказу Минобороны РФ.