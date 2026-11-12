В Приморье бизнесмена арестовали по делу о хищении 100 млн рублей у Минобороны
В Приморском крае заключен под стражу гендиректор ООО «Арсенал» Илья Клементьев. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, предприниматель похитил более 104 млн руб. при выполнении договора субподряда по заказу Минобороны РФ.
Военными следственными органами СКР по Тихоокеанскому флоту установлено, что в 2020 году Минобороны был заключен «многомиллионный государственный контракт на выполнение работ по развитию инфраструктуры связи в Камчатском крае». В качестве субподрядчика было привлечено ООО «Арсенал». Однако с октября 2020 года по октябрь 2021 года Клементьев заключал фиктивные договоры субподряда с подконтрольными ему коммерческими организациями и впоследствии перечислял на их счета денежные средства, выделенные на выполнение государственного оборонного заказа, говорится в сообщении следствия.
ООО «Арсенал» зарегистрировано в Костромской области, специализируется на строительных работах. Выручка в 2020 году составила около 800 млн руб., затем стала сокращаться и в 2023 году упала до 1,4 млн руб.